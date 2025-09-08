Meg is van az első kirúgott edző: már az első selejtező után elköszöntek tőle

Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után kirúgták.

A portugál Fernando Santost hétfőn menesztették az azeri labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A tavaly nyáron kinevezett 70 éves edző 11 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot, mérlege két döntetlen és kilenc vereség, köztük a magyaroktól elleni, júniusi felkészülési találkozóval - azaz 15 hónapos vezetői pályafutása alatt egyetlen győzelmet sem aratott.

Az azeriek pénteken 5-0-ra kikaptak Izlandon világbajnoki selejtezőn, ezt követően - hivatalosan közös megegyezéssel - bontották fel a szerződését.

Santos korábban a görög, a lengyel és a portugál válogatott szövetségi kapitánya is volt. Hazája nemzeti együttesével 2016-ban Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes lett. Kedden, az Ukrajna elleni vb-selejtezőn az U21-es válogatott szövetségi edzője, Aikan Abbaszov irányítja majd az azeri felnőtt csapatot.