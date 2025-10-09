2025. október 9. csütörtök Dénes
Légifelvétel a Budai Várból napsütéses időben
233 éves, legendás budai házat dobtak piacra: Csokonai és Széchényi is járhatott benne

Pénzcentrum
2025. október 9. 19:02

Rendkívüli lehetőség bukkant fel az I. kerület szívében: 1,79 milliárd forintért eladó egy teljes épülettömb, amely nemcsak fekvésében, de történelmében is egyedülálló - szúrta ki a Pénzcentrum. A 437 négyzetméteres telken álló ház 1792-ben épült, és Buda első postakocsi-állomásaként működött. Később étteremként és apartmanházként szolgálta a Budára érkezőket, az elmúlt két évtizedben pedig a jelenlegi tulajdonos család üzemeltette nagy sikerrel.

Az egyik legnagyobb ingatlanoldal leírása szerint az épület mindössze egy perc sétára található a Duna-parttól, és csak egy lépcsősor választja el a Budai Vártól – vagyis gyakorlatilag a főváros egyik legkeresettebb turisztikai zónájában áll. A környéket éttermek, kávézók, galériák és történelmi látnivalók veszik körül, a HÉV, villamos, busz és metró is csupán egy sarokra érhetők el.

Az épület egyik legnagyobb különlegessége a Toscana stílusú belső udvar, ahol – a helyenként 80 centiméter vastag falaknak köszönhetően – meglepő csend uralkodik. Nehéz elhinni, de itt, a budai turistanegyed kellős közepén szinte teljesen kiszűrődnek az utcazajok.

A ház több különálló apartmant foglal magába, 33 és 72 négyzetméter közötti egységekkel, amelyeket a turisták hosszú éveken át szinte teljes kihasználtsággal vettek igénybe. Az épület földszintjén korábban Magyarország első vegán étterme működött, amely komoly nemzetközi érdeklődést is vonzott.

Műemléki védelem, hatalmas pince és teraszlehetőség

Mint írták, az ingatlan műemléki védelem alatt álló homlokzattal rendelkezik, kisebb felújítást igényel, ám karaktere és adottságai miatt akár prémium butikhotelnek, exkluzív étteremnek vagy reprezentatív nagypolgári rezidenciának is alkalmas. A házhoz óriási pince és beépíthető padlástér tartozik, az éttermi részhez pedig saját teraszhasználati jog jár, ami önmagában is érték egy ilyen forgalmas turisztikai csomópontban.

Az adott ingatlan (átlag)négyzetméterára jelenleg 2,39 millió forint, ami érezhetően elmarad a Budapest I. kerületében mért átlagtól. A kerületben jelenleg körülbelül 2,67 millió forintos átlagos négyzetméterárral hirdetik a hasonló adottságú ingatlanokat, vagyis a szóban forgó ingatlan mintegy 280 ezer forinttal olcsóbb négyzetméterenként, mint a környék piaci árszintje.
