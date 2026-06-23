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Sport

Ekkora tűzijáték rég volt a focivébén: három világsztár megy az Aranycipőért, a szurkolók máris nyertek

Pénzcentrum
2026. június 23. 18:44

A labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi is duplázott, ezzel pedig mindhárom világklasszis futballtörténeti rekordokat állított be vagy döntött meg.

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A Manchester City 25 éves norvég támadója, Erling Haaland a Szenegál ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen ugyanúgy két gólt szerzett, mint az első fordulóban Irak ellen. Ezzel Guillermo Stábile, Kocsis Sándor, Just Fontaine, Grzegorz Lato és Harry Kane után ő a hatodik olyan labdarúgó, aki pályafutása első két világbajnoki mérkőzésén legalább kétszer talált a kapuba.

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Haaland egészen kivételes mutatókkal rendelkezik a nemzeti csapatban, hiszen 52 fellépésén már 59 gólt szerzett, és négy találatával máris hazája történetének legeredményesebb vb-gólszerzőjének számít. Emellett a negyedik világbajnokságán szereplő norvég válogatott története során most először tudott két egymást követő mérkőzést megnyerni a tornán.

A francia válogatottat erősítő Kylian Mbappé a századik válogatottságát ünnepelte, és duplázott is az Irak elleni 3-0-s győzelem alkalmával.

A Real Madrid támadója az első olyan játékos lett, aki hat világbajnoki mérkőzésen is legalább két gólt szerzett, tizenötödik találatával pedig utolérte a brazil Ronaldót az örökranglista harmadik helyén.

A találkozó egy másik, rendhagyó elsőséget is hozott, ugyanis a világbajnokságok történetében most először kellett mérkőzést időjárási okokból félbeszakítani, miután a második félidő egy heves vihar miatt csak kétórás csúszással kezdődhetett el.

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A világbajnoki góllövők örökranglistáját az ugyancsak hétfőn duplázó Lionel Messi vezeti tizennyolc találattal, megelőzve a tizenhat gólos német Miroslav Klosét. A szerdán 39. születésnapját ünneplő, nyolcszoros aranylabdás argentin klasszis az Ausztria elleni mérkőzésen vette be kétszer a kaput, amivel Argentína biztosította helyét a legjobb harminckét csapat között.

Ezzel a sikerrel Messi megőrizte páratlan, százszázalékos sorozatát, hiszen pályafutása során mind a harmincöt csoportkörös szereplését – a Bajnokok Ligájában, a világbajnokságokon, a Copa Américán és a klubvilágbajnokságon egyaránt – kivétel nélkül sikeres továbbjutás követte.
Címlapkép: Getty Images
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