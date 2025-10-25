Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Kitálalt nyári eligazolásáról a Liverpool volt játékosa: ezért akart kövér gázzal távozni
Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy Jürgen Klopp dicsérő szavai ellenére sem akart tovább a Liverpool másodszámú kapusa maradni - írta a Mirror.
Az ír kapus hét évet töltött a Liverpoolnál, ahol 67 mérkőzésen lépett pályára, de az utolsó három szezonban Alisson Becker mögött csak másodhegedűs szerepet kapott. Bár Klopp rendszeresen dicsérte teljesítményét, Kelleher számára ez nem volt elég.
A 26 éves játékos megbízható teljesítményt nyújtott mind Klopp, mind Arne Slot irányítása alatt. Emlékezetes szereplései közé tartozik az UEFA Szuperkupa és a Ligakupa döntőiben való részvétele, valamint Premier League és Bajnokok Ligája mérkőzéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményei.
Kelleher különösen a tizenegyespárbajokban jeleskedett - ő tartja a Liverpool-rekordot a legtöbb tizenegyespárbajban kivédett lövés (6) és a legtöbb megnyert tizenegyespárbaj (4) tekintetében. Sikerei ellenére nem elégedett meg a másodszámú kapus szerepével, különösen Giorgi Mamardashvili nyári érkezése után.
KATTINTS a Premier League friss és élő eredményeiért, hírekért a Sportonlinera!
A 2022-es Ligakupa-döntő után, ahol Kelleher több fontos védést mutatott be, majd a döntő tizenegyest is berúgta, Klopp a 'világ legjobb tartalékkapusának' nevezte. Ez a jelző azonban nem nyerte el a kapus tetszését: 'Nem olyan cím, amit szeretnék - hétről hétre játszani akarok' - nyilatkozta később a talkSPORT-nak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kelleher elárulta, hogy már az előző nyáron közel állt a távozáshoz. 'Már évek óta első számú kapus akartam lenni. Amikor kiderült, hogy a Brentford érdeklődik irántam, nagyon érdekelt a lehetőség, és a dolgok gyorsan haladtak' - mondta a kapus.
Az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrimsson is motiválta Kellehert a váltásra, amikor májusban kijelentette: 'Csak azt szeretném, ha Caoimhin olyan klubhoz menne, ahol játszani fog. Túl jó ahhoz, hogy ne játsszon rendszeresen.'
Kelleher szombaton találkozik először korábbi csapatával, amikor a Brentford a Liverpoolt fogadja - amely három egymást követő Premier League-vereség után érkezik a mérkőzésre.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.
Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek.
Novak Djokovic bejelentette, hogy nem vesz részt a jövő heti párizsi ATP Masters 1000-es tornán sérülés miatt.
A kapus kétszer is bocsánatot kért, de a büntetést így sem kerülhette el. Azt nem tudni, hogy mekkora pénzbüntetést kell fizetnie.
Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya exkluzív interjút adott a Tuttomercatowebnek.
Frank Lampard óvatosságra int a Coventry City rekordot döntő teljesítménye után, miközben a csapat tovább növelte előnyét a Championship élén.
A 35 éves Guy Bradshaw-t barátja találta holtan a szállásán Benidormban, ahonnan a meccsre indult volna.
Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.
Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.
A Liverpool magyar középpályása a ma esti BL-meccs előtt azt mondta: a csapatnak össze kell tartania, mos jobban, mint bármikor.
A Bajnokok Ligája keddi játéknapján 43 gól született, öt piros lapot osztottak ki és hat büntetőt ítéltek meg, amelyekből ötöt értékesítettek a csapatok.
A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet.
Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.