Itt a tökéletes főtt kukorica főzési ideje, az elronthatatlan recept: így tuti nem marad kemény

Beköszöntött 2025-ben is a főtt kukorica-szezon. A főtt kukorica nemcsak kedvelt strandétel, hanem tápláló nyári csemege is, amit otthon is könnyedén elkészíthetünk. A főtt kukorica főzése otthon nem bonyolult: a titok a megfelelő előkészítés, alapanyag és a legfontosabb pedig a főtt kukorica főzési ideje. Kivételesen ugyanis nem dédanyáink ősrégi receptje alapján készítjük ma a főtt kukoricát, ahogy gyerekkorunkban, éppen ezért sikerül olyan sokaknak félre, marad kemény, lesz ízetlen.

Már kapható a piacokon, boltokban a hazai termesztésű nyári kedvenc, a csemegekukorica. A nemzet aranyát még mindig olcsón vesztegetik ahhoz képest, mennyi egy jégkrém, vagy egy chips és ezeknél egészségesebb nassolnivaló is gyerekeknek és felnőtteknek is. Azonban nem árt, ha ismerjük az elronthatatlan receptet, azt a fortélyt, amiért nem lesz kemény a végeredmény. A titok nem csak a főtt kukorica főzési ideje: az alapanyagra éppúgy oda kell figyelni. Néhány apró trükköt kell csupán megjegyezni és a főtt kukorica készítése gyerekjáték lesz!

A főtt kukorica főzés első szabálya

Aki elolvasott és kipróbált már életében 1-2 receptet, az tudja, hogy az alapanyag minősége nagyon fontos a végeredmény szempontjából. Ezért a tökéletes főtt kukoricához nagyon körültekintően kell kiválasztani a megfelelő csemegekukoricát. Legyen szó import vagy hazai termésről, a megvásárolt kukorica elsősorban legyen szép, jó illatú és egészséges. A bajsza ne legyen fonnyadt, a héja szép, friss zöld színű legyen, semmiképp se száraz és kukacrágta. A szemeket is vizsgáljuk meg vásárlás előtt: legyenek teltek, ne pedig aszottak, szárazak!

Fontos, hogy kerüljük a beteges kinézetű csöveket, ehhez célszerű már a boltban, piacon megbontani a kukorica végét (akkor is, ha rossz szemmel nézi az árus), hogy lássuk, van-e valamilyen kívülről nem látszó betegsége a csőnek. Így a szemeket is könnyen szemrevételezhetjük, nem csak tapintással ellenőrizhetők.

Az már fél siker, ha sikerült szép, egészséges kukoricát szerezni.

Érdemes a megvásárolt kukoricát rögtön felhasználni, nem napokig tárolgatni. Sokkal jobb, ha már főtt állapotában tároljuk a kukoricát, ha mindenképp tárolnunk kell. Így 1-2 napig simán elvan a hűtőben.

A kukorica előkészítése

A csemegekukoricát főzés előtt megtisztítjuk, a héjat eltávolítjuk, a legfelső rétegét kidobjuk, az alsó leveleket viszont megtartjuk. A bajusztől is szabaduljunk meg, esetleg ha a csövek végén nem szépek a szemek, azokat előre levághatjuk. A kukoricát nyugodtan Ha nincs elég nagy edényünk, akkor félbe is lehet törni a csöveket, hogy elférjenek a lábasban. Főzés előtt mossuk meg a csöveket és a félretett héjat!

Az edény alját béleljük ki a levelekkel, de párat hagyjunk a tetejére is. Készítsük a csöveket is az edénybe, majd takarjuk be a maradék héjjal.

A főtt kukorica főzése, a kukorica főzési ideje

Megoszlanak a vélemények természetesen, hogy mi a fott kukorica főzés legjobb módja. Két nagy iskola van: az egyik szerint hideg vizet kell önteni a kukoricára, így felforralni, majd miután felforrt már csak néhány percet ad neki, hogy megpuhuljon. A másik módszer, hogy forralunk vizet - ha pl. vízforralóban tesszük, akkor nem is csinálunk nagy hőséget vele konyhában - és azt öntjük a kukoricára, majd újraforrástól számítva kb. egy negyed órát főzzük. Mindkét esetben érdemes kóstolással, vagy villával szúrkálással ellenőrizni, puha-e a kukorica. Ne csak egy helyen végezzünk próbát!

