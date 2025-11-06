Nagy meccsek jönnek ma az El-ben: pályán a Roma, Rangers és a Fradi is

A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában, melyet ma este rendzenek meg.

A zöld-fehérek által a korábbi fordulókban már legyőzött osztrák Red Bull Salzburg a holland Go Ahead Eagles-t fogadja, míg a belga Genk a százszázalékos mérleggel, kapott gól nélkül második helyen álló portugál Bragához utazik.

A főtáblás mezőny kialakulásakor a szakértők a végső győzelemre is esélyesnek tartották a Romát, de az olasz együttes három kör alatt csupán egyetlen győzelmet aratott, két meccsét pedig elveszítette, így egyelőre csak a 23. helyen áll a 36 csapatos mezőnyben.

A Rangers ellen ugyanakkor esélyesként lépnek pályára a Farkasok, glasgow-i vendéglátójuk ugyanis az eddigi három találkozóját kivétel nélkül elbukta és sereghajtó. A Rangersszel a Ferencváros december elején csap majd össze, azt megelőzően pedig a Fenerbahce vendége lesz.

A török együttes a mostani fordulóban a magyar bajnok vendégeként az első körben 1-1-es döntetlent játszó Plzenhez látogat, a csehek pedig hazai környezetben a mérkőzés esélyeseinek tekinthetők, jelenleg a Ferencvároshoz hasonlóan két győzelemmel és egy döntetlennel állnak, jobb gólkülönbségük miatt ötödikek, míg az FTC a hetedik.

Ami a zöld-fehérek januári riválisait illeti, a Panathinaikosz a még nyeretlen svéd Malmö, a Nottingham Forest pedig a Sturm Graz vendége lesz csütörtökön. Az éllovas Midtjylland a másik skót fővárosi alakulatot, a Celticet fogadja, míg a dánokhoz hasonlóan hibátlan mérleggel harmadik Olympique Lyon Sevillába, a Real Betishez utazik.

Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. pozícióban végzők oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a legjobb 16 közé jutásért. A 25-36. helyezettek búcsúznak az európai kupaporondtól. Az Európa-liga döntőjét május 20-án, Isztambulban rendezik.