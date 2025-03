Már nem a Hanna és a Noel a favorit? Itt a leggyakoribb fiú és lány utónevek friss listája

Nyilvánosságra hozta a Belügyminisztérium a 2024-es évben leggyakoribb, legtöbbször adott fiú és lány utónevek friss listáját. Az adatokból az derül ki, hogy a dobogós fiúnevek körében nincs változás: továbbra is első a Dominik, második az Olivér, harmadik a Levente. Annál nagyobb fordulat következett be a lány utónevek rangsorában! A Hanna név már évek óta bitorolta az első helyet, 2024-ben azonban a második helyre csúszott. Mutatjuk, melyik keresztnév előzte meg a favorit Hannát.

A keresztnevek versenyében 2024-ben lejjebb csúsztak a ranglistán többek között a Máték, Bencék, Lénák és feljebb törtek az Emmák, Laurák, Alízek. Új versenyzők a TOP20 között a fiú nevek terén az Ábelek és Barnabások, a lányoknál pedig változatlanul versenyben maradtak a Szofiák és Adélok a 2023-as megjelenésüket követően.

2022-ben nagy meglepetést okozott, hogy a fiúnevek népszerűségi versenyében a Dominik a harmadik helyről az élre ugrott, a második helyre pedig feljött az Olivér, pedig 2020-ban még csak 9. volt. Azóta 2023-ban és 2024-ben sem történt változás a dobogón, továbbra is a Dominik, Olivér és Levente áll az élen. A Máték viszont lecsúsztak a TOP5-ről is és feljebb léptek a Marcellek, Milánok. A Bence és Noel név továbbra is nagyon népszerű, de csökkenés látható.

2022-ben a lányok esetében a legnagyobb változás az volt, hogy az Anna név lecsúszott a dobogóról és a Hanna, Léna, Zoé állt az élen. 2023-ban azonban az Anna ismét olyan felkapott lett, hogy feljött a második helyre, és még majdnem első is lett. Tavalyelőtt jott fel a harmadik helyre pedig a Luca, előzve a régóta favorit Zoét és Lénát.

2024-ben pedig olyan népszerű volt a Luca név, hogy megelőzte a régóta favorit Hannát.

A Zoé a negyedik helyről feljött a dobogóra, így az Annáknak a 4. hellyel kell beérniük. Az Emma bekerült a TOP5-be, a Léna ismét lejjebb csúszott egy hellyel. Feltörtek viszont népszerűségben a Laurák, Alízok, az Olívia, Kamilla, Szofia és Adél név pedig megőrizte tavalyi helyét.

A 100 leggyakrabban választott utónév az előző évben született gyermekek körében a Belügyminisztérium honlapján érhető el. Mutatjuk az utóbbi öt év TOP20-as listáját: