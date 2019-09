Súlyos bírságot kaphatnak idén ősszel a háztulajdonosok: indul a razzia

A kezdeti enyhe őszi időjárás kedvezett a kirándulni vágyóknak - sokan pedig az erdei túrákat tűzgyújtással, szalonnasütéssel is szívesen összekötik. Az ősz beköszöntével a kerti munkák során is egyre több zöldhulladék - avar, lemetszetszett ágak, gallyak, elszáradt növényi részek - keletkeznek, amelytől a kerttulajdonosok gyakran égetéssel igyekeznek megszabadulni. Érdemes azonban alaposan utánanézni az előírásoknak, mert könnyen az ember nyakába varrhat a hatóság egy bírságot, ha nem azoknak megfelelően jár el.



A szeptemberi időjárás eddig a hétig kedvezett a túrázóknak, és a következő hetekben is kihasználhatják még az enyhe időjárást a természetjárók. A kertes ház, hobbitelek tulajdonosok is hamarosan elővehetik a lompseprűket, a tűzrakóhelyek pedig nemsokára megtelnek a lemetszett galyakkal és egyéb kerti hulladékokkal. Mielőtt azonban tüzet gyújtanánk akár egy kirándulás alkalmával, akár saját portánkon, nem árt utánajárni a jelenleg hatályos tűzvédelmi szabályoknak: az előírás szerint ugyanis már tilos a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, és a kirándulóhelyekre is külön előírások vonatkozhatnak. Aki a szabályt megszegi, nagyon komoly bírságra is számíthat.

Jelenleg ugyan nincs tűzgyújtási tilalom Magyarország területén - erről a katasztrófavédelem honlapján tájékozódhatunk -, ugyanakkor sosem árt hangsúlyozni, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében mindenki legyen nagyon körültekintő. Nagyon fontos például, hogy ne hagyjuk magára a tábortüzet; ha végeztünk, oltsuk el, még a pislákoló parazsat is a kijelölt tűzrakóhelyeken. Illetve bárhol is vagyunk, égő cigarettát ne dobjunk el, azt minden esetben oltsuk el rendesen. Nem csak a lehetséges erdőtüzek kialakulásának elkerülése végett érdemes odafigyelni, hanem azért is, mert

aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható.

De nemcsak a kirándulóknak kell nagyon odafigyelniük, a mezőgazdasági területeken dolgozóknak, vagy épp a közúton és vasúton utazóknak éppúgy nagyon körültekintőnek kell lenniük. A tűzesetek megelőzése érdekében a Katasztrógavédelem tőlük (is) azt kéri, hogy a szabadban gyújtott tüzet soha ne hagyják felügyelet nélkül, a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin az továbbterjedhet, továbbá mindig gondoskodjanak elegendő oltóanyagról, illetve legyen kéznél olyan szerszám, amivel irányítani tudják az égést.

Tűzgyújtás, égetés általános szabályai

Általában szabadtéren égetni TILOS, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi.

Belterületen KIZÁRÓLAG abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetést) előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. A kérelem benyújtásának díja is van - alkalmanként 3000 forint - melyet a tervezett égetést megelőző 10. napon lehet benyújtani, és amelyet a hatóságnak 5 napja van elbírálni. (Külterületen végzett 1-2 négyzetméteren történő növényi hulladék égetés még nem minősül irányított égetésnek.)

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot vonhat maga után.

2015. március 5-én lépett hatályba az az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely nagyon fontos előírásokat fogalmaz meg, többek között a kertes ház, és telektulajdonosokra vonatkozóan is. A lakosság számára az egyik legjelentősebb változás, hogy, az élet és értékvédelem jegyében,

a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS!

Pontosabban égetni csak az adott település önkormányzati rendeletében kijelölt időszakban és módon lehet. Az adott településre vonatkozó szabályokat az önkormányzatok hatályos rendelettárában érdemes keresni.

Ilyen helyi előírás lehet például:

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

Az égetés minden héten kizárólag a meghatározott időpontban (pl.: pénteken 15 órától 20 óráig) történhet, amennyiben az időjárási viszonyok azt lehetővé teszik.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A legtöbb helyi szabályozásban közös pont, hogy a hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól egy rendelet sem ad felmentést. A szabályozások látszólagos ellenmondásossága, hogy attól függetlenül, hogy a kerttulajdonosok nem égethetik el az avart és más növényi hulladékaikat szabadon, azokat felhalmozni sem lehet: a törvény szerint ugyanis

az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A bírság 10, illetve 20 ezer forintról indul, de bizonyos esetekben akár a többmilliós összeget is elérheti. A bírság kiszabására a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult. A tűzvédelmi bírság megfizetése ugyanakkor nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.