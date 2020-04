Így írja át a koronavírus a jövőnket: 5 dolog, ami gyökeresen megváltozik

A koronavírus-járvány jelentős mértékben átalakítja a világunkat, de az egyének életvitelét és szokásait is. A McKinsey elemzői 5 fontos pontban szedték össze, hogy milyen változások várhatóak a COVID-19 járványt követő világban.

A jelenlegi globális koronavírus-járvány jelentős mértékben alakítja át nem csak a világunkat, de az egyének életvitelét és szokásaikat is. A vírus okozta sokkhatásnak a kezelése, és az azt következő időszak határozza meg korunk képét. Lehetetlen előre megjósolni milyen is lesz a világ a járvány elhaladása után, azonban a közelmúlt változásaiból már itt Magyarországon is megfigyelhettünk pár érzékelhető fordulatot. A lakosságot érintő digitalizációról, az iparági átalakulásokról vagy az egészségügyre gyakorolt hatásról már sokat írtunk a koronavírus kapcsán. Most a McKinsey elemzői összeszedtek pár pontot, hogy miben is formálhatja át a jövőnket az aktuális veszélyhelyzet. Nézzük is végig mi ez az 5 kiemelkedő szempont!

Az érintkezésmentes társadalmak felemelkedése

Két területen kiemelkedően nagy változásokat hozott a covid-19 világjárvány, ezek pedig az online kereskedelem és az automatizálás. Az online kereskedelem már évek óta jelentős részét képezi életünknek, azonban az aktuális helyzetben tovább erősödtek ebben az irányba a vásárlási szokások. Egy április elején végzett európai kutatás szerint a vásárlók 13 százaléka készült először online webshopokon keresztül vásárolni.

A megelőző válságok jellemzően felgyorsították az automatizációs folyamatokat - írja a Mckinsey. Egy 2017-es kutatás például a munkaterületek felénél legalább 30 százalékos automatizálást prognosztizált 2030-ig, ezzel 400 - 800 millió ember munkáját átformálva. Az jelenlegi járvány hatására ez akár hamarabb is bekövetkezhet.

A fizikai kapcsolatok minimálisra szorítása nem elképzelhetetlen, azonban sok ember munkájában továbbra is nehezen kivitelezhető. Nem valószínű például, hogy a sarki közértek eltűnnének, de a sürgős orvosi ellátást igénylők esetében is szükséges lesz a személyes kapcsolat. Bár akadnak olyan munkák, amelyek esetében az automatizáció kisebb szerepet játszik, a globális trend egyértelműen megmutatkozik - állapította meg a McKinsey.

Megszokjuk a távolságtartást?

A koronavírus-járvány kezelése során számtalan kormány vezetett be határzárat nem csak a turistákkal szemben, de temérdek termék vonatkozásában is. Egy felmérés szerint 3 milliárdan élnek jelenleg olyan országban, ahol a határokat lezárták a külföldi állampolgárok előtt, de a globális lakosság 93 százalékát érinti legalább valamilyen kijárási korlátozás - írja a McKinsey. A turizmus idővel újra fog indulni ugyan, azonban a szakértők szerint nehezen elképzelhető, hogy a világjárvány előtti szintet hamar elérné.

A vállalkozások esetében sem maradt következmények nélkül a járványügyi lezárások. A határzárak elvezettek a belső termelések előtérbe helyeződéséhez, és a beszerzések minél közelebbi forrásból való megoldásához. Ezekkel párhuzamosan a rohamos digitalizáció is komoly előrelépés a fizikai távolságtartás terén, ezért ez lehet a közeljövőben a fellendülés egyik fő motorja.

Növekvő állami szerepvállalás a gazdaságban

Ha összegszerűen nézzük a jelenlegi sokkhatásra adott válaszokat, már április első heteiben 8 Marshall-tervnek megfelelő összegben kerültek bevezetésre mentőcsomagok a világon. Ezek főként három kritikus pontot céloztak:

A lakosság alapvető szükségleteinek ellátását.

A munkahelyek megőrzését.

A cégek életben tartását.

Abban már nagyobb az eltérés, hogy hogyan is szolgálják vagy védik a versenyszférát az egyes kormányok. Egyes országok még az államosítástól sem riadnak vissza, mások pedig támogatott hitelekkel és adócsökkentésekkel, esetleg külön szabályozásokkal segítik a bajba jutott cégeket.

A válság lecsengése után az országok fokozatosan kivezetik majd intézkedéseiket és lecsökkentik gazdasági szerepvállalásukat, azonban, hogy hogyan és mint, az még a jövő zenéje.

Átalakuló iparágak

Továbbá fontos az is, hogy tartós átalakulásokon megy át rengeteg iparág, a változó vásárlói szokásokra reagálva. Példának okáért a járvány következtében megnövekedő egészségügyi tudatosság könnyen átformálhatja, hogy mit és milyen környezetben esznek mostantól az emberek, illetve egyes szolgáltatások esetében is előtérbe kerülhetnek az online megoldások.

A turizmus és vendéglátás területén érdekesebb kérdés a digitalizáció, azonban olyan üzletágakban, mint például a bankolás vagy a kereskedelem már most is rengeteg újszerű és online megoldás született.

Ebből a szempontból a milleniumi és Z-generációk számára hozhatja a legjelentősebb változást ez az átalakulás

- véli a McKinsey elemzője. Az ő szokásaikhoz alkalmazkodva ugyanis jelentős mértékű átalakuláson mehetnek át a turizmus és vendéglátás iparágai.

Megtalálni a szép dolgokat

Ha nyomás alatt nő a pálma, lehet néhány pozitív hozadéka is a koronavírus-járványnak a szakértők szerint. Bár ezek vélhetően közel sem fogják kompenzálni az emberi és gazdasági veszteségeket, ilyen időkben jól jön egy kis optimizmus és néhány pozitív hozadékot is megfigyelhetünk - hívja fel figyelmet a McKinsey.

Például a lakosság soraiból egyre többen ismernek meg újabb utakat az egymással való kapcsolattartásra. A kijárási korlátozások és karanténok magányos idejében az emberekben jelentősen megnőtt a kapcsolattartás utáni vágy. Nem csak a lakosság körében, de intézmények és államok szintjén is erősödés figyelhető meg a digitális megoldások területén - emelte ki a Mckinsey.

A vállalkozások számára elég egyértelmű volt a tanulság. Kénytelenek voltak előrelépni a távfoglalkoztatás és a digitalizáció területein. Akik ezt az akadályt sikeresen vették, rengeteg dolgot tanulhattak az elmúlt hetekben. Ezek a tanulságok hosszútávon is hasznosak lesznek egy hatékonyabb vezetés vagy rugalmasabb munkaerő átszervezéshez - véli a McKinsey.

A közegészségügyek tekintetében is sosem látott válaszlépéseket követelt meg a COVID-19 világjárvány. Sok országnak nagyon nehéz fkérdés az egészségügyi rendszer megreformálása, azonban az aktuális válság során sok nehézség került előtérbe ezen a területen, így egy rugalmasabb, gyorsabb és hatékonyabb egészségügy épülhet ki a járvány okozta sokkhatást követő időszakban.

Ezek a pozitív hozadékok ugyan mind eltörpülnek a koronavírus-járvány okozta károkhoz képest, azonban fontos fejben tartani őket, mivel a járvány elvonulásával ezek mentén lehet majd tovább haladni a jövő felé, és nem pedig a múlt problémáiban ragadni.

