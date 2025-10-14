Óriási pofont kapott a magyar kulcságazat: drámai számok érkeztek, ebből még komoly baj lesz

2025 augusztusában jelentős visszaesést szenvedett el a magyar építőipar: a termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2%-kal, a munkanappal kiigazított adatok alapján 13,6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A júliusi hónaphoz viszonyítva sem volt jobb a helyzet – 11,4%-os csökkenést mért a statisztika.

Az épületek építése mérsékelt, 2,3%-os mínuszban zárt, míg az egyéb építmények, vagyis döntően az infrastruktúra- és útépítések volumene közel 35%-kal zuhant vissza egy év alatt. Az ágazatok közül a legnagyobb súlyt képviselő speciális szaképítés is gyengélkedett, 8,5%-os visszaeséssel.

Érdekesség, hogy miközben a termelés látványosan csökkent, a friss szerződéskötések volumene több mint megduplázódott (+123,1%). Ennek oka egyetlen, hatalmas értékű, közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos megrendelés, amely jelentősen megemelte az egyéb építményekre vonatkozó szerződésállományt – ez 245%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezzel szemben az épületépítési szerződések volumene 8%-kal csökkent.

Augusztus végén a teljes szerződésállomány 17,7%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, de ez is főként az egyéb építményekre vonatkozó szerződések erős, 35,7%-os bővüléséből adódott.

2025 első nyolc hónapjában összességében 1,3%-kal zsugorodott az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest.

