Kifakadt Tóth Vera: esélyt sem lát arra, hogy valaha saját lakása legyen

Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában, ahol elárulta, hogy több mint két évtizedes sikeres karrierje ellenére sem lát esélyt arra, hogy saját lakást vásárolhasson, mivel bevételeit elsősorban férjével közös vendéglátóipari vállalkozásukba forgatja vissza.

A több mint húsz éve a zenei pályán lévő énekesnő a beszélgetés során kifejtette, hogy művészi integritása miatt nem vállalt el bizonyos fellépéseket, amelyek anyagilag előnyösebbek lehettek volna - írta meg a Story. "Vannak olyan előadóművészek, akik ugyanott indultak, mint én, és már felépítették az ötödik-hatodik házukat az életükben, amit értékesítenek. Neveket nem akarok mondani, de azért fel kell hozzá lépni a vécéajtó előtt, a pingpongasztal között" – fogalmazott Tóth Vera.

Borbás Marcsi megjegyezte, hogy az énekesnő a minőséget választotta a gyors meggazdagodás helyett, amire Vera meglepő őszinteséggel reagált:

Nekem például nincs lakásom, és úgy érzem, hogy ebben az életemben nem fogom tudni lehozni ezt a kérdést.

Az énekesnő hozzátette, hogy bár most már tudatosabban kezelné pénzügyeit, jelenleg nem tud elegendő összeget félretenni egy ingatlanvásárláshoz, még hitellel sem. Elmagyarázta, hogy bevételei jelentős részét a férjével közös vállalkozásukba fektetik.

Tóth Vera ugyanakkor hangsúlyozta, hogy igyekszik pénzügyileg is önálló maradni.

Van egy férjem, akivel biztonságban érzem magam ilyen téren, tehát hagyjuk őt férfinak lenni e téren is, de azért szeretek önálló lenni. Szeretem azt mondani, hogy van egy bankkártyám, ami csak az enyém

– mondta.

Borbás Marcsi aggodalmát fejezte ki a lakhatási helyzet miatt, de az énekesnő pozitívan áll a kérdéshez. Elmondása szerint jó albérletben lakik Budapesten, emellett sok időt tölt Palkonyán, ahol férjével közös vállalkozásukat működtetik.

A beszélgetés során Vera betekintést nyújtott a palkonyai mindennapjaikba is, ahol férjével hagyományos szerepmegosztásban élnek. "Mint ősember meg a felesége. Tudod, hogy elmentek a fiúk mamutot vadászni, mi meg gyűjtögettünk, meg rendezgettünk. Ugyanez a férjem. Elmegy mamutot vadászni, én meg gyűjtögetek, rendezgetek" – jellemezte humorosan kapcsolatukat.

Az énekesnő aktívan részt vesz a vállalkozás marketingtevékenységében is, és rámutatott a vendéglátóipar jelenlegi kihívásaira: "Most már nem az van, hogy elég, hogy te egy jót főzöl, hanem kellenek plusz programok, és ebbe fárad bele az ember. Állandóan valamit virítani kell, holott te csak be akarsz vonulni a konyhába, és csak főzni egy finomat az embereknek."

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi