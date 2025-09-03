A Miami Dolphins egyik segédedzőjét letartóztatták, miután a szemtanúk szerint bántalmazott egy nőt egy lakásban
Indulhat a roham a Fradi jegypénztáraihoz: kijöttek az Európa-ligás bérletek, borsos ára van
Sokkal olcsóbb a négy hazai El-meccsre szóló bérlet azoknak, akik már megvették az egész szezonra előre a belépőt.
Szeptemberben megkezdi története hatodik főtáblás szereplését az Európa-ligában a Ferencváros, és ma kitették, hogy mennyibe fog kerülni, ha valami mind a négy hazai mérkőzést élőben szeretné megnézni.
A klub tájékoztatása szerint most is több ezer forintot spórolnak azok, akik az egész szezonra érvényes meccsbérlettel rendelkeznek. A klub három árkategóriát határozott meg, és így néznek ki az árak azoknak, akiknek van már bérletük:
- 1. Kategória: 48 000 Ft
- 2. Kategória: 32 000 Ft
- 3. Kategória: 20 000 Ft
Sokkal többet kell kicsengetniük azoknak, akiknek nincs bérletük, ők ennyiért vehetnek a négy hazai meccsre bérletet:
- 1. Kategória: 57 600 Ft
- 2. Kategória: 38 400 Ft
- 3. Kategória: 24 000 Ft
A Fradi először szeptember 25-én, a Viktoria Plzen ellen játszik El-ligaszakaszmeccset a Groupama Arénában. A további ellenfelekről a sorsoláskor írtunk, itt olvashatod el újra:
