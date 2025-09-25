2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG - 2018. január 15: Budapest, Budapest: szemétlerakó nap - régi bútorok, elektronikai eszközök és háztartási gépek az utcán, amelyeket egy lomtalanítás során dobnak ki.
Áldatlan állapotok a lomtalanítás után: a MOHU és a MOL vezetőinek levelet írt a polgármester

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 15:33

Óbuda polgármestere határozott fellépéssel reagált a III. kerületben kialakult hulladékkezelési válságra. Dr. Kiss László levélben szólította fel a MOHU Budapest és a MOL-csoport vezetőit a sztrájk miatt elmaradt lomtalanítás folytatására, új ütemterv kidolgozására és kártérítésre - írta az Óbuda Békásmegyer.

Éles hangvételű levélben fordult Dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere a MOHU Budapest és a MOL-csoport vezérigazgatóihoz a kerületben kialakult hulladékkezelési válsághelyzet miatt. A polgármester azonnali intézkedéseket követel a szeptember 24-én elmaradt lomtalanítás ügyében, amely súlyos közegészségügyi és közbiztonsági problémákat okoz a kerületben.

A Hernádi Zsoltnak és Simola Józsefnek címzett, azonos tartalmú levelekben a polgármester kifogásolja, hogy bár a MOHU Budapest munkavállalóinak sztrájkja miatt maradt el a lomtalanítás, a cég vezetése elmulasztotta tájékoztatni erről a lakosságot. "Habár tudomásom szerint a cég menedzsmentje nem sztrájkol, a telefonok, számítógépek működnek, mégsem vette senki a fáradtságot arra, hogy a kialakult helyzetről az óbudaiakat tájékoztassa" – írta a polgármester.

Kiss László rámutatott, hogy az őszi időjárási körülmények között a közterületeken hagyott lomok nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem közbiztonsági kockázatot is hordoznak a lomizók jelenléte miatt. Emellett a felhalmozódó hulladék közegészségügyi veszélyt is jelent, akár patkányinváziót is okozhat.

A polgármester konkrét követeléseket fogalmazott meg: belső vizsgálat indítását, a MOHU Budapest vezetőjének azonnali leváltását, valamint a lomtalanítás folytatását és új, reális ütemezés kialakítását. Emellett az okozott anyagi károk megtérítését is elvárja a hulladékkezelő vállalattól.

A levelek különösen határozott hangvételét jelzi, hogy a polgármester ultimátumot is megfogalmazott: "A félreértések elkerülése érdekében közöljük, hogy a tegnap a sajtóban tett ígéretünk nem kommunikációs fogás volt: amennyiben a fentiek nem valósulnak meg, szombaton az Óbudán kint hagyott lomokat teherautóval a MOL-toronyhoz szállítjuk és ott leborítjuk, hiszen annak jogos tulajdonosa a MOHU Budapest."

A 2025. szeptember 25-én kelt levelekben a polgármester azonnali intézkedést vár a címzettektől a kialakult helyzet megoldása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
