Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Nagy meccsek jönnek ma az El-ben: pályán a Roma, Rangers és a Fradi is
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában, melyet ma este rendzenek meg.
A zöld-fehérek által a korábbi fordulókban már legyőzött osztrák Red Bull Salzburg a holland Go Ahead Eagles-t fogadja, míg a belga Genk a százszázalékos mérleggel, kapott gól nélkül második helyen álló portugál Bragához utazik.
A főtáblás mezőny kialakulásakor a szakértők a végső győzelemre is esélyesnek tartották a Romát, de az olasz együttes három kör alatt csupán egyetlen győzelmet aratott, két meccsét pedig elveszítette, így egyelőre csak a 23. helyen áll a 36 csapatos mezőnyben.
A Rangers ellen ugyanakkor esélyesként lépnek pályára a Farkasok, glasgow-i vendéglátójuk ugyanis az eddigi három találkozóját kivétel nélkül elbukta és sereghajtó. A Rangersszel a Ferencváros december elején csap majd össze, azt megelőzően pedig a Fenerbahce vendége lesz.
A török együttes a mostani fordulóban a magyar bajnok vendégeként az első körben 1-1-es döntetlent játszó Plzenhez látogat, a csehek pedig hazai környezetben a mérkőzés esélyeseinek tekinthetők, jelenleg a Ferencvároshoz hasonlóan két győzelemmel és egy döntetlennel állnak, jobb gólkülönbségük miatt ötödikek, míg az FTC a hetedik.
Ami a zöld-fehérek januári riválisait illeti, a Panathinaikosz a még nyeretlen svéd Malmö, a Nottingham Forest pedig a Sturm Graz vendége lesz csütörtökön. Az éllovas Midtjylland a másik skót fővárosi alakulatot, a Celticet fogadja, míg a dánokhoz hasonlóan hibátlan mérleggel harmadik Olympique Lyon Sevillába, a Real Betishez utazik.
Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. pozícióban végzők oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a legjobb 16 közé jutásért. A 25-36. helyezettek búcsúznak az európai kupaporondtól. Az Európa-liga döntőjét május 20-án, Isztambulban rendezik.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.
Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.
Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.