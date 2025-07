Gulyás Gergely: újabb könnyítés jön az Otthon Startnál, a saját ingatlan sem lesz akadálya az igénylésnek

Szeptember 1-jétől indul a 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel, amely a korábbi feltételezésekkel ellentétben nemcsak az 50%-os lakástulajdonnal rendelkezőknek, hanem a 15 millió forint alatti értékű ingatlannal bíróknak is elérhető lesz. A program széles társadalmi rétegek számára nyújt kedvező hitelfeltételeket, korhatárra, házasságra és gyermekvállalásra vonatkozó megkötések nélkül.

Gulyás Gergely miniszter és Panyi Miklós államtitkár hétvégi Facebook-videójában részletesen ismertette az Otthon Start hitel feltételrendszerét. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a program korhatárra, házasságra és gyermekvállalásra vonatkozó feltételek nélkül lesz igénybe vehető.

A jogosultság vizsgálatánál az igénylés időpontjában és az azt megelőző 10 évben meglévő lakástulajdont veszik figyelembe. Nemcsak az 50%-os tulajdonrész nem jelent kizáró okot, hanem a 15 millió forint érték alatti ingatlannal rendelkezők is jogosultak lesznek a kedvezményes hitelre.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy a jogosultság önmagában nem jelent automatikus hitelképességet, az általános banki szabályok továbbra is érvényesek lesznek.

Panyi Miklós négy fő előnyt emelt ki a programmal kapcsolatban: a 25 évig fix 3%-os kamat biztonságot nyújt; jelentősen alacsonyabb törlesztőrészletet biztosít (egy 20 milliós hitelnél havi 60 ezer forint megtakarítást jelent a piaci hitelekhez képest); ugyanazzal a törlesztőrészlettel 10-15 millió forinttal magasabb hitelösszeg felvételét teszi lehetővé; valamint mindössze 10%-os önerőt követel meg, így például egy 50 milliós lakás 5 millió forint önerővel megvásárolható.

A program várhatóan fellendíti az új lakások piacát is. Gulyás Gergely szerint 10 ezerrel több lakás megépítése akár 1 százalékos gazdasági növekedést is eredményezhet. Az ÉVOSZ (Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége) várakozásai szerint legalább 10 ezerrel nőhet a lakásépítések száma, beleértve az egyéni építkezéseket is.

A miniszter szerint a program nem okoz majd árrobbanást, sőt bizonyos területeken mérsékelheti vagy akár csökkentheti is az árakat. Ennek oka, hogy a hitel felhasználhatóságának felső határa házaknál 150 millió, lakásoknál 100 millió forint, a négyzetméterenkénti árkorlát pedig 1,5 millió forint (új lakásoknál bruttó 1,5 millió).

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Panyi Miklós becslése szerint jelenleg legalább 100 ezer olyan ingatlan van eladás alatt, amely megfelel a program feltételeinek, és további több tízezer új ingatlan jelenhet meg a piacon. A program az albérletpiacra is pozitív hatással lehet, normalizálva vagy akár csökkentve az árakat.

Az Otthon Start hitel további előnye, hogy más otthonteremtési támogatásokkal, például a CSOK Plusszal vagy a falusi CSOK-kal együtt is igénybe vehető. Az államtitkár jelezte, hogy a CSOK Plusz szabályozását is hozzáigazítják majd az Otthon Start programhoz.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA