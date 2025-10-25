Kitálalt nyári eligazolásáról a Liverpool volt játékosa: ezért akart kövér gázzal távozni

Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy Jürgen Klopp dicsérő szavai ellenére sem akart tovább a Liverpool másodszámú kapusa maradni - írta a Mirror.

Az ír kapus hét évet töltött a Liverpoolnál, ahol 67 mérkőzésen lépett pályára, de az utolsó három szezonban Alisson Becker mögött csak másodhegedűs szerepet kapott. Bár Klopp rendszeresen dicsérte teljesítményét, Kelleher számára ez nem volt elég.

A 26 éves játékos megbízható teljesítményt nyújtott mind Klopp, mind Arne Slot irányítása alatt. Emlékezetes szereplései közé tartozik az UEFA Szuperkupa és a Ligakupa döntőiben való részvétele, valamint Premier League és Bajnokok Ligája mérkőzéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményei.

Kelleher különösen a tizenegyespárbajokban jeleskedett - ő tartja a Liverpool-rekordot a legtöbb tizenegyespárbajban kivédett lövés (6) és a legtöbb megnyert tizenegyespárbaj (4) tekintetében. Sikerei ellenére nem elégedett meg a másodszámú kapus szerepével, különösen Giorgi Mamardashvili nyári érkezése után.

KATTINTS a Premier League friss és élő eredményeiért, hírekért a Sportonlinera!

A 2022-es Ligakupa-döntő után, ahol Kelleher több fontos védést mutatott be, majd a döntő tizenegyest is berúgta, Klopp a 'világ legjobb tartalékkapusának' nevezte. Ez a jelző azonban nem nyerte el a kapus tetszését: 'Nem olyan cím, amit szeretnék - hétről hétre játszani akarok' - nyilatkozta később a talkSPORT-nak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kelleher elárulta, hogy már az előző nyáron közel állt a távozáshoz. 'Már évek óta első számú kapus akartam lenni. Amikor kiderült, hogy a Brentford érdeklődik irántam, nagyon érdekelt a lehetőség, és a dolgok gyorsan haladtak' - mondta a kapus.

Az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrimsson is motiválta Kellehert a váltásra, amikor májusban kijelentette: 'Csak azt szeretném, ha Caoimhin olyan klubhoz menne, ahol játszani fog. Túl jó ahhoz, hogy ne játsszon rendszeresen.'

Kelleher szombaton találkozik először korábbi csapatával, amikor a Brentford a Liverpoolt fogadja - amely három egymást követő Premier League-vereség után érkezik a mérkőzésre.