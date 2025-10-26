Százmilliót kaszált a legnagyobb baseballjátékos idén: hogy lehet ennyi pénzt összelapátolni?

A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.

Shohei Ohtani nemcsak a baseball pályán számít egyedülálló tehetségnek, hanem a pénzügyi eredményei is páratlanok a sportágban. A Los Angeles Dodgers játékosa idén összesen 102 millió dollárt keres, amiből mindössze 2 millió dollár a fizetése, a fennmaradó 100 millió dollárt szponzori szerződésekből, merchandise termékekből és licencdíjakból gyűjti be - ez derül ki a Sportico összesítéséből.

Ez az összeg tízszerese annak, amit a sportág második legjobban kereső játékosa, Bryce Harper szerez a pályán kívül. Az elmúlt 30 évben hasonló különbség csak Usain Bolt esetében volt megfigyelhető, aki pályafutása csúcsán 30 millió dollárt keresett évente, tízszer többet, mint bárki más az atlétikában.

Ohtani kiemelkedő pályán kívüli bevételei megkönnyítették számára azt a döntést, hogy rekordot jelentő 700 millió dolláros Dodgers-szerződésének 97%-át kamat nélkül elhalassza. Jelenleg évi 2 millió dolláros fizetést kap 10 éven át, majd 2034 és 2043 között évente 68 millió dollárt fog kapni.

A baseball történetében Ohtani előtt a szponzori bevételek felső határa Derek Jeter és Ichiro Suzuki esetében körülbelül 10 millió dollár volt. A 100 millió dolláros szponzori bevételt korábban csak három sportoló érte el: Tiger Woods, Roger Federer és Stephen Curry, mindegyikük egyszer.

Ohtani idén fél tucat új céggel kötött szponzori szerződést, miközben több korábbi megállapodását is megújította, miután a Dodgers-szel töltött első szezonja tovább növelte globális ismertségét. Meglévő főbb szponzorai között szerepel az Ito En, a Kowa, a Kosé és a Seiko, 2025-re pedig a Beats, az Epic Games és a Secom is csatlakozott. Ő az első MLB-játékos, aki szerepel az Fortnite videójátékban.

Több mint 20 márkapartnerrel rendelkezik, amelyek közel egyenlő arányban oszlanak meg az amerikai és japán székhelyű cégek között, de szinte mindegyik globálisan használja őt. Legnagyobb szerződése a New Balance-szal van, amely inkább egy globális NBA-szupersztár cipőszerződéséhez hasonlít, mintsem egy baseballjátékos megállapodásához. Saját ruha- és cipőkollekciója is van.

"Amit vele csinálunk, arra még soha nem volt példa a baseball történetében" - nyilatkozta Nez Balelo, Ohtani ügynöke a Sportico Invest West rendezvényén májusban. Balelo elmondta, hogy stratégiai döntéseket hoznak Ohtanival kapcsolatban, és rendszeresen elutasítanak ajánlatokat neves márkáktól is. "Biztosítanunk kell, hogy ne legyen túlexponálva, és ne kerüljön olyan helyzetbe, ami túl nagy terhet jelentene számára."