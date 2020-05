Sok szülő erről nem mer beszélni a gyerekkel: súlyos ára lehet a hallgatásnak

A koronavírus-járvány rengeteg új kérdést vetett fel az életünkben. Különösen nehéz helyzetben vannak a kisgyermekes szülők, hiszen nem csak a világjárványtól kell megvédeniük gyermekeiket, de a gazdasági sokkhatásról sem könnyű a gyermekeinkkel beszélgetni. Egy friss felmérés alapján azonban kritikus fontossággal bírhatnak ezek a beszélgetések a gyerekek felnőttkorában.

Az új koronavírus-járvány elleni védekezésben bevezetett korlátozó intézkedések mindenki életét fenekestül felforgatták. Pár hónapja még elképzelhetetlen volt, hogy egy világjárvány fogja végigszántani a kontinenseket, a COVID-19 keltette gazdasági problémákról már nem is beszélve. Így nem is csoda, hogyha minden kisgyermekes szülőnek 110 százalékon pörög a védelmi ösztöne, hiszen nem csupán egy láthatatlan veszélyforrástól kell megvédeni a gyermeket, de a központi korlátozó intézkedések őket is megviselik érzelmileg. Szinte mindennap egy szög a szülő szívében, amikor a gyereke újra rákérdez, hogy miért nem mehet óvodába vagy éppen iskolába, esetleg miért nem láthatja a nagyit vagy nagypapát. A szülőknek folyamatosan szűrniük kell, hogy hogyan és mit osztanak meg gyermekeikkel a jelenlegi járványról és recesszióról, mindeközben a kicsik legjobb érdekét szem előtt tartva. Egy friss felmérés alapján azonban kiemelkedően hasznos lehet a gyerek életében, hogyha megfelelő módon átbeszéljük vele az aktuális helyzetet.

A pénzről beszélni sosem könnyű



Az anyagiakat kitárgyalni bárkivel, pláne a saját gyermekünkkel nem egy kellemes érzés még a fellendülések alatt sem, pláne nem egy gazdasági válságban. Így teljesen jogosan merül fel a kérdés, hogy a gazdasági sokkhatások okozta stresszről vagy problémákról, hogyan lehet beszélni a gyerekekkel, és egyáltalán érdemes-e.

A gazdasági válságok nagyon megviselő és nehéz időszakok, ugyanakkor elkerülhetetlenek is az életünk során. Éppen ezért is fontos, hogy amikor mi közvetlenül vagy közvetve tapasztaljuk a jelenlegi koronavírus okozta gazdasági recessziót, akkor kellőképpen tudjunk erről a témáról elbeszélgetni a gyerekekkel. Így ők is tanulhatnak belőle, és a maguk életében is felkészültebben állnak majd az ilyen időszakokhoz.

Bizonyítottan a gyerek javára válik

Ha nem hallgatjuk el az anyagiak nehéz oldalát a gyermekek elől, az a felmérés szerint is az előnyére válik majd felnőtt korábban. A válaszadók 40 százalékával osztották meg a gazdasági válságok jelentőségét szüleik. A kutatás továbbá kimutatta azt, hogy azok a válaszadók:

akikkel beszéltek a szüleik gyerekkorukban a gazdasági recessziókról, azok alapvetően elégedettebbek a jelenlegi anyagi helyzetükkel, 72 százalékban.

akikkel nem osztották meg ezeket a szüleik, az ő esetükben kevesebben vélik úgy, hogy megfelelő az anyagi helyzetünk, csak 65 százalék.

Ezek alapján az egyik legmeghatározóbb téma, amiről érdemes mostanában beszélgetni a gyerekekkel, az pénzügyi felkészültség. Félretenni a nehezebb időkre egy kulcsfontosságú elem az anyagi biztonság megteremtésében. A gazdasági sokkhatások, mint a 2008-as pénzügyi válság vagy az aktuális COVID-19 okozta recesszió kiváló példaként szolgálnak ilyen esetekben, és melyik szülő ne szerezne személyes tapasztalatokat az aktuális helyzetben.

Beszéljétek át a gyerekekkel a megtakarítások működését, és a hasznosságát a jelenlegi helyzeten keresztül. Például, hogy mekkora segítség az embernek, ha több hónapra elegendő pénzt tesz félre arra az esetre, ha elveszítené a megélhetését. A felmérés alapján, azok a mai felnőttek, akikkel gyerekként átbeszélték a szüleik a legrosszabb eshetőségeket, azok 10 százalékkal felkészültebbek, és rendelkeznek vésztartalékokkal.

Mutassunk példát!

Amellett, hogy a megfelelő kommunikáció kulcsfontosságú, a mi példánkon keresztül is rengeteget tanulnak a gyerekek. A felmérés továbbá kapcsolatot fedezett fel a szülők és a gyerekek költekezési és megtakarítási szokásai között. Minél felelősebben kezelik a szülők az anyagiakat, annál felelősebben fogják a gyermekeik is:

Akiknek a szüleik csak akkor költöttek amikor megengedhették maguknak, azoknak több mint a fele mentess most mindenféle tartozástól.

Ezzel szemben, akiknek a szülei rendszeresen túlköltekeztek, azok 58 százalékban követték szüleik példáját.

Ne felejtsük el, hogy a gyerek mindig érzi, ha valami történik körülötte. Szóval ahelyett, hogy a fantáziájára bíznánk, hogy mi is zajlik pontosan a háttérben, érdemesebb lehet nekünk leülni és elbeszélgetni vele. Ez nem azt jelenti, hogy egyből le kéne terhelni a lakáshitel tartozásunk súlyával, vagy a hitelkártya működését kéne fejből megtanulnia. A legfontosabb dolog, hogy a gyerek biztonságban érezze magát, és első kézből tanulhasson az aktuális helyzetből.

Érdemes lehet átbeszélni például azt, hogy te, mint szülő mivel próbálod óvni a családot ilyen nehéz anyagi környezetben, és milyen előnyökkel és hátrányokkal jár ez most. Fogalmazz egyszerűen és érthetően, illetve biztosítsd, hogy hozzád bármikor és bármihez fordulhat.

