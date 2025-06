Irtózatos pénzeket keres a visszavonult Cigánykirály: tavaly sem éhezett Tyson Fury

Tyson Fury, a korábbi nehézsúlyú bokszvilágbajnok magáncége kiemelkedő nyereséget termelt az elmúlt üzleti évben. A 36 éves sportoló vállalkozása napi 218 ezer font profitot hozott, miközben a cég vagyona már meghaladja a 160 millió fontot - írta meg a Mirror.

A volt bokszbajnok cége, a Tyson Fury Limited 79 millió font (átszámítva több mint 36 milliárd forint) nyereséget jelentett a 2023 szeptembere és 2024 szeptembere közötti időszakban a frissen közzétett pénzügyi beszámolója szerint. A vállalkozás nettó értéke így csaknem duplájára nőtt az előző évi 82 millió fonthoz képest.

Fury a cég egyedüli igazgatója, és foglalkozásaként a "hivatásos ökölvívó" megjelölést használja. A beszámoló szerint 100 ezer font osztalékot fizetett ki magának, ami 50 ezer fonttal kevesebb, mint az előző évben. Forintra átszámolva még ez a 100 ezer font is több mint 46 millió forintot tesz ki.

A Companies House nyilvántartásában nem szerepel a cég árbevétele, így nem ismert a pontos forgalom. A vállalkozás tevékenységi köreként "saját vagy bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése, PR és kommunikációs tevékenységek, valamint egyéb sporttevékenységek" szerepelnek.

A hétgyermekes apa 2013-ban alapította cégét, és a beszámolóban szereplő 12 hónapos időszak még a 2024 decemberi, Oleksandr Usyk elleni vereségét követő visszavonulása előtti időszakot fedi le. Ugyanakkor tartalmazza a 2023 júniusi, ukrán óriás elleni vereségét, amikor elvesztette nehézsúlyú bajnoki címét.

A két ökölvívó döbbenetes összeget, 150 millió fontot osztott meg a decemberi, Szaúd-Arábiában rendezett mérkőzésért, amelyet Fury pontozással veszített el. A sportoló egyelőre nem tervezi visszatérését a ringbe, és továbbra is keserű a szájíze az eredmény miatt.

Mauricio Sulaiman, a WBC elnöke nemrég azt nyilatkozta: "Rendszeresen beszélek vele, és azt mondta: 'Ó, olyan boldog vagyok, visszavonultam, remekül megvagyok a feleségemmel.' Egyáltalán nem utalt arra, hogy vissza tervezne térni. Elmondta persze azt is, hogy nem volt elégedett az Usyk elleni második mérkőzés döntésével. Még mindig nagyon keserű a bírói pontozás miatt és nagyon feldúlt, de visszavonult, ezt mondta."

A Cigánykirályként is ismert Fury feleségével, Parisszel és gyermekeikkel egy fényűző, 1,7 millió font értékű kastélyban él az északkelet-angliai Morecambe-ben. Luxusautók flottájával is rendelkezik, köztük két Rolls-Royce-szal (egyenként 384 ezer font értékben), egy piros Ferrari Portofinóval és egy 200 ezer fontos Porsche GT3 RS-sel. Emellett van egy 20 ezer fontos Vauxhall Passatja és egy Mini Cooperje is.

Több Rolex órát is birtokol, valamint egy Richard Mille RM 011 Flyback Chronographot, amely több mint 100 ezer fontot ér, és egy körülbelül 90 ezer fontos Patek Philippe Nautilus Chronographot. A nehézsúlyú bajnok kedveli a tervezői márkákat is, a Louis Vuittontól a Gianni Versacéig, amelyeket az Instagramon is szívesen megmutat.