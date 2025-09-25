Áldatlan állapotok a lomtalanítás után: a MOHU és a MOL vezetőinek levelet írt a polgármester

Óbuda polgármestere határozott fellépéssel reagált a III. kerületben kialakult hulladékkezelési válságra. Dr. Kiss László levélben szólította fel a MOHU Budapest és a MOL-csoport vezetőit a sztrájk miatt elmaradt lomtalanítás folytatására, új ütemterv kidolgozására és kártérítésre - írta az Óbuda Békásmegyer.

Éles hangvételű levélben fordult Dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere a MOHU Budapest és a MOL-csoport vezérigazgatóihoz a kerületben kialakult hulladékkezelési válsághelyzet miatt. A polgármester azonnali intézkedéseket követel a szeptember 24-én elmaradt lomtalanítás ügyében, amely súlyos közegészségügyi és közbiztonsági problémákat okoz a kerületben.

A Hernádi Zsoltnak és Simola Józsefnek címzett, azonos tartalmú levelekben a polgármester kifogásolja, hogy bár a MOHU Budapest munkavállalóinak sztrájkja miatt maradt el a lomtalanítás, a cég vezetése elmulasztotta tájékoztatni erről a lakosságot. "Habár tudomásom szerint a cég menedzsmentje nem sztrájkol, a telefonok, számítógépek működnek, mégsem vette senki a fáradtságot arra, hogy a kialakult helyzetről az óbudaiakat tájékoztassa" – írta a polgármester.

Kiss László rámutatott, hogy az őszi időjárási körülmények között a közterületeken hagyott lomok nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem közbiztonsági kockázatot is hordoznak a lomizók jelenléte miatt. Emellett a felhalmozódó hulladék közegészségügyi veszélyt is jelent, akár patkányinváziót is okozhat.

A polgármester konkrét követeléseket fogalmazott meg: belső vizsgálat indítását, a MOHU Budapest vezetőjének azonnali leváltását, valamint a lomtalanítás folytatását és új, reális ütemezés kialakítását. Emellett az okozott anyagi károk megtérítését is elvárja a hulladékkezelő vállalattól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A levelek különösen határozott hangvételét jelzi, hogy a polgármester ultimátumot is megfogalmazott: "A félreértések elkerülése érdekében közöljük, hogy a tegnap a sajtóban tett ígéretünk nem kommunikációs fogás volt: amennyiben a fentiek nem valósulnak meg, szombaton az Óbudán kint hagyott lomokat teherautóval a MOL-toronyhoz szállítjuk és ott leborítjuk, hiszen annak jogos tulajdonosa a MOHU Budapest."

A 2025. szeptember 25-én kelt levelekben a polgármester azonnali intézkedést vár a címzettektől a kialakult helyzet megoldása érdekében.