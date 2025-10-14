Az év eleji élénkülés után nyár közepére látványosan visszaesett a kereslet a dél-pesti ingatlanpiacon, amit az Otthon Start program bejelentése átmenetileg újra felpörgetett.
Óriási pofont kapott a magyar kulcságazat: drámai számok érkeztek, ebből még komoly baj lesz
2025 augusztusában jelentős visszaesést szenvedett el a magyar építőipar: a termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2%-kal, a munkanappal kiigazított adatok alapján 13,6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A júliusi hónaphoz viszonyítva sem volt jobb a helyzet – 11,4%-os csökkenést mért a statisztika.
Az épületek építése mérsékelt, 2,3%-os mínuszban zárt, míg az egyéb építmények, vagyis döntően az infrastruktúra- és útépítések volumene közel 35%-kal zuhant vissza egy év alatt. Az ágazatok közül a legnagyobb súlyt képviselő speciális szaképítés is gyengélkedett, 8,5%-os visszaeséssel.
Érdekesség, hogy miközben a termelés látványosan csökkent, a friss szerződéskötések volumene több mint megduplázódott (+123,1%). Ennek oka egyetlen, hatalmas értékű, közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos megrendelés, amely jelentősen megemelte az egyéb építményekre vonatkozó szerződésállományt – ez 245%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezzel szemben az épületépítési szerződések volumene 8%-kal csökkent.
Augusztus végén a teljes szerződésállomány 17,7%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, de ez is főként az egyéb építményekre vonatkozó szerződések erős, 35,7%-os bővüléséből adódott.
2025 első nyolc hónapjában összességében 1,3%-kal zsugorodott az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest.
Emelkedő árak, élénk kereslet és lassú kiegyensúlyozódás jellemzi az új építésű lakások piacát.
Kimondták azt az 5 dolgot, amire sok Otthon Start felvevő nem figyel: nagyon rosszul járnak - ezzel mindenkinek foglalkoznia kellene, aki hitelt akar
A kedvezményes hitelhez kapcsolódó ingatlanvásárlás során számos jogi és gyakorlati buktató merülhet fel.
Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek lakbérek szeptemberben.
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosságnak már közel 38 százaléka él jelenleg szuburbán területen.
Ahogy közeledik a fűtési szezon, egyre többen keresik a megbízható, gazdaságos tűzifát.
A fővárosiak után a legtöbben Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyéből keresnek eladó ingatlant Budapesten
További könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban.
Augusztushoz képest több mint kétszeresére gyorsult a lakásdrágulás havi tempója szeptemberben.
Rendkívüli lehetőség bukkant fel az I. kerület szívében: 1,79 milliárd forintért eladó egy teljes épülettömb, amely nemcsak fekvésében, de történelmében is egyedülálló.
Ennyi volt, ezeknek a bojlereknek, kazánoknak vége Magyarországon is: súlyos döntés született az EU-ban
Veszélyben lehet az EU-ban használt melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka, ha az uniós szabályozásból nem veszik fel az engedélyezett anyagok közé a hafniumot és a...
Az Applia háztartási készülék lobbicsoport becslése szerint az EU-ban forgalmazott melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka kerülhet veszélybe.
A szeptemberben indult Otthon Start program jelentős keresletélénkülést hozott a lakáspiacon.
A második negyedévben csak két országban emelkedtek nagyobb mértékben a lakásárak, mint Magyarországon.
Mégsem indítja el a kormány idén ősszel a lakásfelújítási támogatást - ismerte el a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely bejelentése: újra kell tárgyalni a minimálbér-emelést, ez sok dolgozónak nem fog tetszeni
Délelőtt fél tíztől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
Most megmutatjuk, hol találhatóak Pécsen és Szegeden olyan újépítésű lakások, amelyeket az Otthon Start segítségével lehet megvásárolni.
Botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól, a házkutatás során ötmillió forintot tudtak visszavenni.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó?
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.