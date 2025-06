Fellázadtak a szurkolók a pofátlan jegyárak miatt: nincs minden rendben a Manchester Unitednél

A Manchester United drasztikusan megemelte a jegyárakat, ami felháborodást váltott ki a szurkolók körében, miután a csapat a legrosszabb szezonját zárta az elmúlt 50 évben - tudósított a BBC.

A Manchester United szurkolói szervezete szerint a klub részéről arculcsapásként értékelik a bejelentést, hogy a mérkőzésnapokon a jegyárak akár 97 fontig (kb. 45 ezer forint) is emelkedhetnek. Ez jelentős növekedés a tavalyi 66 fontos legmagasabb árhoz képest. Az áremelés különösen érzékenyen érinti a szurkolókat, hiszen a csapat az 1973-74-es szezon óta a legrosszabb teljesítményt nyújtotta, a 15. helyen végezve a Premier League-ben.

A klub most először vezet be árkategóriákat a mérkőzésenkénti körülbelül 20 ezer jegyre. Négy kategóriát alakítottak ki, a legalacsonyabb kizárólag "néhány" kupamérkőzésre vonatkozik. A Premier League-mérkőzésekre a legolcsóbb jegy 37 font lesz a C kategóriás Sunderland és Wolves elleni meccsekre.

Az A-kategóriás mérkőzésekre – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle és Tottenham ellen – a legdrágább jegyek ára eléri a 97 fontot. A klub szerint ez az ár a jegyek kevesebb mint 1%-ára vonatkozik.

KATT! Friss hírek, élő eredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Manchester United Szurkolói Egyesület (MUST) teljes mértékben elutasítja, hogy bármilyen konzultáció történt volna az ügyben. "Ez nem más, mint egy újabb arculcsapás a Manchester United szurkolóinak" – közölte a MUST, hozzátéve, hogy az új ármodell "hatalmas károkat okoz és aláássa a stadion hangulatát egy olyan szezonban, amikor a csapatnak minden eddiginél nagyobb szüksége lesz rá".

A klub vezetői ragaszkodnak ahhoz, hogy a jegyárakból származó bevételek növelése elengedhetetlen része a pénzügyi egyensúly megteremtésének, és megjegyezték, hogy a mérkőzések kategorizálása olyan gyakorlat, amelyet gyakorlatilag minden Premier League-rivális alkalmaz. Egy weboldal adatai szerint a tavalyi szezonban négy klub legmagasabb jegyára meghaladta a United által tervezettet, a Fulham vezette a listát 160 fonttal.