Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni
Amy Hunt, a 23 éves brit sprinter tavaly szeptemberben váratlan ezüstérmet szerzett a 200 méteres síkfutásban a szabadtéri vb-n. A Cambridge-i Egyetemen angol szakot végzett atléta azóta fiatal lányok ezreinek példaképévé vált - írja a The Guardian.
Hunt a vb-siker után rögtön berobbant a köztudatba. A BBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott: "Lehetsz egyszerre tudományos fenegyerek és a futópálya istennője." A spontán mondat futótűzként terjedt az interneten. Azóta rendszeresen keresik fel sportos tinédzser lányok, hogy tanácsot kérjenek a felvételihez a nagy presztízsű egyetemekre.
Segítségével néhányuknak már sikerült is bejutnia a Cambridge-i Egyetemre. Hosszabb távon a népszerű brit rapper, Stormzy ösztöndíjprogramjának atlétikai változatát szeretné létrehozni. Ez a kezdeményezés fekete diákok tandíját és megélhetési költségeit fedezné Cambridge-ben.
Az ezüstérem megszerzése után rengeteg lehetőség nyílt meg előtte. Számos felkérést kapott a divathetektől kezdve egészen az Oscar-gáláig, ám ezek szinte mindegyikét visszautasította. Inkább az edzésekre szerette volna koncentrálni az energiáit.
Utálom az áldozat szót. Az olimpia és a világbajnokság nem jön el minden évben, a divathét viszont igen
- fogalmazott arról, mit tart prioritásnak.
Hunt számára nem ismeretlen a korai sikerekkel járó nyomás. Mindössze 17 évesen megdöntötte a 200 méteres síkfutás U18-as világrekordját, a Vogue magazin pedig "az évtized egyik meghatározó arcának" nevezte. Egyetemi évei alatt azonban olyan súlyosan megsérült a combizma, hogy édesanyjának kellett kiemelnie a zuhany alól. Ekkoriban sokan leírták őt a sportban. Ennek ellenére a 2024-es párizsi olimpián a 4x100 méteres váltóval ezüstérmet szerzett, ahogy korábban a tokiói ötkarikás játékokon is.
A közösségi médiában tapasztalt zaklatásról is nyíltan beszél. Tizenhét éves kora óta kap gyűlölködő üzeneteket, amelyek egy része kifejezetten visszataszító volt, különösen a fiatal korára való tekintettel. Azóta megtanulta kezelni a helyzetet. Úgy véli azonban, ha az atlétika nagyobb kulturális figyelmet akar kapni, akkor a sportolóknak fel kell készülniük a fokozottabb nyilvános kritikára is. Ez a jelenség a labdarúgásban vagy a Formula-1-ben már régóta természetesnek számít.
Hunt az ambícióit sem rejti véka alá. Idén meg akarja dönteni Dina Asher-Smith 100 és 200 méteres brit csúcsát, emellett triplázni szeretne a birminghami Európa-bajnokságon. Hosszabb távon 400 méteren is érmes szintre akar eljutni. Egy dél-afrikai edzőtáborban végzett 45 másodperces időpróba során 368 métert futott, ami a 400-as specialisták szintjéhez mérhető eredmény. Példaképként Allyson Felixet említi, aki több távon és váltóban is olimpiai érmeket nyert.
Torunban a 60 méteres táv vár rá. A 178 centiméteres magassága és a hosszú lépései miatt ez alapvetően nem az ideális száma. Tavaly mégis ötödik lett a fedett pályás világbajnokságon, idén pedig 7,04 másodperces időt futott, ami egyértelműen éremesélyessé teszi.
Imádok versenyezni. Fizetés nélkül is kiállnék a rajtvonalra, hiszen ez a kedvenc dolgom a világon
- mondta az atléta.
