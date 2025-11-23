Felfüggesztik a nyugdíjas kedvezményeket a Lukács és Csillaghegyi fürdőkben – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Kifakadt Tóth Vera: esélyt sem lát arra, hogy valaha saját lakása legyen
Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában, ahol elárulta, hogy több mint két évtizedes sikeres karrierje ellenére sem lát esélyt arra, hogy saját lakást vásárolhasson, mivel bevételeit elsősorban férjével közös vendéglátóipari vállalkozásukba forgatja vissza.
A több mint húsz éve a zenei pályán lévő énekesnő a beszélgetés során kifejtette, hogy művészi integritása miatt nem vállalt el bizonyos fellépéseket, amelyek anyagilag előnyösebbek lehettek volna - írta meg a Story. "Vannak olyan előadóművészek, akik ugyanott indultak, mint én, és már felépítették az ötödik-hatodik házukat az életükben, amit értékesítenek. Neveket nem akarok mondani, de azért fel kell hozzá lépni a vécéajtó előtt, a pingpongasztal között" – fogalmazott Tóth Vera.
Borbás Marcsi megjegyezte, hogy az énekesnő a minőséget választotta a gyors meggazdagodás helyett, amire Vera meglepő őszinteséggel reagált:
Nekem például nincs lakásom, és úgy érzem, hogy ebben az életemben nem fogom tudni lehozni ezt a kérdést.
Az énekesnő hozzátette, hogy bár most már tudatosabban kezelné pénzügyeit, jelenleg nem tud elegendő összeget félretenni egy ingatlanvásárláshoz, még hitellel sem. Elmagyarázta, hogy bevételei jelentős részét a férjével közös vállalkozásukba fektetik.
Tóth Vera ugyanakkor hangsúlyozta, hogy igyekszik pénzügyileg is önálló maradni.
Van egy férjem, akivel biztonságban érzem magam ilyen téren, tehát hagyjuk őt férfinak lenni e téren is, de azért szeretek önálló lenni. Szeretem azt mondani, hogy van egy bankkártyám, ami csak az enyém
– mondta.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Borbás Marcsi aggodalmát fejezte ki a lakhatási helyzet miatt, de az énekesnő pozitívan áll a kérdéshez. Elmondása szerint jó albérletben lakik Budapesten, emellett sok időt tölt Palkonyán, ahol férjével közös vállalkozásukat működtetik.
A beszélgetés során Vera betekintést nyújtott a palkonyai mindennapjaikba is, ahol férjével hagyományos szerepmegosztásban élnek. "Mint ősember meg a felesége. Tudod, hogy elmentek a fiúk mamutot vadászni, mi meg gyűjtögettünk, meg rendezgettünk. Ugyanez a férjem. Elmegy mamutot vadászni, én meg gyűjtögetek, rendezgetek" – jellemezte humorosan kapcsolatukat.
Az énekesnő aktívan részt vesz a vállalkozás marketingtevékenységében is, és rámutatott a vendéglátóipar jelenlegi kihívásaira: "Most már nem az van, hogy elég, hogy te egy jót főzöl, hanem kellenek plusz programok, és ebbe fárad bele az ember. Állandóan valamit virítani kell, holott te csak be akarsz vonulni a konyhába, és csak főzni egy finomat az embereknek."
Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi
Téli zsidó ünnepek 2025-ben és 2026-ban: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások, ételek kapcsolódanak hozzá?
Az alábbiakban bemutatjuk, milyen zsidó ünnepek kapcsolódnak a 2025-ös és 2026-os télhez, mikor kezdődnek, és mit jelentenek.
Toros káposzta recept: nézzük, hogyan történik a toros káposzta készítése savanyú káposzta használatával, mitől lesz a legfinomabb a toros káposzta oldalassal!
Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Bár a naptári tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. Mit ígérnek az előrejelzések? Nézzük!
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
A 2025 téli napforduló idején sokakban felmerül a kérdés, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején, és miért kötődik ennyi hagyomány ehhez az időszakhoz....
Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
A Duna House legfrissebb adatai szerint a budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban.
A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését.
A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra.
Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz
Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva.
Az új otthon elérhetősége – mit ér a 3%-os hitel különböző keresetek mellett?
Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, ám az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja.
Az évezred legnagyobb lakásárdrágulása jöhet 2025-ben Magyarországon: nesze neked OSP, azért ez így nagyon meredek
Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint 2025 végére közel 29 százalékra gyorsulhat az éves lakásár-növekedés országos átlagban, ami 25 éve nem látott szintet jelent.
A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest.
Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Az építőipar óvatos optimizmussal várja az Otthon Start hatását. Sokan tartanak az építőanyagok árának felfutásától, vagy hiányjelenségektől.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.