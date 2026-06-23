Viharos meccs, duplázó világsztárok és NB I-es gól: ez történt a vébén kedden

A franciák egy közel kétórás viharszünettel megszakított mérkőzésen múlták felül magabiztosan Irakot, míg a norvégok szoros küzdelemben kerekedtek felül Szenegálon, így mindkét együttes biztosította helyét a továbbjutók között, és egymás ellen döntenek majd a csoportelsőségről. Algéria hátrányból fordítva diadalmaskodott Jordánia ellen, a sikerből a győri csatár Nadir Benbuali is kivette a részét egy góllal.

A franciák hatalmas lendülettel kezdték az Irak elleni találkozót, és az állandó nyomás a 14. percben érett góllá Kylian Mbappé távoli lövésével. A hátrányba kerülő irakiak ezután megpróbáltak kijönni a szorításból, de a játékrész második felében leszakadt az ég a philadelphiai stadion felett. A heves zivatar és a veszélyes villámlások miatt a szervezők végül egy óra ötven perces kényszerszünetet rendeltek el.

A folytatásban rögtön megszületett az újabb francia találat, miután az iraki kapus, Ahmed Baszil hibáját kihasználva Ousmane Dembélé passzolt Mbappéhoz, aki megduplázta az előnyt. Nem sokkal később, a 66. percben a gólpassza után Dembélé is betalált, végleg eldöntve a mérkőzést. A megnyugtató vezetés birtokában a kulcsjátékosok, köztük a két gólpasszt kiosztó Michael Olise is elhagyták a pályát. Bár Mbappénak megvolt az esélye a mesterhármasra, a helyzeteit végül kihagyta, ám a francia válogatott így is magabiztosan jutott be az egyenes kieséses szakaszba a 3-0-s győzelem után.

A norvég válogatott szintén sikerrel vette az akadályt, bár az első félidőben csupán Marcus Pedersen 43. percben szerzett találatával tudott előnybe kerülni Szenegál ellen. Erling Haaland már ekkor is közel járt a gólhoz, de előbb a kapufát találta el, majd a szenegáli kapus, Édouard Mendy védte hatalmas bravúrral a fejesét.

A szünet után rögtön javított a csatár, és Martin Ödegaard átadásából a hálóba emelt. A szenegáliak Ismaila Sarr révén hamar szépítettek, de az 58. percben ismét Haaland volt eredményes Patrick Berg passzát követően. A kétgólos előny birtokában a skandinávok visszavettek a tempóból, amit Sarr a ráadás 93. percében egy újabb góllal büntetett. Az egyenlítésre azonban már nem maradt idő, így a norvégok is továbbjutottak, pénteken pedig közép-európai idő szerint 21 órakor a franciákkal küzdenek meg a csoportelsőségért.

FIFA Világbajnokság 2. forduló Norvégia 3 2 Szenegál Félidő: 1-0 2026. június 23. kedd 02:00 | MetLife Stadium, East Rutherford Hazai gólszerzők 43' Marcus Pedersen, 48' Erling Haaland, 58' Erling Haaland Vendég gólszerzők 53' Ismaila Sarr, 93' Ismaila Sarr 42 Labdabirtoklási arány 58 87 Támadások 100 32 Veszélyes támadások 60 7 Kaput eltaláló lövések 4 3 Kaput elkerülő lövések 7 5 Szögletek 4 0 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 3 Blokkolt lövések 5 Adatlap létrehozva: 2026.06.23.

A J csoportban az algériai válogatott 2–1-re legyőzte Jordániát. Az ázsiai csapat ugyan megszerezte a vezetést, de az afrikaiak fordítani tudtak. A sikerből fontos szerepet vállalt a magyar bajnokságban szereplő Győri ETO FC csatára, Nadir Benbuali is, aki a szünetben állt be, és az ötödik válogatott mérkőzésén megszerezte a második gólját. A csoport utolsó fordulójában Jordánia a már biztos továbbjutó, címvédő Argentínával, míg Algéria Ausztriával találkozik.