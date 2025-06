Kemény üzenetet küldött a fiatal magyar focistáknak Marco Rossi: ezt gondolja róluk

Szerinte mentalitásban még fel kell nőniük egy szintre a fiatal magyar játékosoknak, és beszélt Gulácsi Péterről is.

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy Marco Rossi újabb öt évre, 2030-ig meghosszabbította szerződését a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként. A mester most a Nemzeti Sportnak adott interjút, amiben leszögezte: szerinte kockázatos ugyan, de jó dönts, hogy saját fia, Simone Rossi is csatlakozik a válogatott stábjához.

Marco Rossi elmondta, hogy bár igyekszik magyar szakemberekkel dolgozni, az MLSZ vezetésének nem volt kifogása ellene, hogy még egy Rossi legyen a stábban.

Amikor idejöttem, négy olasz szakembert hoztam magammal, majd lépésről lépésre elkezdtük őket magyar szakemberekre cserélni. Ezt nagyon helyes döntésnek tartom, és örülök, hogy végig tudtam vinni. Amikor az utolsó külföldi munkatárstól megváltunk 2021-ben, már egyeztettem az MLSZ-szel arról, hogy amikor lesz rá lehetőség, szeretném, ha a fiam csatlakozhatna a stábomhoz, és az MLSZ-nek semmi kifogása nem volt ellene, mivel a fiam nem újonc, rendelkezik UEFA B-licenccel és meccselemzői képesítéssel is. (...) Még ha vízilabdázóként is kezdte a pályafutását, nagyon jól ismeri a csapatsport dinamikáját, ezt mindig is nagyra értékelték nála a klubjai, volt olyan korábbi klubja, ahova visszahívták, hogy ezen a téren adjon nekik tanácsot, ezért is gondolom úgy, hogy hasznos tagja lehet a csapatnak

- fogalmazott Marco Rossi.

Az olasz edző ezután véleményt formált arról az új szabályról, ami előírja majd az NB I-es klubok számára a több magyar játékos, köztük a fiatalabbak szerepeltetését is.

Ha több magyar játékos szerepel rendszeresen az NB I-ben, nagyobb mozgásteret adhat számunkra a válogatásban. Ugyanakkor ha ezen játékosok — különösen a fiatalok — biztosak lehetnek abban, hogy legalább öt-hat főnek rendszeresen játszania kell, akkor, a mentalitásukat ismerve, nem biztos, hogy mindig megteszik a szükséges erőfeszítést azért, hogy valóban kiérdemeljék a helyüket a csapatban. Minden döntésnek van tehát jó oldala, de lehetnek árnyoldalai is. Úgy érzem azonban, eljött az idő, hogy kipróbáljunk egy ehhez hasonló megközelítést

- mondta némi éllel a mester.

Marco Rossi végül kitért arra is, hogy Gulácsi Péter a pénteki, Svédország elleni meccsen már nem áll a magyar válogatott kapujába, két hete ugyanis bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól. A mester szerint jól állunk kapusposzton, főleg, mert hamarosan jönnek a fiatalok is.

Az egyetlen kapusunk, aki már tíz éve folyamatosan topbajnokságban véd – mégis úgy gondolom, hogy ezen a poszton jól állunk a jövőre nézve. Ott van még Dibusz és Szappanos, akikre továbbra is maximálisan számíthatunk, Tóth Balázsra szintén, aki ráadásul fiatalabb, még csak huszonhét éves. És jönnek a még fiatalabbak: Hegyi Krisztián, Yaakobishvili Áron vagy Pécsi Ármin

- mondta erről Marco Rossi.

