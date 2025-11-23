2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kifakadt Tóth Vera: esélyt sem lát arra, hogy valaha saját lakása legyen
Otthon

Kifakadt Tóth Vera: esélyt sem lát arra, hogy valaha saját lakása legyen

Pénzcentrum
2025. november 23. 14:14

Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában, ahol elárulta, hogy több mint két évtizedes sikeres karrierje ellenére sem lát esélyt arra, hogy saját lakást vásárolhasson, mivel bevételeit elsősorban férjével közös vendéglátóipari vállalkozásukba forgatja vissza.  

A több mint húsz éve a zenei pályán lévő énekesnő a beszélgetés során kifejtette, hogy művészi integritása miatt nem vállalt el bizonyos fellépéseket, amelyek anyagilag előnyösebbek lehettek volna - írta meg a Story. "Vannak olyan előadóművészek, akik ugyanott indultak, mint én, és már felépítették az ötödik-hatodik házukat az életükben, amit értékesítenek. Neveket nem akarok mondani, de azért fel kell hozzá lépni a vécéajtó előtt, a pingpongasztal között" – fogalmazott Tóth Vera.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Borbás Marcsi megjegyezte, hogy az énekesnő a minőséget választotta a gyors meggazdagodás helyett, amire Vera meglepő őszinteséggel reagált:

Nekem például nincs lakásom, és úgy érzem, hogy ebben az életemben nem fogom tudni lehozni ezt a kérdést.

Az énekesnő hozzátette, hogy bár most már tudatosabban kezelné pénzügyeit, jelenleg nem tud elegendő összeget félretenni egy ingatlanvásárláshoz, még hitellel sem. Elmagyarázta, hogy bevételei jelentős részét a férjével közös vállalkozásukba fektetik.

Tóth Vera ugyanakkor hangsúlyozta, hogy igyekszik pénzügyileg is önálló maradni.

Van egy férjem, akivel biztonságban érzem magam ilyen téren, tehát hagyjuk őt férfinak lenni e téren is, de azért szeretek önálló lenni. Szeretem azt mondani, hogy van egy bankkártyám, ami csak az enyém

– mondta.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Borbás Marcsi aggodalmát fejezte ki a lakhatási helyzet miatt, de az énekesnő pozitívan áll a kérdéshez. Elmondása szerint jó albérletben lakik Budapesten, emellett sok időt tölt Palkonyán, ahol férjével közös vállalkozásukat működtetik.

A beszélgetés során Vera betekintést nyújtott a palkonyai mindennapjaikba is, ahol férjével hagyományos szerepmegosztásban élnek. "Mint ősember meg a felesége. Tudod, hogy elmentek a fiúk mamutot vadászni, mi meg gyűjtögettünk, meg rendezgettünk. Ugyanez a férjem. Elmegy mamutot vadászni, én meg gyűjtögetek, rendezgetek" – jellemezte humorosan kapcsolatukat.

Az énekesnő aktívan részt vesz a vállalkozás marketingtevékenységében is, és rámutatott a vendéglátóipar jelenlegi kihívásaira: "Most már nem az van, hogy elég, hogy te egy jót főzöl, hanem kellenek plusz programok, és ebbe fárad bele az ember. Állandóan valamit virítani kell, holott te csak be akarsz vonulni a konyhába, és csak főzni egy finomat az embereknek."

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi
Címlapkép: Getty Images
#otthon #vállalkozás #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #Budapest #vendéglátás #albérlet #pénzügyek #anyagi helyzet #énekesnő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:14
14:04
13:27
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 23.
Megkóstoltuk Kapu Tibor űrkajáit: na, ezért kulcsfontosságú az űrkutatás az agráriumnak!
2025. november 23.
Komoly útfejlesztés indult a horvátoknál: így csatlakozik a magyar közlekedés vérkeringésébe
2025. november 22.
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
NAPTÁR
Tovább
2025. november 23. vasárnap
Kelemen, Klementina
47. hét
November 23.
Nemzetközi Aura nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2
3 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
3
2 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
4
3 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
5
3 hete
Tetőcsere támogatás 2025: így lehet pályázni, ezek a feltételek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 13:02
Megkóstoltuk Kapu Tibor űrkajáit: na, ezért kulcsfontosságú az űrkutatás az agráriumnak!
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 10:03
Komoly útfejlesztés indult a horvátoknál: így csatlakozik a magyar közlekedés vérkeringésébe
Agrárszektor  |  2025. november 23. 14:31
Így nyomott le sok országot a lengyel mezőgazdaság: kiderült a titok