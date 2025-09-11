Ben Proud, a brit világ- és Európa-bajnok 50 méteres úszó csatlakozott a vitatott Enhanced Games versenysorozathoz, amely engedélyezi a teljesítményfokozó szerek használatát.
Keményet üzent a játékosainak az angol szövetségi kapitány: senkinek nincs biztos helye a csapatban
Thomas Tuchel kijelentette, hogy kész kihagyni sztárjátékosokat az angol válogatottból, ha ez jobb csapategyensúlyt eredményez, miközben a Szerbia elleni 5-0-s győzelem után nőtt a verseny a csapatba kerülésért - írja a The Guardian.
Az angol szövetségi kapitány úgy érzi, hogy a keddi belgrádi világbajnoki selejtezőn aratott 5-0-s győzelem után fokozódott a verseny a csapatba kerülésért, különösen a 10-es pozícióban.
Tuchel elégedetten figyelte Morgan Rogers kiemelkedő teljesítményét ebben a szerepkörben. Az Aston Villa játékosának legemlékezetesebb momentuma az a remek labdaérintés volt, amellyel Noni Madueke-t hozta helyzetbe a második gólnál. Roy Keane, az ITV szakértője Rogerst egyenesen Paul Gascoigne-hoz hasonlította a játékban nyújtott különleges képességei miatt.
A szakvezető Rogers-t Eberechi Eze helyére állította be, aki az Andorra elleni 2-0-s hazai győzelem során játszott a 10-es pozícióban. Tuchel egy szűkített, 24 fős keretet nevezett meg a mérkőzésekre, míg Morgan Gibbs-White a kispadon kapott helyet. Jude Bellingham, Cole Palmer és Phil Foden, a pozíció nagyobb nevű jelöltjei, erőnléti problémák miatt maradtak ki.
"Mindig is bátor voltam – ezt ti is tudjátok" - mondta Tuchel, amikor arról kérdezték, hogy kihagyna-e egy sztárjátékost. "Már eddig is hoztunk bátor döntéseket. Csak 21 mezőnyjátékost neveztünk a keretbe, hogy fenntartsuk a versenyt."
"A helyekért folyó verseny zajlik – ha valaki bekerül a keretbe, a legjobb viselkedését, formáját mutatja, és a legjobbat hozza ki magából. Kiváltság a keretben lenni, majd harcolni a helyedért... ha segíthetsz mindenkinek jobbá válni és fejlődni. Ezt tettük."
Anglia jelentős lépést tett az automatikus világbajnoki kvalifikáció felé a belgrádi győzelemmel. Tuchel hangsúlyozta, hogy csapata nem fog egy-két kiemelkedő tehetségre támaszkodni, ahogy az angol válogatott tette a múltban. Mindenki emlékszik a pánikra, ami például akkor tört ki, amikor David Beckham és Wayne Rooney sérülés miatt kérdésessé vált a tornák előestéjén.
"Ha egy sztárjátékos kimarad egy tornáról, megoldásokra van szükségünk; ha kihagy egy összetartást, megoldásokra van szükségünk" - mondta Tuchel. "Azokra a játékosokra kell összpontosítanunk, akik rendelkezésre állnak, és akik készen állnak arra, hogy a legjobb verziói legyenek önmaguknak és a legjobb csapattársak legyenek."
"Ez egy csapatsport, és a Szerbia elleni mérkőzésen a csapatmunka legtisztább formáját láthattuk. A játékosoknak megvan a minőségük, hogy játsszanak nekünk, és az éhségük is megvan a játékra, és mindenki megkapja a lehetőségét."
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
-
