2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
16 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
atlétika, futás, rövidtávfutás, rajtgép, sport
Sport

Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni

Pénzcentrum
2026. március 22. 10:06

Amy Hunt, a 23 éves brit sprinter tavaly szeptemberben váratlan ezüstérmet szerzett a 200 méteres síkfutásban a szabadtéri vb-n. A Cambridge-i Egyetemen angol szakot végzett atléta azóta fiatal lányok ezreinek példaképévé vált - írja a The Guardian.

Hunt a vb-siker után rögtön berobbant a köztudatba. A BBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott: "Lehetsz egyszerre tudományos fenegyerek és a futópálya istennője." A spontán mondat futótűzként terjedt az interneten. Azóta rendszeresen keresik fel sportos tinédzser lányok, hogy tanácsot kérjenek a felvételihez a nagy presztízsű egyetemekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Segítségével néhányuknak már sikerült is bejutnia a Cambridge-i Egyetemre. Hosszabb távon a népszerű brit rapper, Stormzy ösztöndíjprogramjának atlétikai változatát szeretné létrehozni. Ez a kezdeményezés fekete diákok tandíját és megélhetési költségeit fedezné Cambridge-ben.

Az ezüstérem megszerzése után rengeteg lehetőség nyílt meg előtte. Számos felkérést kapott a divathetektől kezdve egészen az Oscar-gáláig, ám ezek szinte mindegyikét visszautasította. Inkább az edzésekre szerette volna koncentrálni az energiáit.

Utálom az áldozat szót. Az olimpia és a világbajnokság nem jön el minden évben, a divathét viszont igen

- fogalmazott arról, mit tart prioritásnak.

Hunt számára nem ismeretlen a korai sikerekkel járó nyomás. Mindössze 17 évesen megdöntötte a 200 méteres síkfutás U18-as világrekordját, a Vogue magazin pedig "az évtized egyik meghatározó arcának" nevezte. Egyetemi évei alatt azonban olyan súlyosan megsérült a combizma, hogy édesanyjának kellett kiemelnie a zuhany alól. Ekkoriban sokan leírták őt a sportban. Ennek ellenére a 2024-es párizsi olimpián a 4x100 méteres váltóval ezüstérmet szerzett, ahogy korábban a tokiói ötkarikás játékokon is.

A közösségi médiában tapasztalt zaklatásról is nyíltan beszél. Tizenhét éves kora óta kap gyűlölködő üzeneteket, amelyek egy része kifejezetten visszataszító volt, különösen a fiatal korára való tekintettel. Azóta megtanulta kezelni a helyzetet. Úgy véli azonban, ha az atlétika nagyobb kulturális figyelmet akar kapni, akkor a sportolóknak fel kell készülniük a fokozottabb nyilvános kritikára is. Ez a jelenség a labdarúgásban vagy a Formula-1-ben már régóta természetesnek számít.

Hunt az ambícióit sem rejti véka alá. Idén meg akarja dönteni Dina Asher-Smith 100 és 200 méteres brit csúcsát, emellett triplázni szeretne a birminghami Európa-bajnokságon. Hosszabb távon 400 méteren is érmes szintre akar eljutni. Egy dél-afrikai edzőtáborban végzett 45 másodperces időpróba során 368 métert futott, ami a 400-as specialisták szintjéhez mérhető eredmény. Példaképként Allyson Felixet említi, aki több távon és váltóban is olimpiai érmeket nyert.

Torunban a 60 méteres táv vár rá. A 178 centiméteres magassága és a hosszú lépései miatt ez alapvetően nem az ideális száma. Tavaly mégis ötödik lett a fedett pályás világbajnokságon, idén pedig 7,04 másodperces időt futott, ami egyértelműen éremesélyessé teszi.

Imádok versenyezni. Fizetés nélkül is kiállnék a rajtvonalra, hiszen ez a kedvenc dolgom a világon

- mondta az atléta.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #sport #nők #fiatalok #zaklatás #közösségi média #élsport #európa-bajnokság #olimpia2024 #atlétika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:01
10:06
09:37
09:03
08:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 21.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
2026. március 21.
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
2026. március 21.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 22. vasárnap
Beáta, Izolda
12. hét
Március 22.
A víz világnapja
Március 22.
A magyar fordítók és tolmácsolók napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
2
5 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
2 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
3 napja
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
5
1 hete
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 22. 06:08
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 19:18
Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. március 22. 10:01
Elpusztult több millió rágcsáló itthon: ki nem találnád, mi áll a háttérben