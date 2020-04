Mi már tudjuk, mit néznek a magyarok húsvétkor: mutatjuk a film- és sorozatlistát

Egyelőre még csak becslések vannak azzal kapcsolatban, meddig tart még a veszélyhelyzet, a koronavírus járvány, az viszont biztosnak látszik, hogy egy darabig még szükség lesz olyan elfoglaltságokra, amelyek kellemesebbé tehetik a négy fal között töltött időt. Ezen a héten is lesz mit nézni az online videótékában: mutatjuk, milyen filmek és sorozatok lesznek elérhetők.

Bár úgy tűnhet, lassan vánszorog az idő, miközben várjuk, hogy elvonuljon a járvány okozta veszélyhelyzet, máris eljött április 6-a, egy új hét, új filmekkel, sorozatokkal. Ráadásul a hét vége felé kezdődik a tavaszi szünet - gimnáziumokban és általános iskolásban - illetve érkeznek a húsvéti ünnepek is. Így bizonyosan sok családban több idő jut majd az össznépi tévézésre.

Április 6., hétfő

Már valószínűleg sokan várták tűkön ülve a Westworld harmadik évadának negyedik részét, ahogy a Fekete hétfő második évadának negyedik része is biztos sok nézőt vonz majd hétfő este a készülékek elé. Ezeken túl az Atlantai eltűnések és gyilkosságok című ötrészes dokumentumsorozat soha nem látott bepillantást nyújt az Atlantában a 70-es évek végén, a 80-as évek elején lezajlott gyermekgyilkosságok ügyébe, amelyeknek legalább 30 afroamerikai gyerek és fiatal felnőtt esett áldozatul. A mai napig nem tudni, ki gyilkolta meg őket. A rendőrség nagy erőket mozgósított, és letartóztatták az akkor 23 éves Wayne Williamst. A kényes ügyben - afroamerikai gyilkolt afroamerikaiakat - azonban csak két gyilkosságért ítélték el, a többit nem tudták rábizonyítani.

Érkezik továbbá A kis szemtanú (1985) Harrison Forddal a főszerepben. A történet szerint Rachel és kisfia, Samuel az amish szekta tagjai rokonlátogatásra indulnak. Az egyszerű, puritán életmódhoz szokott kisfiút elkápráztatja a philadelphiai pályaudvar megannyi csodája. Ám másnak is szemtanúja lesz: a mosdóban a szeme előtt gyilkolnak meg egy civil ruhás zsarut. John Book, a nyomozást végző detektív rájön, hogy a testület tagjai között kell keresni a gyilkosokat, akik megpróbálják őt is eltenni láb alól. A sebesült férfit Rachel elviszi a szekta lakhelyére. Book előtt fokozatosan föltárul a vallási közösség zárt, különös világa. Ám a gyilkosok ide is követik őket....

Most az otthon magányában, ráutalva az online térre, még inkább átélhetővé válik a Steven Spielberg sci-fije, a Ready Player One. Főszereplője előszeretettel menekül a virtuális kánaánba a valóság elől. Azonban rá kell jönnie, hogy az OASIS nem csak egy játék, ahogyan azt addig hitte, amikor a játék feltalálója meghal, és végrendelete szerint bárki ráteheti a kezét az örökségére.

Április 7., kedd

Kedden folytatódik az Összesküvés Amerika ellen első évada a 4. epizóddal, a Roswell: New Mexico második évada is új résszel jön. A Bezzegszülők első évadának is elérhető lesz már a 7. epizódja és jön a Hazug című sorozat második évadának befejező része is.

A hét második napján szintén két film kerül fel a streamingre: az egyik az Adam Sandler-klasszikus Csontdaráló, melyben rabok és börtönőrök vérremenő csatát vívnak - méghozzá amerikai fociban. Ki fog vajon győztesen kikerülni az összecsapásból? A másik film a tavalyelőtt bemutatott, magyar Virágvölgy. Ebben két problémás hátterű fiatal egymásba botlása, kilátástalan menekülése az élet elől áll a fókuszban. Bianka hirtelen felindulásból, mert úgy látja az anyja nem törődik vele, ellop egy csecsemőt a lakótelepen, viszont segítségre senkitől sem számíthat. Ekkor kerül képbe Laci, akit viszont együgyüsége miatt kihasznál a környzete. Ketten - vagyis már hárman - együtt próbálnak kiszakadni az addigi életükből.

