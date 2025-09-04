Leonidász, Legolasz, Ahmed, Mohamed: itt a miniszteri döntés, ezek is a magyar utónévkincs részei

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött a 13 nemzetiségi és a magyar utónevekre vonatkozó jegyzékről. Ez az első megjelent lista azóta, hogy a Nyelvtudományi Intézet helyett a miniszter dönt az adható nevekről. A változtatást korábban azzal indokolták, hogy azelőtt olyan neveket is lehetett adni, mint a Kandida, az Orália, a Késav, az Orda, a Gida vagy a Legolasz - az új, hivatalos listán is szerepel mindegyik.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött a 13 nemzetiségi és a magyar utónevekre vonatkozó jegyzékről, az "utónévkincs" lista a Magyar Közlönyben jelent meg és már csütörtöktől hatályos. Májusban jelent meg a tervezet arról, hogy a Nyelvtudományi Intézet helyett a miniszter dönthessen az adható utónevekről.

Akkoriban Kósa Lajos parlamenti képviselő arról beszélt, hogy az akkori rendszer nem biztosított közjogi hitelességet, hiszen a választható keresztneveket csak interneten lehetett elérni.

Így végre lenne felelőse a névlistának, hiszen jelenleg olyan nevek is hivatalosan adhatók, mint a Kandida, az Orália, a Késav, az Orda, a Gida vagy épp a Legolasz

- mondta a politikus, aki szerint "számos, ma engedélyezett név nem kapcsolódik a magyar hagyományokhoz".

Nos, megnéztük a most megjelent, hivatalos listát amin továbbra is szerepel a Kandida, az Orália, a Késav, az Orda, a Gida és a Legolasz is. Emellett továbbra is lehet a gyereket Leonidász névre keresztelni, de a Mahmud, az Ahmed, a Mohamed valamint a Ramszesz is hivatalosan "kifejezi az adott nemzet összetartozását, hordozza annak nyelvi kultúráját és hagyományait" - ahogyan az "utónévkincsről" szóló rendelet fogalmaz.