Ez a csalók legújabb trükkje: így húzzák le a gyanútlan nyugdíjasokat országszerte

A kiszolgáltatott helyzetben lévő idősek gyakran áldozatául esnek különböző csalásoknak: vagy "unokázós" módszerrel csalnak ki tőlük pénzt, vagy például vízóraleolvasónak kiadva magukat bejutnak a lakásba, melyet kifosztanak, sőt akár egyenesen az ingatlanukból is kiforgatják őket az ingatlanos csalók. Mutatjuk a videókat, milyen módszerrel dolgoznak!

Az ingatlanos, unokázós csalók - de akár a bóvli bioptronlámpákkal, vízszűrőkkel, csodaturmixokkal házaló "kereskedők" is - előre kiszemelik az áldozataikat, akik nagyrészt egyedül, elszigetelten élő idősek. Gyakran választanak olyat is, aki mentálisan már zavart is lehet. Ezért is fontos, hogy az idősebb generációt ne érjék váratlanul az ilyen támadások.

Az információ hatalom: képes megvédeni egy kiszolgáltatottabb idős embert attól, hogy bedőljön a csalásoknak. Ezért nagyon fontos, hogy idős rokonainkat, ismerőseinket, barátainkat figyelmeztessük az ilyen veszélyekre, ha úgy gondoljuk, hogy könnyű célpont lehet a csalók számára! Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács videósorozata, melynek első részében a Gáspár Tibor által megformált idősebb csaló tanítja fiatalabb kollégáját (Jéger Zsombor), hogyan kell átverni a "nyuggereket"!

Az NBT videója, és a közösségi média posztjuk szövege is arra hívja fel a figyelmet, hogy a bűnözők elsődleges célja valamilyen ürüggyel bejutni a lakásba!

Számos történettel próbálkozhatnak. Ha sikerül ajtón belülre kerülniük, megpróbálják elterelni áldozatuk figyelmét. Míg egyikük lefoglalja a gyanútlan tulajdonost, a másik átkutatja a lakást, és minden értéket ellopnak, amit csak érnek. Figyelmeztesse idős rokonait, ne engedjenek be idegeneket az otthonukba!

- közölték. Azonban az idősekre nem csak az ilyen trükkös tolvajok leselkednek, akik kipakolják a házat, megfújják az értékeket, amíg a tulajdonos nem figyel. A NBT videói kitérnek a csalások több módjára is, és arra is, hogy hogyan találják meg könnyen az értékeket a csalók, ha már bejutottak a lakásba.

A videóban a szőnyeg alatt, könyves polcon, fiókokban, cukorkásdobozban, képkeretek mögött, szekrény tetején, öltönyzsebben nézik meg első körben a csalók, vannak-e lenyúlható értékek. A széffel nem babrálnak, arra nincs idejük. Bár sokan úgy hiszik, hogy a spájzban a fűszertartóban, befőttesüvegben elrejtett értékek biztonságban vannak, a videó szerint korántsincs így.

Álruhába bújva

A csalók többnyire próbálnak hétköznapinak tűnni, és olyan személynek kiadni magukat, akiknek nem kérdőjelezik meg az idősek a hitelességét. Például öltönyös ügynöknek, vagy karbantartónak. A leggyakoribb álruhákat is bemutatja az NBT egyik videója:

A videó szerint a csalók nem riadnak vissza attól sem, hogy terhes nőnek álcázzák magukat.

Unokázós és ingatlanos csalók

Az unokázós csalókkal már sokszor foglalkoztunk a Pénzcentrumon, és az utóbbi időben egyre többször, mivel mind gyakrabban hallani olyan esetekről, hogy a bűnözők úgy próbáltak pénzt, értékeket kicsalni az áldozatból, hogy telefonon annak unokájának, vagy rokonának adták ki magukat (vagy azt állították, hogy a hozzátartozó megbízásából telefonálnak). Általában az a szöveg, hogy a rokon bajba került (pl. balesete volt), és nagyon sürgősen pénzre van szüksége, különben meg nagyobb probléma kerekedik a dologból.:

A legkiszolgáltatottabb helyzetben a Pest megyei idősek vannak: az ő kárukra követik el a legtöbb bűncselekményt. Ha viszont arányaiban nézzük meg az ország egyes területein elkövetett bűncselekmények számát, és leosztjuk a megyében élő idősek számával, akkor Csongrád megye van a legrosszabb helyzetben.

Az ingatlanos csalók hasonlóképpen az unokázós csalókhoz előre kiszemelik az áldozatokat, akik vagy idősek, vagy más okból kiszolgáltatottak, korlátozottan képesek csak az érdekérvényesítésre. Egy többnyire személyre szabott ajánlattal keresik meg őket: ezeknek a csalóknak mindig az a célja, hogy bejárást szerezzenek az ingatlanba vagy egy bérleti szerződés, vagy közös kert/épületrész útján.

Az ingatlanmaffiózó ezután veti be első fegyverét, hogy végül elűzze otthonából a védtelen és jóhiszemű időseket, akik még szerencsésnek is tartják magukat, hogy ha albérlőt fogadnak egy üres szobába, házrészbe, még egy kis pénz is állhat a házhoz. Azonban nem ez történik, hanem a csaló beköltöztet egy családot vagy bandát, akik szomszédságában elviselhetetlenné válik az élet, és megkezdődik a fokozatos terror.

A hatóságok, ügyvédek tehetetlensége többnyire oda vezet, hogy akár több év szenvedést követően az idősek inkább hagyják kisemmizni, elűzni magukat, mert nem bírják tovább a zaklatást.

Mit tehetünk?

Ahogy az NBT is hirdeti, a legjobb, ha megelőzzük a problémát: figyelmeztessük idős családtagjainkat, ismerőseinket, hogy ne engedjenek be idegeneket a lakásba. Beszéljünk meg stratégiát, például ellenőrzőkérdést arra az esetre, ha telefonálnának az unokázós csalók!

Amennyiben pedig megtörtént a gond, rögtön értesítsük a hatóságokat.