Április 8., szerda

Garantált lesz a szórakozás, akár Olivia Newton-John és John Travolta kettősét választjuk és (sokadjára is újra) megnézzük a Grease-t (a. k. a. Pomádét) vagy helyette a transzformerek és Álcák harcába keveredő autószerelő lány kalandjait tekintjük meg az Űrdongóban. Az a szerencse, hogy nem is kell választani az ötvenes évek végének Amerikája a rock and roll, az Elvis-hajú, bőrzakós srácok és a lófarkas hajú, pörgő szoknyás lányok, illetve a járművekké átalakuló robotok között, hiszen akár egymás után is megnézhetjük őket.

Április 9., csütörtök

A Devs és a Dave első évada is új résszel jeletkezik csütörtökön, filmek terén pedig már bemelegíthetünk húsvétra, de jobb ha csípjük a tömény romantikát (és csokit), ugyanis jön A húsvéti küldetés. A film egyik főszereplője, Erin egy nagy csokicég marketing igazgatója. A csökkenő eladások miatt úgy dönt, álruhát öltve próbálja kideríteni annak okát. Veronicának kiadva magát találkozik a csokoládé-készítő Bryannel, aki elmondja, hogy az automatizáció megöli a kreativitást, és emiatt fordulnak el tőlük az ügyfelek. A nő izgatott lesz a férfinak a húsvéti termékekről alkotott elképzelése miatt. A munkamegbeszéléseik egyre bensőségesebbé válnak...

Akit inkább vonz az, ha Tom Cruise éppen egy hosszú kötélen lóg a plafonról, sötét ruhában és nagyon komolyan néz, annak elhozza a szolgáltató csütörtökön a Mission: Impossible-t is. Nem lehet megunni, igaz?

Április 10., péntek

Érkezik a Diane védelmében 4. évada (10 rész), melyben a Reddick, Boseman & Lockhart ügyvédi irodának új terepen kell helytállnia. Miután elvesztették a legnagyobb ügyfelüket, és az alapító partnerük nevére is árnyék vetült, kénytelenek voltak elfogadni a hatalmas multinacionális ügyvédi iroda, az STR Laurie ajánlatát, hogy annak alvállalkozójaként működjenek tovább. Ez azzal jár, hogy elveszítik a függetlenségüket, minden döntésük az óriás cégtől függ. Az STR Laurie kezdetben jóindulatot tanúsít az együttműködés terén... Emelett folytatódik a Jobb idők negyedik évada is.

Nagy meglepetés, hogy egyszerre felkerül a Vasember-trilógia a streamingre, dehát mindenki tudja, hogy Vasemberből sosem elég. Hosszú ideig úgyis új Marvel-film nélkül maradtak a nézők, hiszen az MCU soron következő filmje, a Fekete özvegy is legkorábban novemberben lesz látható, ha a járvány engedi. Végignézhetjük tehát, ahogy Tony Starkból Vasember lesz, majd azt, hogyan menti meg az emberiséget (többször is).

Hogyha ez még nem lenne elég, elérhető lesz péntektől Az Amazonas kincse is, Dwayne Johnsonnal a főszerepben, aki a történet szerint hátat akar fordítani a behajtó szakmának, viszont utolsó feladataként meg kell keresnie és haza kell hoznia a főnöke kalandor fiát, Travist, aki egy felbecsülhetetlen tárgy kutatása közben tűnt el az amazonasi dzsungelben. Hamarosan meg is találja a fickót, ám ez volt a dolog könnyebb része. Őrült kaland veszi kezdetét, melybe Rick és Travis mellett a gerilláktól és a kegyetlen bányatulajdonostól kezdve a skót dudáson és a csaposlány át a majomcsapatig mindenki bekapcsolódik.

