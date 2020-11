A 17 legfontosabb kérdés és válasz az otthonfelújítási támogatásról

Október 14-én, jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, hogy otthonfelújítási programot indít a kormány január 1-jétől. Ennek keretében a legalább egy gyermeket nevelő családok felújítási költségeinek a felét átvállalja az állam, legfeljebb 3 millió forintig. Tegnap megjelentek a pontos részletek is a Magyagyar Közlönyben. Mivel sokaknak bonyolult lehet a 9 oldalas rendelet jogi nyelvezetének értelmezése, a Pénzcentrum megválaszolta a legfontosabb felmerülő kérdéseket.

Akkor mennyi pénz is jár?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

Jövőre kezdenénk a babaprojektet, lecsúsztunk?

Nem, egészen 2022.12.31-ig be lehet adni az igényléseket.

Előre kifizeti az állam a 3 milliót?

Nem, úgyhogy úgy kalkulálj, hogy annak is rendelkezésre kell állnia. A számlák benyújtása után 60 napon belül utalják majd ki az összeget.

Hol, mikortól tudom igényelni?

A program január elsején indul. Az Államkincstárnál lesz egy formanyomtatvány, ezt az interneten is be lehet majd adni. De postán, vagy a kormányablakokban is be lehet majd nyújtani az igénylést.

Milyen munkálatok után fizetnek?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető: víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása, tető cseréje, felújítása, szigetelése, égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, klímaberendezés beépítése, cseréje, napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje, belső tér felújítása, ideértve, a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, kerítés építése, gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, terasz, loggia, erkély, előtető építése, térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása, amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül meghatározott akadálymentesítési munkák, alapozási szerkezet megerősítése, valamint beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Van életkori megkötés?



Nincs, bármilyen életkorú igénylő beadhatja a kérelmet, aki megfelel a feltételeknek.

Egyedülálló szülők is felvehetik?

Igen, egy szülő is igényelheti.

Házasnak kell lenni, hogy igényelni lehessen?

Nem.

Csak hónapok múlva születik meg a gyerek, addig nem igényelhetjük a támogatást, mondjuk a gyerekszoba kialakítására?

Nem kell megvárni, hogy megszülessen az első gyerek, a jogszabály szerint a támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő kaphatja meg. A szabályok szerint a terhesség 12. hetétől már lehet igényelni a támogatást.

Fenébe, januárig 18 éves lesz a gyerek... Akkor ezt buktuk?

Nem! Egészem 25 éves korig beszámítanak a gyerekek, ha otthon laknak. Az örökbefogadott gyermekek után is fel lehet venni. Sőt beleszámít még a 25. évét betöltött, megváltozott munkaképességű személy is.

Tanyán lakuknk, felvehetjük a támogatást?

Minden olyan ingatlanra fel lehet venni, ami lakásnak, lakóháznak minősül. A rendelet egészen pontosan így írja le, hogy milyen ingatlanra lehet igényelni: Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei

Mindketten felvehetjük a párommal?

Külön-külön nem, a támogatást az igénylő - együttes igénylők összesen - egy alkalommal veheti igénybe.

Két gyerekünk is van, akkor duplán kapunk támogatást?

Nem, Lásd az előző kérdésnél.

Nem vagyok bejelentve a munkahelyemen, az baj?

Eléggé - több szempontból is -, mivel az igénylőnek rendelkezni kell érvényes társadalombiztosítással legalább 1 éve - legfeljebb 30 nap megszakítással - folyamatosan. Ez alól kivételt képeznek a közfoglalkoztatottak, az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülők, vagy ha az igénylő saját jogú nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy.

Albérletben / rokonoknál lakunk, így is felvehetjük?

Nem, a szabály szerint az igénylőknek támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Most költözünk új lakásba, pont kapóra jön a támogatás!

Csak lassan a testtel... A szabályok szerint az igénylőnek legalább egy éve abban az ingatlanban kell laknia, amire kéri a támogatást. Kivételt jelent, ha a családnál egy évesnél fiatalabb gyerek van, vagy útban van a baba.

Már nagyban megy a munka, nem is leszünk kész januárig. Akkor erre is fizet majd az állam?

A támogatást csak a rendelet január elsejei hatálybalépése után megkötött vállalkozási szerződésekre lehet igényelni. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt anyagokra is. Úgyhogy, ha már zajlik a felújítás, akkor a január elseje utáni munkafolyamatokra érdemes lehet új szerződést kötni a szakikkal.

