Téli zsidó ünnepek 2025-ben és 2026-ban: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások, ételek kapcsolódanak hozzá?

Számos zsidó ünnep van az évben, így nem csoda, hogy a tél is fontos, gazdag hagyományokhoz kötődő időszak. Bár a legtöbb nagyszabású ünnep tavasszal és ősszel zajlik, a téli hónapokban is érkezik egy különleges, fényekkel teli ünnep, a hanuka, amely a zsidó történelem egyik legnagyobb csodájára emlékeztet. A hanuka azonban nem az egyetlen esemény a téli időszakban: ekkor tartják például a téli böjtnapokat és a hónapváltásokhoz kapcsolódó hagyományos rítusokat is. Az alábbiakban bemutatjuk, milyen zsidó ünnepek kapcsolódnak a 2025-ös és 2026-os télhez, mikor kezdődnek, és mit jelentenek. Ezt követően részletesen foglalkozunk a hanukával, a fény ünnepével, amelyet világszerte örömteli, családi hangulatú szokások, hagyományok és jellegzetes téli ételek kísérnek.

A téli hónapok is fontos időszakot jelentenek a zsidó naptárban, így ez az időszak sem múlik el jelentős hagyományok nélkül. A legfontosabb ezek közül a hanuka ünnepe, amelyet világszerte a fény, a család és a csodák időszakaként tartanak számon. Ahogy az őszi zsidó ünneke között, úgy a téli hónapokban is több kisebb böjtnap és hagyományos rítus is szerepel az ünnepi időszakban. Az alábbiakban bemutatjuk a téli zsidó ünnepek 2025-ös és 2026-os menetrendjét, majd részletesen kitérünk a hanuka történetére, szokásaira és ételeire.

Mikor van hanuka ünnep?

Érdekes kérdés, hogy mikor van hanuka 2025-ben, hiszen az ünnep minden évben más dátumra esik a Gergely-naptár szerint. A zsidó naptár luniszoláris rendszerű, így a hanuka mikor van télen kérdésre csak évre lebontva adható meg válasz.

2025-ben hanuka december 14-én este kezdődik, és december 22-én este ér véget.

2026-ban hanuka december 4-én este indul, és december 12-én este zárul.

Nyolc napjával a tél egyik legvidámabb zsidó ünnepe, amely a Szentély visszafoglalásának és az olajcsodának állít emléket.

Miről szól a hanuka ünnep?

A hanuka a zsidó vallás egyik legismertebb és legvidámabb ünnepe, amely a fény, a szabadság és a csoda szimbóluma. A hanuka a Mákabeusok korában, időszámítás előtt 164-ben történt eseményt idézi fel, amikor a zsidók visszafoglalták a jeruzsálemi Szentélyt az elnyomó görög–szír uralom alól. A megtisztított Szentélyben csupán egy napra elegendő, tiszta olajat találtak a menóra meggyújtásához, ám a láng csodával határos módon nyolc napig égett, amíg új olajat tudtak készíteni.

Mit jelent a hanuka?

A „hanuka” szó „felszentelést” jelent, mert az ünnep a Szentély újbóli felszentelésére utal. Szimbolikusan azonban a sötétség felett győzedelmeskedő fényt, az élni akarás erejét, a hitet és a szabadságért való kiállást is kifejezi. A hanuka tehát egyszerre történelmi megemlékezés, vallási ünnep és családi, örömteli időszak – a zsidó közösségek ilyenkor a hanukia gyertyáival hirdetik a fény csodáját.

Mit jelent a hanuka gyertya?

A hanuka egyik legfontosabb jelképe a fény. A hanuka gyertytartó, más néven hanukia, illetve a sokak által ismert menora a csodát hirdeti, amely szerint a Szentélyben talált kevés olaj nyolc napig égett. A hanuka gyertya szerepe, hogy minden nap eggyel több lángot gyújtanak meg, ezzel szimbolikusan növelve a világosságot és a reményt. A kilencedik gyertya a sámesz, amellyel a többit meggyújtják. A gyertyák lángja ilyenkor az otthonok ablakába kerül, hogy „hirdesse a csodát”, és a családokat közös együttlétre hívja.

