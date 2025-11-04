Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Szívbemarkoló: meccs közben tudták meg a játékosok, hogy meghalt az edzőjük
Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Talán még soha, egyetlen futballpályán sem fordult elő az, ami hétfőn este, a szerb eslő osztályú bajnokságban megtörtént.
A szörnyűséges este azzal kezdődött, hogy a vendégcsapat, a Radnicki Belgrád 44 éves mestere, Mladen Zizovic még a meccs 22. percében szívinfarktust kapott, ám a mentők gyorsan reagáltak, és újra tudták éleszteni. Később azonban az edző meghalt a kórházba szállítás közben.
Ezt a hírt az első félidőben közölték a pályán lévő játékosokkal, a bíró pedig azonnal megállította a játékot, a meccs nem is folytatódott. A lenti videón jól látszik, hogy mind a hazai-, mind a vendégcsapat játékosai és a szakmai stáb tagjai is teljesen összetörtek, többen zokogva borultak a gyepre.
🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 4, 2025
Zizovic még két hete sem ült a Radnicki padján, a bosnyák edzőt sikeres karrier után hívták Belgrádba. Tavaly a bosnyák Banja Lukával ért el hatalmas eredményt azzal, hogy a Konferencialigában a nyolcaddöntőig menetelt.
