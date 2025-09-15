Súlyos bajban lehet a Liverpool legendája: vajon lejárt Mo Salah ideje?

A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket,.
Mohamed Salah gyenge teljesítménye és a csatárposzton mutatkozó hiányosságok ellenére a Liverpool 1-0-ra nyert a Burnley ellen egy utolsó percben szerzett büntetővel. A mérkőzés rávilágított, hogy a rekordösszegért szerződtetett Alexander Isak érkezése nem luxus, hanem szükségszerűség volt - írja az Independent.
A Liverpool ugyan megszerezte negyedik győzelmét is a szezonban, de a vasárnapi, Burnley elleni mérkőzésen nyújtott erőtlen támadójáték komoly kérdéseket vet fel a csapat jövőjével kapcsolatban. Mohamed Salah utolsó percben értékesített büntetője ugyan három pontot ért, de a csapat támadójátéka élettelennek bizonyult.
A nyáron a Liverpool jelentős erősítéseket hajtott végre: a brit átigazolási rekordot megdöntve szerződtette Florian Wirtzet, majd Hugo Ekitikét is megszerezte. Ezután sokak számára meglepő volt, hogy újabb rekordösszeget, 125 millió fontot fizettek Alexander Isakért. A Burnley elleni mérkőzés azonban megmutatta, hogy ez nem fényűzés, hanem szükségszerűség volt.
A Liverpool támadójátékából hiányzott egy igazi középcsatár. Ekitikét ugyan középen játszatták, de csak akkor jelentett veszélyt, amikor a szélről húzódott be. Wirtz ismét küszködött, Gakpo pedig elsősorban a szélről befelé húzódva veszélyes, nem középcsatárként.
A legnagyobb aggodalomra azonban Salah teljesítménye ad okot. A 33 éves egyiptomi szélső rendkívül halvány teljesítményt nyújtott: egyetlen párharcot sem nyert meg, nem cselezett sikeresen, mindössze egy gólhelyzetet teremtett, és a büntetőn kívül egyetlen lövést sem adott le a mérkőzésen.
Ez nem az első alkalom, hogy Salah ilyen erőtlen teljesítményt nyújt a szezonban. Arne Slot vezetőedző azonban a mérkőzés után elárulta, eszébe sem jutott lecserélni a csatárt: "Ha gólra van szükséged, akkor pályán hagyod őt. Valószínűleg előfordul majd, hogy lecserélem, de nem fog gyakran megtörténni."
Isak visszatérése a sérüléséből problémát jelent Slot számára. Ha Salah erőtlen formája folytatódik, a vezetőedzőnek talán meg kell tennie az elképzelhetetlent a csapat érdekében. A svéd csatár megoldhatja a Liverpool egyetlen megmaradt problémáját, hiszen vele középen Slot rotálhatja a többi támadóját. Az, hogy Salah hogyan illeszkedik ebbe a rendszerbe, meghatározhatja, hogy Slot képes lesz-e egy újabb, történelmi Liverpool-csapatot építeni, vagy sem.
