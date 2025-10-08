Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott a UFC doppingszabályzatának megsértése miatt, miután tavaly három alkalommal nem volt elérhető a tesztek elvégzéséhez.
Súlyos veszélyre figyelmeztet az UEFA elnöke: szerinte ettől mehet tönkre a foci hamarosan
Az UEFA elnöke, Alekszandr Ceferin arra figyelmeztetett, hogy a külföldi helyszínekre költöztetett bajnoki mérkőzések veszélyeztetik a labdarúgás jövőjét, miközben két európai liga is először rendez bajnokit külföldön - írta a BBC.
Az elnök aggodalmát fejezte ki a labdarúgás gyökereitől való eltávolodás miatt, hiszen decemberben a spanyol La Liga két csapata, a Villarreal és a Barcelona Miamiban, míg februárban az olasz AC Milan és a Como az ausztráliai Perthben játszik majd bajnoki mérkőzést.
Az UEFA "vonakodva" fogadta a fejleményeket, és szerdán Ceferin megerősítette ellenállását. Adrien Rabiot, a Milan középpályása egy interjúban "teljesen őrültnek" és "abszurdnak" nevezte a perthi mérkőzés tervét.
"A labdarúgás nem csak mérlegekről szól. Nem csupán szórakoztatás. Ez a közösségeink, az utcák, a klubok és a szurkolók élete, amelyek formálják. Ha túlságosan eltávolítjuk ezektől a gyökerektől, azzal kockáztatjuk, hogy tönkretesszük" - mondta Ceferin a klubvezetőknek az Európai Futballklubok közgyűlésén Rómában.
Az UEFA közölte, hogy az érintett felekkel folytatott konzultáció során "széles körű ellenállást" tapasztalt a külföldön játszott bajnoki mérkőzésekkel szemben. A szervezet szerint azonban a FIFA szabályozási kerete "nem elég világos és részletes" ahhoz, hogy megakadályozza ezeket a terveket.
Ceferin azt is hangsúlyozta, hogy az UEFA soha nem hozna létre vagy támogatna kizárólagos versenysorozatot, megerősítve ezzel álláspontját az Európai Szuperligával szemben. "Az UEFA soha nem szervezne olyan versenyt, amely csak 12 klub számára elérhető. Az UEFA a befogadást akarja, azt, hogy az álom életben maradjon" - jelentette ki.
