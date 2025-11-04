2025. november 4. kedd Károly
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Defókuszált sportháttér. Futóklub. Emberek futnak maratoni távot a város utcáján, környezeti fény, másolat tér, elmosódott mozgás
Sport

Hatalmas vállalást tett az olimpiai bajnok futó: nem semmi, mibe vág bele

Pénzcentrum
2025. november 4. 19:13

Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni - írta a World Athletics.

A "Eliud Kipchoge World Tour" néven futó kezdeményezés a legendás kenyai futó pályafutásának új fejezetét jelenti. A projekt nemcsak versenyzésről szól, hanem arról is, hogy "egyesítse a világot a futás által". A körút minden állomása adományokat gyűjt majd az Eliud Kipchoge Alapítvány számára, amely oktatási és környezetvédelmi projekteket támogat világszerte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A futás a legegyetemesebb sport – összeköt mindannyiunkat" – nyilatkozta a korábbi világcsúcstartó, aki a múlt hétvégén debütált a New York-i Maratonon, ahol a 17. helyen végzett. "Ezzel a projekttel nemcsak rekordokért akarok versenyezni, hanem az emberekért is. Remélem, hogy inspirálhatok másokat, visszaadhatok valamit, és emlékeztethetek mindenkit arra, hogy az ember lehetőségei határtalanok."

@runnersworldmag

♬ original sound - Runner’s World

A 2020-ban alapított Eliud Kipchoge Alapítvány az oktatáshoz való hozzáférés biztosítására és a környezeti fenntarthatóság előmozdítására összpontosít. A körút minden állomásán helyi projektek részesülnek támogatásban, például iskolai könyvtárak, oktatási programok és környezetvédelmi helyreállítási kezdeményezések formájában.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A körút az első jelentős vállalkozás Kipchoge "Eliud's Running World" platformja keretében, amelyen keresztül a futó a futásban való részvételre kíván ösztönözni és felhívni a figyelmet globális ügyekre. A világkörüli túra első állomását hamarosan bejelentik.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #adomány #sport #alapítvány #környezetvédelem #futás #maraton #atlétika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:34
19:13
19:00
18:47
18:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 4.
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
2025. november 4.
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
2025. november 4.
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
NAPTÁR
Tovább
2025. november 4. kedd
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
6 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
2 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
5
2 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 19:00
Nagyon szorongatják a Suzukit 2025-ben: ez lehet idén Magyarország kedvenc autója, óriási a verseny
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 18:06
Kvíz: Vérbeli Stephen King-rajongó vagy? Mit tudsz a horror nagymesteréről, leghíresebb műveiről?
Agrárszektor  |  2025. november 4. 18:31
Nem múlt el a veszély: még mindig nagy a félelem a szörnyű vírus miatt