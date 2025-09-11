Keményet üzent a játékosainak az angol szövetségi kapitány: senkinek nincs biztos helye a csapatban

Thomas Tuchel kijelentette, hogy kész kihagyni sztárjátékosokat az angol válogatottból, ha ez jobb csapategyensúlyt eredményez, miközben a Szerbia elleni 5-0-s győzelem után nőtt a verseny a csapatba kerülésért - írja a The Guardian.

Az angol szövetségi kapitány úgy érzi, hogy a keddi belgrádi világbajnoki selejtezőn aratott 5-0-s győzelem után fokozódott a verseny a csapatba kerülésért, különösen a 10-es pozícióban.

Tuchel elégedetten figyelte Morgan Rogers kiemelkedő teljesítményét ebben a szerepkörben. Az Aston Villa játékosának legemlékezetesebb momentuma az a remek labdaérintés volt, amellyel Noni Madueke-t hozta helyzetbe a második gólnál. Roy Keane, az ITV szakértője Rogerst egyenesen Paul Gascoigne-hoz hasonlította a játékban nyújtott különleges képességei miatt.

A szakvezető Rogers-t Eberechi Eze helyére állította be, aki az Andorra elleni 2-0-s hazai győzelem során játszott a 10-es pozícióban. Tuchel egy szűkített, 24 fős keretet nevezett meg a mérkőzésekre, míg Morgan Gibbs-White a kispadon kapott helyet. Jude Bellingham, Cole Palmer és Phil Foden, a pozíció nagyobb nevű jelöltjei, erőnléti problémák miatt maradtak ki.

"Mindig is bátor voltam – ezt ti is tudjátok" - mondta Tuchel, amikor arról kérdezték, hogy kihagyna-e egy sztárjátékost. "Már eddig is hoztunk bátor döntéseket. Csak 21 mezőnyjátékost neveztünk a keretbe, hogy fenntartsuk a versenyt."

"A helyekért folyó verseny zajlik – ha valaki bekerül a keretbe, a legjobb viselkedését, formáját mutatja, és a legjobbat hozza ki magából. Kiváltság a keretben lenni, majd harcolni a helyedért... ha segíthetsz mindenkinek jobbá válni és fejlődni. Ezt tettük."

Anglia jelentős lépést tett az automatikus világbajnoki kvalifikáció felé a belgrádi győzelemmel. Tuchel hangsúlyozta, hogy csapata nem fog egy-két kiemelkedő tehetségre támaszkodni, ahogy az angol válogatott tette a múltban. Mindenki emlékszik a pánikra, ami például akkor tört ki, amikor David Beckham és Wayne Rooney sérülés miatt kérdésessé vált a tornák előestéjén.

"Ha egy sztárjátékos kimarad egy tornáról, megoldásokra van szükségünk; ha kihagy egy összetartást, megoldásokra van szükségünk" - mondta Tuchel. "Azokra a játékosokra kell összpontosítanunk, akik rendelkezésre állnak, és akik készen állnak arra, hogy a legjobb verziói legyenek önmaguknak és a legjobb csapattársak legyenek."

"Ez egy csapatsport, és a Szerbia elleni mérkőzésen a csapatmunka legtisztább formáját láthattuk. A játékosoknak megvan a minőségük, hogy játsszanak nekünk, és az éhségük is megvan a játékra, és mindenki megkapja a lehetőségét."