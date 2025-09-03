Indulhat a roham a Fradi jegypénztáraihoz: kijöttek az Európa-ligás bérletek, borsos ára van

Sokkal olcsóbb a négy hazai El-meccsre szóló bérlet azoknak, akik már megvették az egész szezonra előre a belépőt.

Szeptemberben megkezdi története hatodik főtáblás szereplését az Európa-ligában a Ferencváros, és ma kitették, hogy mennyibe fog kerülni, ha valami mind a négy hazai mérkőzést élőben szeretné megnézni.

A klub tájékoztatása szerint most is több ezer forintot spórolnak azok, akik az egész szezonra érvényes meccsbérlettel rendelkeznek. A klub három árkategóriát határozott meg, és így néznek ki az árak azoknak, akiknek van már bérletük:

1. Kategória: 48 000 Ft

2. Kategória: 32 000 Ft

3. Kategória: 20 000 Ft

Sokkal többet kell kicsengetniük azoknak, akiknek nincs bérletük, ők ennyiért vehetnek a négy hazai meccsre bérletet:

1. Kategória: 57 600 Ft

2. Kategória: 38 400 Ft

3. Kategória: 24 000 Ft

