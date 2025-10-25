2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Kitálalt nyári eligazolásáról a Liverpool volt játékosa: ezért akart kövér gázzal távozni

Pénzcentrum
2025. október 25. 22:00

Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy Jürgen Klopp dicsérő szavai ellenére sem akart tovább a Liverpool másodszámú kapusa maradni - írta a Mirror.

Az ír kapus hét évet töltött a Liverpoolnál, ahol 67 mérkőzésen lépett pályára, de az utolsó három szezonban Alisson Becker mögött csak másodhegedűs szerepet kapott. Bár Klopp rendszeresen dicsérte teljesítményét, Kelleher számára ez nem volt elég.

A 26 éves játékos megbízható teljesítményt nyújtott mind Klopp, mind Arne Slot irányítása alatt. Emlékezetes szereplései közé tartozik az UEFA Szuperkupa és a Ligakupa döntőiben való részvétele, valamint Premier League és Bajnokok Ligája mérkőzéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményei.

Kelleher különösen a tizenegyespárbajokban jeleskedett - ő tartja a Liverpool-rekordot a legtöbb tizenegyespárbajban kivédett lövés (6) és a legtöbb megnyert tizenegyespárbaj (4) tekintetében. Sikerei ellenére nem elégedett meg a másodszámú kapus szerepével, különösen Giorgi Mamardashvili nyári érkezése után.

A 2022-es Ligakupa-döntő után, ahol Kelleher több fontos védést mutatott be, majd a döntő tizenegyest is berúgta, Klopp a 'világ legjobb tartalékkapusának' nevezte. Ez a jelző azonban nem nyerte el a kapus tetszését: 'Nem olyan cím, amit szeretnék - hétről hétre játszani akarok' - nyilatkozta később a talkSPORT-nak.

Kelleher elárulta, hogy már az előző nyáron közel állt a távozáshoz. 'Már évek óta első számú kapus akartam lenni. Amikor kiderült, hogy a Brentford érdeklődik irántam, nagyon érdekelt a lehetőség, és a dolgok gyorsan haladtak' - mondta a kapus.

Az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrimsson is motiválta Kellehert a váltásra, amikor májusban kijelentette: 'Csak azt szeretném, ha Caoimhin olyan klubhoz menne, ahol játszani fog. Túl jó ahhoz, hogy ne játsszon rendszeresen.'

Kelleher szombaton találkozik először korábbi csapatával, amikor a Brentford a Liverpoolt fogadja - amely három egymást követő Premier League-vereség után érkezik a mérkőzésre.

Premier League 9. forduló
Brentford
Liverpool
2025. október 25. szombat 21:00
|
Gtech Community Stadium, London
Adatlap létrehozva: 2025.10.25.
Címlapkép: Getty Images
