Fogy a türelem, már fújolnak a szurkolók a válogatottra: rendbe lehet ezt még hozni?

Thomas Tuchel és az angol válogatott súlyos kritikákat kapott a szurkolóktól a Szenegál elleni 3-1-es vereség után, ami komoly aggodalmakat vet fel a 2026-os világbajnokságra való felkészülés kapcsán - írta meg a BBC.

Pontosan egy évvel a 2026-os világbajnokság kezdete előtt az angol válogatott teljesítménye súlyos kérdéseket vet fel Thomas Tuchel vezetése alatt. A Szenegál elleni barátságos mérkőzésen nyújtott gyenge játék után a szurkolók hangosan kifejezték nemtetszésüket a City Ground stadionban.

A német szakember irányítása alatt eddig nem látszik határozott játékterv vagy identitás, sőt, egyesek szerint visszalépés tapasztalható a Gareth Southgate által elért szinthez képest. Az Európa-bajnokságon még nagy pillanatok mentették meg a csapatot, de Tuchel alatt ezek is hiányoznak.

Bár a szövetségi kapitány tíz helyen változtatott az Andorra elleni győztes csapaton, és a mérkőzés csak barátságos találkozó volt a hosszú szezon végén, a Szenegál elleni vereség mégis aggasztó jeleket mutat. A szurkolók "szégyenletesnek" minősítették a látottakat, és hangosan kifütyülték a csapatot a lefújás után.

Tuchel személyi döntései is kérdéseket vetnek fel. A 35 éves Jordan Henderson visszahívása meglepetést keltett, Kyle Walker pedig 35 évesen láthatóan nehezen birkózott meg a feladattal. Közben Trent Alexander-Arnold mellőzése és Reece James balhátvédként való szerepeltetése is furcsa húzásnak tűnik. A csapat játékában egyelőre nem látszik határozott irány. Tuchel még nem találta meg Jude Bellingham ideális pozícióját, és a támadósorban is folyamatosan változtat. Bár Kane és Saka helye biztosnak tűnik, a többi pozíció betöltése még kérdéses.

Pozitívum ugyanakkor, hogy Anglia megnyerte eddigi mindhárom világbajnoki selejtezőjét, és Harry Kane Tuchel mind a négy mérkőzésén betalált. A csapatkapitány 107 mérkőzésen 73 gólt szerzett már a válogatottban, és láthatóan jól érzi magát a német edző irányítása alatt.

Tuchel a kritikák ellenére bizakodó maradt: "Kemény tanulság ez, de nyugodtnak kell maradnunk. El kell fogadnunk a kritikát és jobbá kell válnunk. A világbajnokság nem jövő héten kezdődik. Szeptemberben még két mérkőzésünk lesz, aztán találkozunk a világbajnoki szezonban. Szükségünk van az ilyen meccsekre a tanuláshoz."