Egyre mélyebb a liverpooli gödör: mekkora a baj Szoboszlaiéknál az újabb vereség után?

A Liverpool két egymást követő vereséget szenvedett el, ami Arne Slot vezetőedző időszakának második ilyen mélypontja. A Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen - melyet 1-0-ra veszítettek el a Vörösök - ismét megmutatkoztak a csapat gyengeségei - írta meg a BBC.

Bár a Liverpool játékosait Isztambulban tűzijátékokkal próbálták zavarni a szállodájuk előtt, az igazi ébresztőt a sorozatban elszenvedett második vereség jelentette számukra. A Premier League-ben továbbra is az élen állnak, de a szezon korai szakaszában már tapasztalt gyengeségek újra felszínre törtek a török bajnok otthonában.

Slot, aki Jürgen Klopp utódjaként zökkenőmentesen vette át a csapatot és első szezonjában bajnoki címet nyert, most először szembesül komolyabb nehézségekkel. A jelenlegi helyzet alapján, a nyáron elköltött közel 450 millió font ellenére, ez a szezon mégis átmenetinek bizonyulhat.

A nyári nagy igazolások egyelőre nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Alexander Isak, aki csereként lépett pályára Törökországban, még messze van a teljes formájától a Newcastle-től történt 125 millió fontos átigazolása után. Florian Wirtz pedig, aki 116 millió fontért érkezett a Bayer Leverkusentől, egyelőre elveszettnek és könnyűnek tűnik, miközben próbál alkalmazkodni a Liverpool tempójához.

Slot döntései sem bizonyultak szerencsésnek Isztambulban. Mohamed Salah kispadra ültetése visszafelé sült el – amikor az egyiptomi csatár a 60. perc után pályára lépett, a Galatasaray már vezetett és uralta a mérkőzést. Legutóbb 2022 októberében, a Rangers ellen maradt ki Salah a BL-kezdőcsapatból – valószínűleg Slot nem fogja ezt a hibát hamarosan megismételni.

A Liverpool védelmi problémái ismét megmutatkoztak. Már a mérkőzés elején figyelmeztető jel volt, amikor Baris Alper Yilmaz zavartalanul törhetett kapura, és csak Alisson bravúrja mentette meg a csapatot. Slot Jeremie Frimpongot jobboldali támadóként használta, nem pedig védőként, míg a középpályás Szoboszlait a védelembe helyezte át.

Éppen Szoboszlai volt az, aki a 16. percben büntetőt okozott Yilmaz elleni szabálytalanságával, amit Victor Osimhen értékesített a fanatikus hazai közönség örömére. A csapat gondjait tetézte, hogy Alisson megsérült, miután újabb bravúrt mutatott be Osimhen lövésénél, később pedig a formában lévő Hugo Ekitike is sántikálva hagyta el a pályát.

A Liverpool egyik legnagyobb problémája jelenleg Wirtz beilleszkedése. A német játékos, aki a Manchester City érdeklődése ellenére választotta a Liverpoolt, egyelőre nem tudja megmutatni azt a tehetséget, amit a Bayer Leverkusennél Xabi Alonso irányítása alatt. Bár keményen dolgozik – több cselezést és lövést kísérelt meg, mint bárki más a csapatban –, továbbra is keresi első gólját a klubnál.

A statisztikák is alátámasztják, hogy a Liverpool könnyebben sebezhető, mint korábban. Az idei szezonban csak két mérkőzésen nem kaptak gólt az első tíz találkozón, míg tavaly ugyanebben az időszakban hat alkalommal tartották tisztán a kapujukat. Többször is késői gólokra volt szükségük a győzelemhez vagy a pontszerzéshez, és kétgólos előnyöket is elherdáltak.

Slot a meccs után higgadtan értékelte a helyzetet: "Nem vagyunk olyan messze a tavalyi szinttől. A Galatasaray elleni meccs nem egyszerű, most pedig a Chelsea vár ránk idegenben, ami szintén nehéz mérkőzés lesz. A különbségek kicsik, ahogy tavaly is azok voltak. Most másodszor kerültünk a rossz oldalra."

Bár Daniel Sturridge, a Liverpool korábbi csatára szerint "nincs ok pánikra", a csapat elvesztette azt a nyugodt kontrollt és magabiztosságot, ami a tavalyi bajnoki címük védjegye volt – és ez Isztambul forró hangulatában is hiányzott.