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Viharos meccs, duplázó világsztárok és NB I-es gól: ez történt a vébén kedden
A franciák egy közel kétórás viharszünettel megszakított mérkőzésen múlták felül magabiztosan Irakot, míg a norvégok szoros küzdelemben kerekedtek felül Szenegálon, így mindkét együttes biztosította helyét a továbbjutók között, és egymás ellen döntenek majd a csoportelsőségről. Algéria hátrányból fordítva diadalmaskodott Jordánia ellen, a sikerből a győri csatár Nadir Benbuali is kivette a részét egy góllal.
A franciák hatalmas lendülettel kezdték az Irak elleni találkozót, és az állandó nyomás a 14. percben érett góllá Kylian Mbappé távoli lövésével. A hátrányba kerülő irakiak ezután megpróbáltak kijönni a szorításból, de a játékrész második felében leszakadt az ég a philadelphiai stadion felett. A heves zivatar és a veszélyes villámlások miatt a szervezők végül egy óra ötven perces kényszerszünetet rendeltek el.
A folytatásban rögtön megszületett az újabb francia találat, miután az iraki kapus, Ahmed Baszil hibáját kihasználva Ousmane Dembélé passzolt Mbappéhoz, aki megduplázta az előnyt. Nem sokkal később, a 66. percben a gólpassza után Dembélé is betalált, végleg eldöntve a mérkőzést. A megnyugtató vezetés birtokában a kulcsjátékosok, köztük a két gólpasszt kiosztó Michael Olise is elhagyták a pályát. Bár Mbappénak megvolt az esélye a mesterhármasra, a helyzeteit végül kihagyta, ám a francia válogatott így is magabiztosan jutott be az egyenes kieséses szakaszba a 3-0-s győzelem után.
A norvég válogatott szintén sikerrel vette az akadályt, bár az első félidőben csupán Marcus Pedersen 43. percben szerzett találatával tudott előnybe kerülni Szenegál ellen. Erling Haaland már ekkor is közel járt a gólhoz, de előbb a kapufát találta el, majd a szenegáli kapus, Édouard Mendy védte hatalmas bravúrral a fejesét.
A szünet után rögtön javított a csatár, és Martin Ödegaard átadásából a hálóba emelt. A szenegáliak Ismaila Sarr révén hamar szépítettek, de az 58. percben ismét Haaland volt eredményes Patrick Berg passzát követően. A kétgólos előny birtokában a skandinávok visszavettek a tempóból, amit Sarr a ráadás 93. percében egy újabb góllal büntetett. Az egyenlítésre azonban már nem maradt idő, így a norvégok is továbbjutottak, pénteken pedig közép-európai idő szerint 21 órakor a franciákkal küzdenek meg a csoportelsőségért.
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A J csoportban az algériai válogatott 2–1-re legyőzte Jordániát. Az ázsiai csapat ugyan megszerezte a vezetést, de az afrikaiak fordítani tudtak. A sikerből fontos szerepet vállalt a magyar bajnokságban szereplő Győri ETO FC csatára, Nadir Benbuali is, aki a szünetben állt be, és az ötödik válogatott mérkőzésén megszerezte a második gólját. A csoport utolsó fordulójában Jordánia a már biztos továbbjutó, címvédő Argentínával, míg Algéria Ausztriával találkozik.
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