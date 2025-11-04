Hatalmas vállalást tett az olimpiai bajnok futó: nem semmi, mibe vág bele

Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni - írta a World Athletics.

A "Eliud Kipchoge World Tour" néven futó kezdeményezés a legendás kenyai futó pályafutásának új fejezetét jelenti. A projekt nemcsak versenyzésről szól, hanem arról is, hogy "egyesítse a világot a futás által". A körút minden állomása adományokat gyűjt majd az Eliud Kipchoge Alapítvány számára, amely oktatási és környezetvédelmi projekteket támogat világszerte.

"A futás a legegyetemesebb sport – összeköt mindannyiunkat" – nyilatkozta a korábbi világcsúcstartó, aki a múlt hétvégén debütált a New York-i Maratonon, ahol a 17. helyen végzett. "Ezzel a projekttel nemcsak rekordokért akarok versenyezni, hanem az emberekért is. Remélem, hogy inspirálhatok másokat, visszaadhatok valamit, és emlékeztethetek mindenkit arra, hogy az ember lehetőségei határtalanok."

A 2020-ban alapított Eliud Kipchoge Alapítvány az oktatáshoz való hozzáférés biztosítására és a környezeti fenntarthatóság előmozdítására összpontosít. A körút minden állomásán helyi projektek részesülnek támogatásban, például iskolai könyvtárak, oktatási programok és környezetvédelmi helyreállítási kezdeményezések formájában.

A körút az első jelentős vállalkozás Kipchoge "Eliud's Running World" platformja keretében, amelyen keresztül a futó a futásban való részvételre kíván ösztönözni és felhívni a figyelmet globális ügyekre. A világkörüli túra első állomását hamarosan bejelentik.