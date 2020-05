Aranyáron mérik Budapest legdrágább minigarzonját: mégis, kinek futja erre?

Habár már érződik a lassulás a budapesti új építésű lakások piacán (is), egyelőre még kitart az elmúlt évek lendülete, így jelentős árváltozást sem tapasztalni az idei első negyedévben - derül ki a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb adatsorát górcső alá véve. A Pénzcentrum most a legeket gyűjtötte ki a 468 futó lakóingatlan-fejlesztést (összesen 23,7 ezer lakással) számláló összesítésből, mutatjuk a legdrágább-legolcsóbb, legnagyobb-legkisebb ingatlanokat, és sok egyéb érdekességet is.

Ahogy azt nemrég megírtuk, megjelent a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb, 2020 első negyedévére vonatkozó adatsora. Az Eltinga és az Ecorys szakemberei 468 futó lakóingatlan-fejlesztést számláltak össze Budapesten; az adatsor újépítésű lakásainak száma pedig meghaladja a 23,7 ezret. Az adatokat górcső alá véve ezúttal is megállapítottuk, hogy továbbra is nagy igény mutatkozik a luxusra a fővárosi lakáspiacon.

A fajlagos átlagár a budai oldalon átlépte az egymillió forintot, míg Pesten 900 ezer forint felettjár a négyzetméterár. Így jelenleg egy 50 négyzetméterest lakást átlagosan bő 45 millió forintért lehet megvásárolni Budapesten. Noha ez sem kevés, de ha azt nézzük, hogy az 50-100 millió forint közötti kategóriában 2839 eladó lakásból, míg a 100-200 millió forint közöttiben 555 darab lakóingatlanból válogathatnak az érdeklődők, akkor megértjük, miért lett a csúcsgazdagok kiváltsága a fővárosban új lakásban lakni.

Az átlagárak alapján az is kiderült, hogy bár a budai oldal jellemzően jóval drágább (Buda: 1 067 600 Ft/nm; Pest: 901 472 Ft/nm), mégsem egy budai kerület viszi a prímet. az V. kerület ugyanis több mint 198,5 ezer forintot ver rá négyzetméterenként az ezüstérmes XII. kerületre. A drágább lokációk közé tartozik még Budán az I., és a II. kerület, Pesten pedig a VI. és VII. kerületek, amelyekben átlagosan 1,3-1,6 millió forint közötti fajlagos árakkal találkozhatnak az érdeklődők.

A végleteknél maradva igencsak meglepő az is, hogy a legdrágább V. kerület, és a legolcsóbb XXIII. kerület között bő 1 millió 340 ezer forintos árdifferencia van négyzetméterenként. Ez egy 70 négyzetméteres lakás esetében azt jelenti, hogy majdnem 94 millió forintot spórolhat valaki, ha a belváros helyett inkább Soroksárra költözne. Akadnak persze még bőven érdekességek a riportban, a Pénzcentrum alább néhányat kigyűjtött a főváros új lakás piacának, még eladó legjei közül.

A legdrágább "lakás" Budapesten

Na, ezt az árcédulát látva leesett az állunk: az V. kerületi Palazzo Dorottya 5. emeletén található "lakás" irányára a legutóbbi adatfelvétel szerint 452 844 000 forint. Ezért az összegért több mint 200 négyzetmétert kaphatunk, amihez jár egy 33,5 négyzetméteres terasz is. Ez, a terasszal korrigált alapterület alapján közel 2,1 millió forintos négyzetméterárat jelent.

(Emlékeztetőül: A 2019.utolsó negyedévében megjelent adatsorban még a XII. kerületi Skyline Residence egyik lakása volt a csúcstartó a maga 662 millió forintos irányárával. Az ingatlan státusza azonban megváltozott, jelenleg "terv" megjelöléssel szerepel az adatbázisban, így elképzelhető, hogy foglalóképes vevő híján egyelőre marad a tervasztalon a fejlesztés.)

A legolcsóbb lakás és a legdrágább garzon Budapesten

Ha lenne bő 452 millió forintunk Budapest legdrágább lakására, az azt jelenti, hogy több mint 25 darabra futná a legolcsóbból. Az adatsor szerint ugyanis jelenleg 18 millió forintba kerül a XIII. kerületi Váci út 171. szám alatt található társasház egyik minigarzonja. Sokan az alapterületen szeretnek pénzt spórolni, pedig sokszor többe kerül egy minigarzon a budapesti lakáspiacon, mint egy jóval nagyobb, több szobás lakóingatlan egy kevésbé felkapott, de még bőven vállalható lokáción. Erre kiváló példa az imént említett lakás is, amely nemcsak a legolcsóbb fővárosi ingatlan, hanem egyben a legkisebb is. Az olcsósága így viszont rendkívül csalóka, mivel mindössze 18 négyzetméteres ez az "otthon", azaz négyzetméterára éppen 1 millió forintra jön ki.

A legnagyobb terasz Budapesten

A terasszal rendelkező lakások általában értékesebbek, mint a terasz nélküli társaik, ami rendre az ingatlan áraiban is megmutatkozik. A hagyományos terasz alapterületét 50 százalékban szokás a lakás alapterületéhez hozzáadni, a 20 négyzetmétert meghaladó terasz esetében azonban a 20 négyzetméter feletti részt harmad- vagy negyedrészben szokás beszámítani. Ha tehát van egy 50 négyzetméteres lakásunk 10 négyzetméteres terasszal, akkor annak értéke megegyezik egy azonos minőségű és paraméterű 55 négyzetméteres lakással. Ha azonban az említett lakás teraszának mérete 100 négyzetméter, nem jelenti automatikusan a lakás értékének megduplázódását.

A legnagyobb terasz jelenleg a X. kerületi "Mélytó Lakópark 3" egyik 5. emeleti eladó lakásához tartozik, mérete 265 négyzetméter (a lakás alapterülete csak 138 négyzetméter).

A legmagasabb emeleten fekvő lakás(ok) Budapesten

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) érvényben lévő változata szerint maximum 90 méter magas épületeket (a törvény épületről beszél, nem építményről) lehet felhúzni Magyarországon. A most kivitelezés alatt álló lakóingatlanok azonban bőven elmaradnak ettől a határtól Budapesten. Aki szereti a magasságot, annak ma be kell érnie a 17. emelettel: A Metrodom Panoráma projektjének legfelső szintjein még 3 megvásárolható lakás is van, áruk 93 900 000 forint és 119 590 000 forint között szóródik, ebbe az összegbe 120-130 négyzetméter fér bele (plusz erkélyek, teraszok).