Melyek a legismertebb hanuka ételek?

A hanuka ünnepi asztalának jellegzetessége, hogy az ételek a Szentélyben történt olajcsodára emlékeztetnek. Emiatt a bő olajban sült fogások kapnak főszerepet. Ezek az ételek világszerte a hanukai vacsorák kedvencei, és szinte minden zsidó közösségben elmaradhatatlanok.

A legismertebb hanukai ételek:

Latkesz: reszelt burgonyából készült ropogós lepény, amelyet tejföllel vagy almaszósszal tálalnak.

Szufgánia: lekvárral vagy krémmel töltött hanukai fánk, porcukorral megszórva.

Tejes ételek: sajtkrémes, túrós vagy sajtos finomságok, amelyek Judit történetére utalnak.

Zsidó ünnepek 2025-ben: mit ünneplünk még?

A tél nemcsak hanukáról szól. A téli időszakban a zsidó ünnepek 2025-ben kezdődnek és a zsidó ünnepek 2026-ban folytatódnak. Nézzük is meg, mit ünneplünk még a hanuka mellett.

Téli zsidó ünnepnaptár 2025-ben és 2026-ban:

Hanuka: december 14-én este kezdődik, és december 22-én este ér véget

Tévét 10 böjtje: 2025. december 31-én

Svát hónap beköszönte: 2026. január 2-án

Forrás: zsinagoga.net

Tévét 10 böjtje: 2025. december 31-én

A Tévét 10 böjtje (héberül: Ászárá beTévét) egy kisebb zsidó böjtnap, amely Jeruzsálem ostromának kezdetére emlékezik. A böjt a Kr. e. 6. században történt tragikus eseményt idézi fel, amikor Nebukadneccar, Babilónia királya ostrom alá vette Jeruzsálemet, ami végül a Szentély lerombolásához és a nép száműzetéséhez vezetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Miért fontos ma is?

Tévét 10 üzenete, hogy a történelem tragikus eseményei nemcsak múltbeli veszteségek, hanem lehetőségek arra, hogy a közösség a szolidaritásban, a hitben és a lelki megújulásban megerősödjön. Éppen ezért ma is megtartják a világ zsidó közösségei.

Svát hónap beköszönte: 2026. január 2-án

A Svát hónap beköszönte a zsidó naptár egyik új hónapának kezdete. A zsidó időszámítás szerint minden hónapnak megvan a maga spirituális jelentése, és Svát különösen fontos, mert a természet megújulásának időszakát jelképezi.

Mit jelent Svát hónap beköszönte?

Új hónap kezdete: a Svát az év tizenegyedik hónapja a zsidó naptárban. A hónap első napját Rós Chódes Svátnak nevezik, ilyenkor rövid, ünnepélyesebb imákat mondanak.

A megújulás előhírnöke: Bár még tél van, Svát a természet „ébredésének” időszaka. Izraelben ekkor kezdődik a fák nedvkeringése, ezért is kapcsolódik hozzá a Fák Újéve, a Tu BiSvát (Sváthó 15.), amely a hónap legismertebb ünnepe.

A hála és a növekedés hónapja: A zsidó hagyomány szerint Svát a növekedés, a fejlődés és a jövőbe vetett bizalom szimbóluma. A kabbalisztikus tanítások is kiemelik, hogy ez a hónap a belső építkezés időszaka.

Tu BiSvát előkészítése: A Svát beköszöntével megkezdődik a felkészülés a Fák Újévére, amelyhez sok közösségben gyümölcsökből, gabonákból és Izrael hét terményéből álló szokásos „Tu BiSvát-széder”, vagyis egy zsidó ünnepi lakoma tartozik.