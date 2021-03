Soha nem volt még ennyi aktív fertőzött az országban: 1480-an vannak lélegeztetőgépen

11 265 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 614 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 275 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 499 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 392 314 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 202 799 főre emelkedett. 11 823 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1480-an vannak lélegeztetőgépen.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban ma reggel elmondta, hogy nem az a kérdés, mikor érjük el a járványcsúcsot, hanem hogy "milyen gyorsan kezdünk el jönni onnan lefele". Úgy értékelte, "ez most egy nagyon nehéz időszak", azt viszont a szakemberek se tudják megmondani, mikor jöhet, mennyi ideig tarthat a plató, mikor kezdhetnek javulni a járványadatok.

Tegnap 9637 új fertőzöttet találtak, 11 760 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 1467-en voltak lélegeztetőgépen - ezek a számok tovább emelkedtek. 11 265 az új fertőzöttek száma és 11 823 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1480-an vannak lélegeztetőgépen.

"Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 803 533 fő a beoltottak száma, ebből 594 662 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket!" - írja a koronavirus.gov.hu.

