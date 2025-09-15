A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
Gyászol a magyar sport: elment az olimpikon súlyemelő, midnössze 60 éves volt
Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Hatvanéves korában elhunyt Lénárt Ferenc Eb-bronzérmes súlyemelő, aki férfi 56 kg-ban képviselte a piros-fehér-zöld színeket az 1992-es olimpián - tette közzé a gyászhírt honlapján a hazai sportági szövetség.
A barcelonai nyári játékokon kilencedikként végzett, legjobb világbajnoki helyezése pedig az 1990-ben, Budapesten összetettben elért 7. helyezés volt. Európa-bajnokságon 1991-ben, Wladyslawowóban szerepelt a legeredményesebben: a lengyelországi kontinensviadalon összetettben úgy lett ötödik az 56 kilósok között, hogy közben szakításban, 117,5 kilogrammos országos csúccsal bronzérmet érdemelt ki.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.
A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt.
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra.
Dana White UFC-vezér és egy riporter közötti heves vita majdnem beárnyékolta a Saul 'Canelo' Alvarez és Terence Crawford közötti szupermérkőzés sajtótájékoztatóját
Ruben Neves felháborodottan reagált egy portugál magazin címlapjára, amely félreérthetően ábrázolta őt a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota özvegyével, Rute Cardosóval.
Jamie Vardy, a Leicester City legendája 38 évesen új fejezetet nyit karrierjében az olasz Cremonese csapatánál.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t.