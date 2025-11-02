A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
Jöhet az újabb PL-es edzőkirúgás? Egyre nagyobb baj a londoni csapatnál, meddig tűr a vezetőség?
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot - annak ellenére, hogy a tabellán még mindig előkelő helyen állnak - tudósított a BBC.
Bár a Tottenham a Premier League első tíz fordulója után a tabella negyedik helyén áll és a Bajnokok Ligájában is veretlen, az utóbbi hetekben jelentősen romlottak az eredmények és a szurkolói hangulat is.
A Chelsea elleni vereség után Thomas Frank vezetőedző a szokásos köszöntőkörre biztatta játékosait, azonban Micky van de Ven és Djed Spence kamerák előtt utasították vissza ezt, és egyenesen az öltözőbe vonultak, miközben a csapatot kifütyülték a szurkolók.
"Minden játékos természetesen frusztrált. Szeretnének jól teljesíteni, nyerni és jól játszani, ezért megértem őket" - nyilatkozta Frank az incidensről, hozzátéve, hogy nem tartja ezt komoly problémának.
Alan Shearer, a Match of the Day szakértője szerint túlreagálták a játékosok viselkedését: "Teljesen megértem, miért akarnak a játékosok minél hamarabb bemenni. Szégyenteljes volt a teljesítményük, kifütyülték őket. Be akarnak menni az öltözőbe, és később bocsánatot kérni."
Frank irányítása alatt a Tottenham mindössze egy győzelmet aratott öt hazai mérkőzésen, ami folytatása annak a negatív trendnek, ami még Ange Postecoglou alatt kezdődött. A csapat az elmúlt 19 hazai Premier League-mérkőzéséből csak hármat nyert meg, ami a legrosszabb mutatók közé tartozik a ligában.
"Ha ez bokszmérkőzés lett volna, leállítottam volna. Egyszer sem tudtak veszélyt teremteni a Chelsea kapuja előtt. Nagyon könnyűvé tették a vendégek dolgát" - értékelte Jamie Redknapp korábbi Tottenham-játékos a Sky Sportson.
Frank elismerte a problémákat, de türelmet kért: "Nincs kétség afelől, és ezt folyamatosan mondom is, hogy új támadósorunk van. Együtt kell építkeznünk a mérkőzések közötti rövid felkészülési időszakokban. Meg fogjuk oldani. Nem kételkedem abban, hogy ez meg fog történni." A támadójáték mellett a védekezés is problémás: a Tottenham három olyan hibát vétett ebben a szezonban, ami közvetlenül gólt eredményezett az ellenfélnek, ami a második legrosszabb mutató a ligában.
A csapatnak a következő héten két hazai mérkőzésen - a Köbenhavn elleni BL-találkozón és a Manchester United elleni bajnokin - lesz lehetősége javítani a helyzeten és a szurkolói hangulaton.
