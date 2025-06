Napokon belül berobban a strandszezon a Balatonnál: itt most a legmelegebb a víz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A legfrissebb vízhőmérsékleti adatok szerint a Balaton jelenleg Gyenesdiásnál a legmelegebb: 22,5 fokos. Azért a Siófoknál mért 21,3 °C is bizakodásra ad okot: az elkövetkezendő hetekben a víz hőmérséklete tovább emelkedhet, akár 25 °C-ig is. Amikorra az iskolákban felhangzik az utolsó csengetés és véget ér a tanév, már nagyon kellemes lesz a vízhőmérséklet. A Velencei-tó most 22,9 °C, míg a Fertő-tó 21,1 °C-os, a Tisza-tó viszont csak 17,3 °C-os. Az Adrián is hasonlóan kellemes hőmérsékletek figyelhetők meg, több helyszínen 21,5-22 °C körüli értékekkel.

Az Időkép vízhőtérképén nagyobb tavaink, így a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő-tó és a Tisza-tó, valamint folyóink (Duna, Tisza, Dráva, Rába, Körös, Maros stb.) naponta frissülő vízhőmérsékleti adatai láthatók. Ez alapján a Balaton jelenleg Gyenesdiásnál a legmelegebb (22,5 °C), Alsóörsnél és Révfülöpnél a leghűvösebb (19,1 °C). Siófoknál 21,3 °C-os, máris magasabb, mint vasárnap volt. A meteorológiai portál akkor azt írta, hogy ezen a héten még melegebb lesz, mint a hétvégén és a kedden érkező gyenge hidegfront számottevő mértékben nem hűti le a levegőt. Csütörtöktől helyenként már a 35 fokot is elérjük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A meleg időben - annak ellenére, hogy még hűvösek a természetes vizek - egyre többen merészkednek ki a strandokra. Vasárnap a Balaton vize 17-21 °C-os volt, a legmelegebb Siófok környékén. Most Gyenesdiásnál már a °C-ot is eléri. Azt írták: a jövő heti kánikulában napról napra melegebb lesz a víz a Balatonban, a hét második felére már 25 fokig melegedhet. A Velencei-tó Agárdnál jelenleg 19, a Fertő-tó Fertőrákosnál 20,5 °C-os volt, a Tisza-tó pedig csak 15-16 °C-os - írták. Most azonban már Agárdnál már 22,9 °C-os a Velencei-tó, a Fertő-tó Fertőrákosnál márve 21,1 °C-os és már Tiszafürednél is 17,3 °C-ot mértek. Aktuális vízhőmérsékletek: Adriai-tenger (Dubrovnik): 20,6 °C

Adriai-tenger (Mali Lošinj): 20,8 °C

Adriai-tenger (Malinska): 21,5 °C

Adriai-tenger (Pula): 22,1 °C

Adriai-tenger (Rab): 21,5 °C

Adriai-tenger (Split): 21 °C

Adriai-tenger (Zadar): 21,1 °C

Adriai-tenger (Šibenik): 20 °C

Balaton (Alsóörs): 19,1 °C

Balaton (Balatonfenyves): 20,9 °C

Balaton (Balatonkenese): 19,7 °C

Balaton (Balatonlelle): 22,3 °C

Balaton (Gyenesdiás): 22,5 °C

Balaton (Révfülöp): 19,1 °C

Balaton (Siófok): 21,3 °C

Berettyó (Berettyóújfalu): 17,7 °C

Bodrog (Sárospatak): 18,9 °C

Budakalász (Budakalász): 22,5 °C

Dráva (Barcs): 17,5 °C

Duna (Baja): 20,6 °C

Duna (Budapest): 20,1 °C

Duna (Göd): 19,8 °C

Duna (Komárom): 19,9 °C

Duna (Nagymaros): 19,8 °C

Duna (Paks): 20,5 °C

Duna (Pozsony): 16,8 °C

Duna (Rajka): 17,1 °C

Duna (Szob): 20,4 °C

Duna (Vác): 19,8 °C

Fehér-körös (Gyula): 18,5 °C

Fertő-tó (Fertőrákos): 21,1 °C

Gyékényes (Gyékényes): 22,2 °C

Hármas-körös (Kunszentmárton): 19,7 °C

Hármas-körös (Szarvas): 19,5 °C

Ipoly (Szalka): 19,2 °C

Kettős-körös (Békés): 18,8 °C

Maros (Arad): 17,4 °C

Maros (Makó): 18 °C

Mosoni-Duna (Bácsa): 22,3 °C

Rába (Körmend): 20,6 °C

Rába (Szentgotthárd): 16,1 °C

Rába (Sárvár): 20,6 °C

Sajó (Sajópüspöki): 17,9 °C

Sió (Simontornya): 22 °C

Szamos (Szatmárnémeti): 19,3 °C

Szelidi-tó (Szelidi-tó): 21 °C

Tarca (Eperjes): 16,6 °C

Tarna (Verpelét): 18,3 °C

Tisza (Szeged): 18,4 °C

Tisza (Szolnok): 18,1 °C

Tisza (Tiszafüred): 17,3 °C

Tisza (Tokaj): 17,2 °C

Tisza (Záhony): 17,8 °C

Velencei-tó (Agárd): 22,9 °C

Zagyva (Apc): 19,1 °C EZ IS ÉRDEKELHET Mikor van a nyári napforduló 2025-ben? Itt a csillagászati nyár kezdete, a nyári szünet dátuma Közeledik az év leghosszabb napja, amikor közel 16 órán át világos lesz. Számos hiedelem kapcsolódik a nyári napforduló napjához.

