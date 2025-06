Százmilliós jutalmat kapnak a hős focisták: mindössze ennyit kellett tenniük érte

Bár a 2026-os labdarúgó-világbajnokságig még egy év hátravan, egyre többen és többen mondhatják el magukról, hogy ott lehetnek majd az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Mexikóban. Csütörtök este ráadásul két olyan válogatott is kiharcolta a kijutást, akik korábban soha: Jordánia és Üzbegisztán is biztosan részt vehetnek majd a vébén - írja a Reuters.

Üzbegisztán a Szovjetunió 1991-es felbomlása óta hétszer próbálkozott sikertelenül a világbajnoki részvétellel. Különösen fájdalmas volt a 2006-os németországi és a 2014-es brazíliai torna selejtezőinek utolsó fordulójában elszenvedett kudarc.

Az üzbég labdarúgó-szövetség jelentős összegeket fektetett az utánpótlás-nevelésbe, hogy az 1994-es Ázsiai Játékokon aratott győzelem óta kontinentális erőnek számító válogatott végre a világszínpadra is kilépjen. Kapadze munkáját segíti egy tehetséges fiatal generáció, köztük a Manchester City 21 éves középhátvédje, Abdukodir Khusanov is.

🇺🇿 Uzbekistan have qualified for their first #FIFAWorldCup! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/AqxX4mZLgC