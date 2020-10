Zavarba ejtő társasjáték a magyar boltokban: jó, ha ezt megtanulják a gyerekek?

Akciósan árulják egy hipermarketben a Ms Monopoly nevű, tavaly piacra dobott társasjátékot. Jó vételnek tűnik, ám a dobozán lévő felirat (sőt, az egész tematika mögötte) több mint zavarba ejtő.

A Monopolyt minden idők egyik legsikeresebb, legtöbb példányban eladott társasjátéka, ami már csak azért is érdekes, mert szakértők szerint közel sem olyan jó, mint amilyen népszerű.Persze az eladási számokhoz sokat hozzátesz az is, hogy kismillió változatban kapható: a junior változat mellett van Kutyás, macskás, Gamer-es, Gyűrűk urás, FTC-s, Liverpoolos, Jóbarátokos, Fortnite-os, Big Bang Theory-s, Pac-man-es, Queene-es és természetesen Star Wars-os és Spongya Bobos is.

Nemrég pedig piacra dobták a feminim, változatát is, a Ms Monopoly-t, amit azonban már eddig is sok kritika ért. A magyar változatát is lehet kapni, egy olvasónk lőtte az alábbi képet egy nagyáruházban:



Igen, jól olvastad, ez van ráírva: "Az első játék, ahol a nők többet keresnek, mint a férfiak.

Ha mindig is szíveden viselted a nők sorsát, vagy csak elismernéd az erényeiket, eredményeiket, akkor a Ms. Monopoly a tökéletes játék számodra! - áll a leírásban. Lényege, hogy ebben a játékban a nők több pénzt kapnak körönként, mint a férfiak, a szokásos 200 helyett 240 Monopoly-pénzt - a cég szerint ezzel azt szerették volna modellezni, milyen lenne egy olyan világ, ha ugyanazért a munkáért a nők kapnának több pénz, nem pedig a férfiak.

Nos.

Tény, hogy hogy a munkaerőpiacon jelentős hátrányban vannak a nők a férfiakhoz viszonyítva. Legutolsó rendelkezésre álló adat szerint (2016. év) egy férfi átlagfizetése 16 százalékkal (majd kéthavi bérrel) magasabb, mint a nőké. Ez egy komoly probléma, amiről beszélni kell minél többet.

De valóban az a megoldás erre a problémára, valóban úgy szeretnénk érzékenyíteni a fiatalokat, hogy lemodellezünk egy olyan világot, ahol a férfiak kerülnek abba a helyzetbe, amelyikben eddig a nők voltak? A nők nem inkább egyenlő esélyeket szeretnének egyenlő fizetéssel, valamint érdemeik szerinti bérezést?

Ha már feltétlenül hasznos tudással szeretnénk felvértezni a kicsiket, akkor válasszuk inkább az Electric banking változatot, melyben a készítők a készpénzt bankkártyákra cserélték, mely jobban kapcsolódik a valósághoz. A gyerekek játék során nemcsak a számokat gyakorolhatják, hanem megismerkednek a jó befektetések meghozatalának alapjaival, illetve a takarékosság fontosságával is.

Aranykorukat élik a társasjátékok

Ám ha feltétlenül társassal szeretnénk meglepni a gyereket, akkor nézzünk jobban körül a piacon, hiszen a jól ismert, kanonizált 4-5 játékon kívül mg több ezer elérhető, amelyeknek ugyan nem olyan jó a marketingje, de garantáltan jól fogunk szórakozni együtt.

Jó tudni, hogy szinte semmi sem fejleszti olyan gyorsan és hatékonyan a legkisebbek agyát, mint a társasjáték, arról nem is beszélve, hogy teszi mindezt játékos formában, miközben még szórakoznak is.

Sokan élnek még a gazdálkodós, pénzezős, nagyban a szerencsére épülő társasok bűvkörében, holott az igazán modern és korszerű játékok már rég nem direkt módon tanítanak, stratégiai gondolkodást igényelnek, és ezáltal szószerint játszva fejlesztenek.

Az, hogy egy gyerek minél hamarabb találkozik a számokkal, mindenképpen jó dolog, de siettetni nem fogjuk tudni a számfogalom kialakulását - ez életkori sajátosság, és 6-7 éves koráig várni kell rá. Viszont érdemes már óvodás korban megismertetni vele a számokat, hogy az ne legyen ismeretlen

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Himer Csilla pénzpedagógus, majd hozzátette, vannak kifejezetten olyan társasjátékok, melyek már 5 éves kortól ajánlottak, és pénzügyi tematikájú, például a Zsebre megy.

Aranykorukat élik a társasjátékok, soha nem játszottak még ennyien, mint napjainkban, és soha nem volt még ilyen széles a paletta - már ami a játékokat illeti. Milliárdos iparág épült fel köréjük, és még rengeteg további potenciál van bennük, hiszen a világon évente közel 1500 társasjátékot adnak ki. Győri Zoltán társasjátékos vlogger, játéktervező és előadó, a Mit Játsszunk? társasjáték ajánló Youtube csatorna szerzője szerint a játékok olyasvalamit adnak számunkra, amit a modern informatikán alapuló technika, a számítógépek nem tudnak: belsőséges, emberi kapcsolódást tesznek lehetővé. Emellett persze a társasjátékok úgy fejleszti az agyat, mint semmi más:

Az a tapasztalatom, hogy amióta társasjátékokkal foglalkozom, szinte másképp működik az agyam: sokkal könnyebben tanulok, javult az észlelésem, a lényeglátásom. Gyorsabban döntöm el, hogy mi hasznos a számomra és mi kevésbé, mi az, ami segíthet nekem és mi az, amit jobb elkerülnöm egy adott szituációban. Cél-alkotásban is rengeteget segít, illetve érzésem szerint gördülékenyebb a matekom, rengeteget számolok fejben. Mivel jobban átlátom a lényeget, könnyebben is tanítok, könnyebben értem meg hogyan gondolkodik a másik, hogyan látja a dolgokat.

Címlapkép: Getty Images