A krimi-thriller műfaj kedvelőinek pedig elhozza a szolgáltató nagypéntekre a 4x4-et. A filmben egy csúcskategóriás, összkerék-meghajtású 4x4-es autó parkol az argentin főváros, Buenos Aires egyik átlagos utcájában. Hamarosan kinézi magának egy férfi, aki feltöri a gépkocsit, abban a reményben, hogy talál benne bármit, amit elvihet. Sikerül is bejutnia az utastérbe, amikor azonban megpróbál kijönni, az ajtók és ablaküvegek váratlanul lezárnak és egy valóságos páncélozott bunkerben ragad. A férfi csapdába esett. Valaki kívülről irányítja az autót, és úgy tűnik, van egy terve.

A gyerekekről sem feledkeztek meg húsvétkor: a Szófia hercegnő negyedik évada is felkerül az online tékába, így a kicsiknek is lesz elég néznivalójuk.

Április 11., szombat

Szombaton A kenderfutár negyedik évadának 10., egyben záróepizódja is elérhető lesz a streamingen és jön a Válaszcsapás új része is.

Filmekből szombaton sem lesz hiány: Az égbolt minden istene című sci-fi horrorban Simon harmincesztendős gyári munkás magányosan él egy lepusztult farmon a távoli francia vidéken. Az ideje nagy részét azzal tölti, hogy gondját viseli a testvérének, Estelle-nek, aki súlyos fogyatékossággal él, amióta egy gyerekjáték szörnyű fordulatot nem vett. Simont azóta is mardossa a bűntudat és depressziótól szenved. Más kiutat nem látván túlvilági erők felé fordul, melyektől azt várja, hogy kiszabadítják őt és testvérét ebből a börtönből.

A Bűnös viszonyokban Juliette Binoche, Jude Law, és Vera Farmiga drámáját követhetik a nézők: a történet szerint Will, a jól menő építész irányítja London lepukkadt városrészének, a King's Cross negyednek a rehabilitációját. Miután az irodáját rendszeresen kirabolják, a rendőrség tehetetlenségét megunva az építész maga kezd nyomozni az ügyben. Az éjszakáit az autójában tölti, hogy kifigyelje a tettest. Sikerül hazáig követnie a fiatal tolvajt, akiről kiderül, hogy boszniai menekült. Mirót az egyedülálló anyja, Amira neveli. Will barátságot köt a nővel, ám amikor a kapcsolatuk fordulatot vesz, kénytelen kilépni jól megszokott, kényelmes életéből és szembesülni saját félelmeivel és előítéleteivel.

Április 12., vasárnap

Húsvét vasárnap a romantikáé és a családé lesz a főszerep. Az Örömódából megtudhatják a nézők, hogyan találhatja meg a szerelmet egy férfi, aki szó szerint lebénul a boldogságtól: a ritka rendellenesség következtében, ha nagy érzelmi hatás éri, elveszíti az irányítást az izmai fölött. Charlie, a brooklyni könyvtáros megtanulta kezelni az ilyen helyzeteket. Családi esküvők, kisbabák, kiskutyák és igen, a romantika is veszélyes Charlie gondosan kezelt világában. De amikor a csinos Francesca beleszeret, Charlie súlyos döntés elé kerül: elnyomja vonzódását vagy adjon esélyt a szerelemre.

Az egész család számára tanulságos lehet a Mirai - Lány a jövőből című animációs film, amelyben a négyéves kisfiúnak, Kunnek, meg kell küzdenie a helyzettel, hogy kistestvére született. A kisfiú a képzelet birodalmában dolgozza fel azokat a mepróbáltatásokat, amelyek érik: az anyja újra dolgozni kezd, az apja pedig a háztartás vezetésével küszködik, eközben rá sokkal kevesebb figyelem jut. Kun képzelete nem csak a jövőbe kalandotik el, ahol megismerkedik az immár tinédzser korú húgával, hanem a múltba is, ahol felfedezik családjának múltját. (Egyes jelenetek túlságosan kis gyermekek számára ijesztőek lehetnek, így a film megtekintése csak 8 éven felülieknek ajánlott.)

