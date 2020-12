A legegyszerűbb kevert meggyes pite: bögrés meggyes pite recept, meggyes mákos pite

A legfinomabb bögrés meggyes pite recept: mutatjuk, hogyan készül a könnyed kevert meggyes pite és az izgalmas meggyes mákos pite. A meggyes pite recept elronthatatlan: próbáld ki!

Szükséged van valami gyors harapnivalóra? Kell egy kis édesség a gyerekeknek, netán vendégeket vársz? A világ legegyszerűbb süteménye, a kevert meggyes pite tökéletesen illik bármilyen alkalomhoz, ugyanis a kevert, bögrés meggyes pite elronthatatlan fogás a tapasztalatlan szakácsok számára is. Cikkünkben mutatjuk, hogyan készül a meggyes pite bögrés verziója, a kevert meggyes pite; milyen arányokat tartsunk meg összeállítása során, illetve eláruljuk, a meggyes pite hány fokon, meddig sül!



A kevert tészták előnye

Az egyszerű kevert tészták előnye a piskótákkal szemben az, hogy sokkal kevesebbet kell bajlódnunk az elkészítésükkel: szinte minden hozzávalót - a gyümölcsök kivételével - összekeverhetünk egy tányérban és kész is. Nem kell tojást felvernünk, nem kell dagasztanunk, kelesztenünk, a kevert meggyes pite és más hasonló sütemények gyakorlatilag 10 percen belül készen állnak a sütésre. Nézzük, hogyan készül a kevert, bögrés meggyes pite!

A bögrés meggyes pite hozzávalói

3 bögre liszt

1 bögre kristálycukor

1 bögre tejföl

2 db tojás

1 dl olívaolaj

1 cs sütőpor

300 g meggy (friss vagy befőtt)

A meggyes pite recept elkészítése

1. A hozzávalókat (a meggy kivételével) egyszerűen keverjük össze egy tálban: a lisztet érdemes átszitálnunk előtte a könnyebb megmunkálhatóság miatt. Dolgozzuk a meggyes pite masszáját simára, csomómentesre.

2. Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral, majd öntsük bele a kevert meggyes pite tésztát. A meggyeket forgassuk bele egy nagyon kevés lisztbe, majd szórjuk meg velük egyenletesen a bögrés meggyes pite tetejét (ennek köszönhetően a meggy kevésbé lesz hajlamos a meggyes pite aljára süllyedni).

3. 180°-ra előmelegített sütőben, 20 perc alatt süssük aranybarnára. Tálaláskor szitáljunk porcukrot a tetejére.

Bolondítsuk meg: meggyes mákos pite

A kevert tészta receptek sajátossága, hogy bármilyen gyümölccsel és más adalékanyagokkal is elkészíthetjük: ezzel a recepttel például barackkal, eperrel vagy erdei gyümölcsökkel is nagyon finom süteményt süthetünk. A meggy és a mák jóban vannak egymással, ezért azt ajánljuk, hogy ha fel akarjuk tuningolni a sima meggyes pite tésztát, adjunk hozzá fél bögre sima vagy darált mákot ízlésünktől függően. A meggyes mákos pite készítése során is egyszerűen keverjük össze az alapanyagokat a mákkal együtt, majd a tepsiben adjuk hozzá a meggyet is. A végeredmény különleges és ízletes lesz.

