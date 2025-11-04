Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
Hatalmas vállalást tett az olimpiai bajnok futó: nem semmi, mibe vág bele
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni - írta a World Athletics.
A "Eliud Kipchoge World Tour" néven futó kezdeményezés a legendás kenyai futó pályafutásának új fejezetét jelenti. A projekt nemcsak versenyzésről szól, hanem arról is, hogy "egyesítse a világot a futás által". A körút minden állomása adományokat gyűjt majd az Eliud Kipchoge Alapítvány számára, amely oktatási és környezetvédelmi projekteket támogat világszerte.
"A futás a legegyetemesebb sport – összeköt mindannyiunkat" – nyilatkozta a korábbi világcsúcstartó, aki a múlt hétvégén debütált a New York-i Maratonon, ahol a 17. helyen végzett. "Ezzel a projekttel nemcsak rekordokért akarok versenyezni, hanem az emberekért is. Remélem, hogy inspirálhatok másokat, visszaadhatok valamit, és emlékeztethetek mindenkit arra, hogy az ember lehetőségei határtalanok."
A 2020-ban alapított Eliud Kipchoge Alapítvány az oktatáshoz való hozzáférés biztosítására és a környezeti fenntarthatóság előmozdítására összpontosít. A körút minden állomásán helyi projektek részesülnek támogatásban, például iskolai könyvtárak, oktatási programok és környezetvédelmi helyreállítási kezdeményezések formájában.
A körút az első jelentős vállalkozás Kipchoge "Eliud's Running World" platformja keretében, amelyen keresztül a futó a futásban való részvételre kíván ösztönözni és felhívni a figyelmet globális ügyekre. A világkörüli túra első állomását hamarosan bejelentik.
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.
Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.