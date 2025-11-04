Szívbemarkoló: meccs közben tudták meg a játékosok, hogy meghalt az edzőjük

Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.

Talán még soha, egyetlen futballpályán sem fordult elő az, ami hétfőn este, a szerb eslő osztályú bajnokságban megtörtént.

A szörnyűséges este azzal kezdődött, hogy a vendégcsapat, a Radnicki Belgrád 44 éves mestere, Mladen Zizovic még a meccs 22. percében szívinfarktust kapott, ám a mentők gyorsan reagáltak, és újra tudták éleszteni. Később azonban az edző meghalt a kórházba szállítás közben.

Ezt a hírt az első félidőben közölték a pályán lévő játékosokkal, a bíró pedig azonnal megállította a játékot, a meccs nem is folytatódott. A lenti videón jól látszik, hogy mind a hazai-, mind a vendégcsapat játékosai és a szakmai stáb tagjai is teljesen összetörtek, többen zokogva borultak a gyepre.

Zizovic még két hete sem ült a Radnicki padján, a bosnyák edzőt sikeres karrier után hívták Belgrádba. Tavaly a bosnyák Banja Lukával ért el hatalmas eredményt azzal, hogy a Konferencialigában a nyolcaddöntőig menetelt.