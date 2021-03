Ütős hagymásbab receptek: Bud Spencer hagymás bab recept, hagymásbab kolbásszal

Mi ez, hagymás bab? Nem, krumplis hal. Mutatjuk, hogyan készül az eredeti Bud Spencer hagymás bab recept: gondoltad volna, hogy a hagymás bab kolbásszal is igazán finom?

"Mi ez hagymás bab? Nem, krumplis hal." - hallhatjuk gyakran a Bud Spencer és Terence Hill között létrejött párbeszédet az ikonikus És megint dühbe jövünk c. filmjükben. Lehet, hogy a népszerű filmet százszor is láttuk már, de vajon kóstoltuk is Bud Spencer híres kedvencét, a kalsszikus hagymás babot? Nem csak a filmek rajongóinak, hanem azoknak is ajánljuk a Bud Spencer hagymás bab recept elkészítését, aki szeretne kipróbálni valami végtelenül egyszerű és nemmellesleg olcsó ételt, ami újramelegítve is nagyon finom.

Cikkünkben leírjuk, hogyan készül a hagymás bab recept úgy, ahogyan Bud Spencer is szerette, illetve eláruljuk, hogy milyen a hagymás bab magyarosított verziója, a mennyei hagymás bab kolbásszal és egy kis füstölt szalonnával! Azt is megtudhatod, a hagymás bab milyen bab felhasználásával készüljön és pontosan mennyi hagymát használjunk a híres Bud Spencer hagymás bab recept elkészítéséhez, ugyanis nem mindegy, hogy a hagymás bab száraz vagy konzerv alapanyagokból készül!



A hagymás bab milyen babból készül?

A hagymás bab egy olyan étel, amit leginkább azért készítünk, mert nagyon gyorsan megvan - éppen ezért mindenkinek a konzerv bab használatát ajánljuk, hiszen a hagymás bab készítése során ezt a hozzávalót csak a fazékba kell öntenünk. Száraz babbal is el lehet készíteni a hagymás bab receptjét, ám abban az esetben be kell áztatnunk a babot egy éjszakára, illetve azzal is számolnunk kell, hogy a hagymás bab készítése hosszú ideig fog tartani, hiszen a bab lassan fő. A hagymás bab elkészíthető vörös babból (vesebab) és fehér babból is - az ikonikus filmben Bud Spencer egyébként fehérből készült ételt fogyaszt.

Bud Spencer hagymás bab recept

A hagymás bab hozzávalói

200 g füstölt kolozsvári szalonnal

500 g vörös bab (konzerv)

1 db szárított erős paprika

3 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

2 ek kristálycukor

1 tk őrölt fűszerkömény

1 db babérlevél

2 ek napraforgóolaj

ízlés szerint só, bors

víz

A hagymás bab recept elkészítése

1. A hagymás bab készítése rendkívül egyszerű: fogjuk a szalonnát, tisztítsuk meg a bőrétől, majd kockázzuk fel. Egy fazékba vagy mély serpenyőbe öntsünk egy kevés olajat, majd kezdjük el kisütni a szalonna zsírját.

A hagymás bab készítése rendkívül egyszerű: fogjuk a szalonnát, tisztítsuk meg a bőrétől, majd kockázzuk fel. Egy fazékba vagy mély serpenyőbe öntsünk egy kevés olajat, majd kezdjük el kisütni a szalonna zsírját. 2. Aprítsuk finomra a vöröshagymát, majd adjuk a félig átsült, de már zsírját kieresztett szalonnához és dinszteljük meg. Nyomjuk hozzá a fokhagymát is, illetve keverjük el benne a cukrot, hogy a hagymával karamellizálódjon.

Aprítsuk finomra a vöröshagymát, majd adjuk a félig átsült, de már zsírját kieresztett szalonnához és dinszteljük meg. Nyomjuk hozzá a fokhagymát is, illetve keverjük el benne a cukrot, hogy a hagymával karamellizálódjon. 3. Amikor a hagyma üveges, a cukor pedig karamellizálódott, öntsük hozzá a babot, majd ízesítsük a felsorolt fűszerekkel (kömény, só, bors, babérlevél, csípős paprika). Öntsük fel egy kevés vízzel, majd főzzük 10-15 percen keresztül. Tálaljuk kenyérrel!

Hagymás bab kolbásszal

A hagymás bab kolbásszal elkészítve is mennyei: ha ezt a verziót szeretnénk összedobni, nincs más tennivalónk, mint a választott lecsókolbászt vagy más (nem száraz) kolbászfélét felkarikáznunk és az ételhez adnunk - a hagyma után, de a babos felöntés előtt - és röviden lepirítanunk, hogy az étel egy kis pörzsanyagot szerezhessen.

Hagymás bab mellé mi illik?

A hagymás bab kínálható önmagában egytálételként, illetve friss kenyérrel vagy rizzsel körítve is. Mivel a hagymás bab nehéz étel, főleg, ha rengeteg zsíros szalonnával és fűszeres kolbásszal készítjük, készüljünk fel rá, hogy valamit ennünk kell mellé, ami ellensúlyozza a hagymás bab töménységét - erre a célra talán a kenyér a legmegfelelőbb, ám akkor is jól járunk, ha fogyasztunk hagymás bab után desszertként pár falat piskótás süteményt.

