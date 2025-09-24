Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok

Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.

Gulyás Michelle a nyár legutolsó sugarait igyekszik elkapni Rodosz szigetén, és erről a közösségi oldalára is töltött fel fényképeket. A tavalyi párizsi olimpián egyéni öttusában aranyérmes sportoló egy gyönyörű fehér ruhában pózol a tengerparton, és meg kell hagyni, hogy a háttér is nagyon jól áll neki.

A képhez annyit írt, hogy "chasing sunsets", vagyis elkapni a naplementéket, és ez maradéktalanul sikerül is neki. Nézd meg a képeket itt a lapozható bejegyzésben:

Gulyás Michelle a nyáron kihagyta a Litvániában rendezett világbajnokságot, ugyanis még nyáron megsérült a keze, amit operálni is kellett. A rodoszi naplemente egész biztosan segített a rehabilitációban, így a nemsokára 25. évét betöltő olimpiai bajnoknő újult erővel térhet vissza.