Budapest, Magyarország - 2025. május 13: A Ferencvárosi Stadion, más néven Groupama Aréna egy többcélú stadion Budapesten, Magyarországon, a Ferencvárosi TC otthona.
Sport

Indulhat a roham a Fradi jegypénztáraihoz: kijöttek az Európa-ligás bérletek, borsos ára van

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 14:47

Sokkal olcsóbb a négy hazai El-meccsre szóló bérlet azoknak, akik már megvették az egész szezonra előre a belépőt.

Szeptemberben megkezdi története hatodik főtáblás szereplését az Európa-ligában a Ferencváros, és ma kitették, hogy mennyibe fog kerülni, ha valami mind a négy hazai mérkőzést élőben szeretné megnézni.

A klub tájékoztatása szerint most is több ezer forintot spórolnak azok, akik az egész szezonra érvényes meccsbérlettel rendelkeznek. A klub három árkategóriát határozott meg, és így néznek ki az árak azoknak, akiknek van már bérletük:

  • 1. Kategória: 48 000 Ft
  • 2. Kategória: 32 000 Ft
  • 3. Kategória: 20 000 Ft

Sokkal többet kell kicsengetniük azoknak, akiknek nincs bérletük, ők ennyiért vehetnek a négy hazai meccsre bérletet:

  • 1. Kategória: 57 600 Ft
  • 2. Kategória: 38 400 Ft
  • 3. Kategória: 24 000 Ft

A Fradi először szeptember 25-én, a Viktoria Plzen ellen játszik El-ligaszakaszmeccset a Groupama Arénában. A további ellenfelekről a sorsoláskor írtunk, itt olvashatod el újra:

Itt vannak a Ferencváros Európa-ligás ellenfelei: velük játszanak a zöld-fehérek
Címlapkép: Getty Images
