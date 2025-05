Módosult a zivatar-riasztás: erre az egy megyére durva égszakadás csap le hamarosan

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma a déli óráktól zivatarok kialakulására számíthatunk: kezdetben az ország északi felén, majd az idő előrehaladtával - várhatóan kisebb számossággal - délebbre is. Környezetükben viharos (~60-80 km/h, lokálisan esetleg erősebb) széllökés, jégeső (~1 cm) és intenzív csapadékhullás (~10-20 mm) is előfordulhat - közölte a HungaroMet. A Nyugat-, illetve Közép-Dunántúlon egy-egy intenzívebb cella is kialakulhat (jég: ~2 cm; széllökés: ~90 km/h; rövid idő alatt >20-25 mm csapadék). Az éjszaka folyamán kelet felé korlátozódik a zivatartevékenység, miközben gyengül.

Átmeneti szünetet követően hétfőn a déli óráktól a zivatarok számossága ismét növekszik - ekkor leginkább a déli, délkeleti felén. A zivatarokat a viharos (~60-90 km/h, lokálisan esetleg erősebb) széllökések, valamint a jégeső (~1 cm) mellett már nagyobb eséllyel kísérheti felhőszakadás (rövid idő alatt >25-35 mm; emellett egymást követő intenzív cellákból néhol akár >40-45 mm). Emellett elsősorban déli, délnyugati tájakon heves zivatarra is esély nyílik, amelyhez 2-3 cm-t meghaladó jég, 90 km/h-t meghaladó szélrohamok is társulhatnak. A zivatarhajlam várhatóan az esti, késő esti órákban sem csökken számottevően. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Budapesten erősen felhős vagy borult lesz az ég, rövidebb időre ma süthet ki a nap. Estig záporok, zivatarok több alkalommal is kialakulhatnak a térségben, ezt követően csökken a zivatar esélye, inkább már csak időszakos eső, záporeső várható. Az északias szél időnként megélénkül, zivatarok mentén erős, viharos széllökések is lehetnek. Ma a maximum 25 fok körül valószínű, késő estére 18, 19 fok köré hűl le a levegő. Hétfő hajnalban 13 fokot, délután 14, 16 fok közötti értéket mérhetünk. A HungaroMet több megyére adott ki elsőfokú riasztást zivatarveszély miatt: vasárnap az egész országra, míg hétfőn a középső és déli területekre. Baranyában pedig másodfokú riasztás lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! Felhőszakadás miatt pedig 5 megyében lép érvénybe elsőfokú riasztás hétfőn. Előrejelzés a Balaton és a Velencei-tó térségére vasárnap estig Délután az északkeleties (ÉK, É) szél a Balatonnál egyre többfelé megélénkül (25-35 km/h), majd a délután derekára meg is erősödhet (40-50 km/h). Zivatar esetén viharossá is válhat (60-85 km/h) a szél. Estétől várható mérséklődés. A Velencei-tónál az északnyugati, északi szél tovább élénkül-erősödik (35-45 km/h). Zivatar környezetében viharos (60-85 km/h) széllökések is lehetnek. Délután folytatódik az erősen felhős idő és a tavak környezetében a záporok mellett, már zivatarokra is számítani lehet. Kora estére a hullámzó frontrendszer hatására már 20 fok alá csökken a hőmérséklet. Késő este 16, 17 fok valószínű.

Címlapkép: Getty Images

