Családi házad van? Milliókat kaphatsz az államtól, ha ilyet találsz a kertedben

Az ember milliókat is kaphat az államtól akkor, ha becsületesen jár el, és a kertjében vagy a birtokán talált különleges régészeti tárgyat beszolgáltatja. De, hogyan tudhatjuk, mennyire értékes, amit találtunk, vagy hogy egyáltalán régészeti leletnek számít-e? Ennek jártunk most utána a Pénzcentrumon, ahogy annak is, ha valaki a tilosban jár műkincs-ügyben, nagyon csúnyán megütheti a bokáját, igen, akár börtönbe is kerülhet.

Éppen egy hete kavart nagy port, hogy egy szolnoki férfi egy kelta vaskést tartott otthon a ruhásszekrényében. A régészeti szakértő véleménye szerint az 50 centiméter hosszúságú, vasból készült kés egy az időszámításunk előtti 1-3. századból származó kelta vaskés, ami a korszakra jellemző sajátosságokat mutatja, és feltehetően egy kelta sírból való.

Egy ilyen eszköz, csak a mihez tartás végett több százezer forintot is érhet a piacon, arról nem is beszélve, hogy régészeti értelemben egyértelműen muzeális értékről van szó. Ilyen értelemben pedig nem is igazán lehetne csak úgy egy magánszemély tulajdonában. De lássuk, mit mond erről a törvény szava.

Találtam valamit

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a régészeti leletek előkerülési helyüktől függetlenül állami tulajdonban vannak. És hogy mit is jelent ez pontosan? Régészeti korú, tehát 1711 előttről származó, vagy annak látszó tárgyi emlék véletlen előkerülése esetén a területileg illetékes jegyzőt vagy az adott területen gyűjtőkörrel rendelkező múzeumot kell értesíteni.

Az eljárás során a múzeum régész munkatársai meghatározzák az adott tárgy korát és jelentőségét. Különösen fontos, hogy - amennyiben ez lehetséges - a tárgyat ne mozdítsák el a helyéről, lehetősége adva arra, hogy a leletet eredeti összefüggéseiben ismerhessék meg a szakemberek.

A lényeg tehát az, hogy a régész szakemberek minél pontosabb képet kapjanak Magyarország történelmét illetően, amit aztán a múzeumok segítségével a lakosság is megismerhet. Ilyen értelemben pedig az értékek gyakorlatilag felbecsülhetetlenné válnak.

A becsület kifizetődhet

Bár a beszolgáltatási eljárás, illetve a régészeti hercehurca macerásnak tűnhet, megéri becsületesnek lenni. A jogszabály szerint ugyanis, aki maradéktalanul eleget tett a jogszabályok előírásainak az állami elismerésben részesülhet, ez lehet valamilyen oklevél, de akár pénzjutalom is. Nem is kevés!

Régészeti lelet esetén a lelet becsült értékének legfeljebb tíz százaléka, de legfeljebb nettó két millió forint is lehet a jutalom.

Sőt, ettől kiemelkedő jelentőségű lelet esetén akár magasabb is lehet a jutalom összege. Megéri tehát becsületesnek lenni, de sajnos ezt nem mindenki gondolja így.

Illegális műkincs-kereskedelem

A Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó régészszakember szerint Magyarországon mintegy 5 000 fémdetektoros ember kutathatja a hazai földeket kincseket keresve. Az állomány 95 százaléka azonban a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint, potenciálisan veszélyt jelent a hazai műkincsvédelemre.

És persze a csábítás nagy, ahogy a bevezetőnkben írtuk, kardok, edények, pénzérmék, potenciálisan mind-mind rengeteg pénzt is érhetnek. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy megfelelően régi leletek esetében egész egyszerűen törvényellenes magatartásnak minősül, ha valaki nem szolgáltatja be ezeket az értékeket.

Ne legyen tehát senkinek kétsége afelől, hogy az illegálisan végzett fémdetektoros feltárás/kincsvadászat kéz a kézben jár az illegális műkincs kereskedelemmel. A régészeti lelőhely illegális feltárása, rongálása egyébként bűncselekmény, és a BTK. szerint akár 3-5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Jobb tehát a becsületesség oldalára állni. A pénzjutalom ugyanis még mindig jobb, mint a börtön.

Címlapkép: Getty Images