Mit rontanak el a legtöbben, mikor a főtt kukorica készítése ilyen egyszerű? Túl sokáig főzik a kukoricát. Ebbe a csapdába sokan belesétálnak! A csemege kukorica pedig olyan trükkös, hogy visszakeményedik, aki pedig nem tudja ezt, azt hiszi: még nem puhult meg. Emiatt tovább főzi, és bosszankodik, hogy nem puhul, nem puhul...

Ezt a hibát nemcsak úgy lehet elkövetni, hogy nem figyeljük az időt a kukorica főzése közben, hanem azért is tévedhetünk, mert régen valóban tovább kellett főzni a kukoricát. Ahogy említettük: dédmamáink, nagymamáink, szüleink idején még más volt a főzés módszere, de ezek az "ősi" receptek ma nem érnek semmit! A magyarázat, hogy ma már egészen más kukoricát termesztenek és árulnak... a régi csemege kukorica nem puhult ilyen könnyen, a most elterjedt amerikai típus viszont ilyen hamar készen van és csak rosszat tesz neki a sok főzés.

Az is gyakori hiba, ha megsózzuk a főzővizet. A tapasztalt háziasszonyok szerint sót nem szabad tenni a vízbe, mert attól is megkeményedhetnek a szemek. Utólag azonban lehet sózni, de só nélkül is kiváló nyári uzsonna.

A tökéletes főtt kukorica titka

Ahogy a fentiekből kitűnik, a főtt kukorica főzése nem bonyolult művelet, de pár apróságon el lehet csúszni. Akkor azonban, ha megfelelő alapanyagot választunk, elég vizet teszünk hozzá, hogy ellepje a kukoricát, rövid idő alatt főzzük puhára és nem sózzuk el, tökéletes végeredményt kaphatunk.

A főtt kukorica tárolása

Már arról is esett szó, hogy ha megvettük a friss kukoricát, azt nem érdemes tárolgatni, minél előbb használjuk fel. Ha már megfőztük, akkor 1-2 napig simán elvan a hűtőben a kukorica, a fagyasztóban pedig 1-2 hónapig is. Milyen jó érzés is a hideg őszi napokon elővenni a fagyasztóból a nyarat idéző, édes kukoricákat! Ha nem fogyott el tehát a kifőzött mennyiség, akkor még másnap, harmadnap megehetjük, de tartsuk hűtőben, máskülönben menjen inkább a fagyasztóba.

A főtt kukorica hízlal? Mennyi a főtt kukorica kcal (energia), fehérje, zsír és szénhidrát tartalma?

100 gramm főtt kukorica 97 kcal energiát ad, ha üres palacsintát számolunk, az 192 kcal, egy hot-dog 276 kcal, ha a tipikus strandételeknél maradunk. 100 gramm jégrém 197 kcal, egy chips pedig 536 kcal, ha a nyári nassolnivalókat nézzük. A nyers gyümölcsök, zöldségek többnyire kevesebb kalóriát adnak, a banán közelíti meg (89 kcal/100g). 100 g főtt kukorica fehérje tartalma 3,3 g, zsírtartalma 1,4 g, szénhidrát tartalma 19 g.

Nem lehet olyan ételnek hívni ezek alapján a főtt kukoricát, ami kifejezetten hízlalna. Ehhez természetesen az is kell, hogy magában együk, ne vajjal leöntve, mint pl. Amerikában. A főtt kukorica szénhidrátok (és a víz) mellett kis mennyiségű cukrot is tartalmaz. A viszont a csemegekukorica a benne található cukor ellenére nem magas glikémiás indexű élelmiszer, a glikémiás indexe (GI) alacsony vagy közepes (3). Ezért cukorbetegeknek is szokták ajánlani, de csak a szénhidráttartalom figyelembevételével.

A főtt kukorica élettani hatása

A főtt kukorica vitaminok és ásványi anyagok gazdag forrása. A csemegekukorica számos vitamint tartalmaz, ezek közül a legfontosabbak a B3 (niacin), B5 (pantoténsav), B6 és B9 (folsav). Emelett káriumban is gazdag és lutein tartalma miatt a látásmegőrzésben is szerepe lehet.

A kukorica jelentős mennyiségű rostot tartalmaz. Ezek közül van, amit lebont a szervezet, egy részét azonban nem emészjük. A kukoricaszemek héja például emésztetlenük halad át a bélrendszeren, segíthet székrekedéses panaszok ellen, hozzájárul az egészséges bélmozgáshoz, és prebiotikumként is működik: táplálja és támogatja az egészséges bélbaktériumok növekedését. A kukorica emellett ideális lehet gluténmentes táplálkozáshoz is.