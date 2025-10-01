A 42 éves Craig Gordon visszatér a skót válogatottba a Görögország és Fehéroroszország elleni hazai világbajnoki selejtezőkre.
Egyre mélyebb a liverpooli gödör: mekkora a baj Szoboszlaiéknál az újabb vereség után?
A Liverpool két egymást követő vereséget szenvedett el, ami Arne Slot vezetőedző időszakának második ilyen mélypontja. A Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen - melyet 1-0-ra veszítettek el a Vörösök - ismét megmutatkoztak a csapat gyengeségei - írta meg a BBC.
Bár a Liverpool játékosait Isztambulban tűzijátékokkal próbálták zavarni a szállodájuk előtt, az igazi ébresztőt a sorozatban elszenvedett második vereség jelentette számukra. A Premier League-ben továbbra is az élen állnak, de a szezon korai szakaszában már tapasztalt gyengeségek újra felszínre törtek a török bajnok otthonában.
Slot, aki Jürgen Klopp utódjaként zökkenőmentesen vette át a csapatot és első szezonjában bajnoki címet nyert, most először szembesül komolyabb nehézségekkel. A jelenlegi helyzet alapján, a nyáron elköltött közel 450 millió font ellenére, ez a szezon mégis átmenetinek bizonyulhat.
A nyári nagy igazolások egyelőre nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Alexander Isak, aki csereként lépett pályára Törökországban, még messze van a teljes formájától a Newcastle-től történt 125 millió fontos átigazolása után. Florian Wirtz pedig, aki 116 millió fontért érkezett a Bayer Leverkusentől, egyelőre elveszettnek és könnyűnek tűnik, miközben próbál alkalmazkodni a Liverpool tempójához.
Slot döntései sem bizonyultak szerencsésnek Isztambulban. Mohamed Salah kispadra ültetése visszafelé sült el – amikor az egyiptomi csatár a 60. perc után pályára lépett, a Galatasaray már vezetett és uralta a mérkőzést. Legutóbb 2022 októberében, a Rangers ellen maradt ki Salah a BL-kezdőcsapatból – valószínűleg Slot nem fogja ezt a hibát hamarosan megismételni.
A Liverpool védelmi problémái ismét megmutatkoztak. Már a mérkőzés elején figyelmeztető jel volt, amikor Baris Alper Yilmaz zavartalanul törhetett kapura, és csak Alisson bravúrja mentette meg a csapatot. Slot Jeremie Frimpongot jobboldali támadóként használta, nem pedig védőként, míg a középpályás Szoboszlait a védelembe helyezte át.
Éppen Szoboszlai volt az, aki a 16. percben büntetőt okozott Yilmaz elleni szabálytalanságával, amit Victor Osimhen értékesített a fanatikus hazai közönség örömére. A csapat gondjait tetézte, hogy Alisson megsérült, miután újabb bravúrt mutatott be Osimhen lövésénél, később pedig a formában lévő Hugo Ekitike is sántikálva hagyta el a pályát.
A Liverpool egyik legnagyobb problémája jelenleg Wirtz beilleszkedése. A német játékos, aki a Manchester City érdeklődése ellenére választotta a Liverpoolt, egyelőre nem tudja megmutatni azt a tehetséget, amit a Bayer Leverkusennél Xabi Alonso irányítása alatt. Bár keményen dolgozik – több cselezést és lövést kísérelt meg, mint bárki más a csapatban –, továbbra is keresi első gólját a klubnál.
A statisztikák is alátámasztják, hogy a Liverpool könnyebben sebezhető, mint korábban. Az idei szezonban csak két mérkőzésen nem kaptak gólt az első tíz találkozón, míg tavaly ugyanebben az időszakban hat alkalommal tartották tisztán a kapujukat. Többször is késői gólokra volt szükségük a győzelemhez vagy a pontszerzéshez, és kétgólos előnyöket is elherdáltak.
Slot a meccs után higgadtan értékelte a helyzetet: "Nem vagyunk olyan messze a tavalyi szinttől. A Galatasaray elleni meccs nem egyszerű, most pedig a Chelsea vár ránk idegenben, ami szintén nehéz mérkőzés lesz. A különbségek kicsik, ahogy tavaly is azok voltak. Most másodszor kerültünk a rossz oldalra."
Bár Daniel Sturridge, a Liverpool korábbi csatára szerint "nincs ok pánikra", a csapat elvesztette azt a nyugodt kontrollt és magabiztosságot, ami a tavalyi bajnoki címük védjegye volt – és ez Isztambul forró hangulatában is hiányzott.
Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában.
Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.
A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is
Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.
Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.
Újabb felvásárlási ajánlat érkezett a Tottenhamre, de a klub nem enged: újra közölték, hogy nem eladók.
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.
