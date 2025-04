27 éves számla miatt kopogtat a végrehajtó egy magyar nyugdíjasnál: ezt tedd, ha hasonló cipőben jársz

Hiába adta el évekkel ezelőtt a lakását, Katalint most mégis 160 ezer forintos tartozással kereste meg a végrehajtó egy több mint két évtizedes számla miatt. A nő szerint soha nem volt elmaradása, és erről annak idején hivatalos igazolást is kapott.

Egy Katalin nevű idős nő évekkel ezelőtt eladta a lakását, most mégis 160 ezer forintot követel tőle a végrehajtó egy olyan rezsitartozás miatt, amiről korábban semmilyen értesítést nem kapott – számolt be róla a Blikk. A lakás 2013-as eladásakor nullás igazolást is kapott a közműszolgáltatótól, vagyis hivatalosan nem volt elmaradása.

Ha valóban lett volna tartozás, a szolgáltatónak ki kellett volna kapcsolnia az ellátást, ám ez nem történt meg abban az öt évben, amíg Katalin a lakásban élt. Csak idén februárban, egy 27 évvel ezelőtti számlára hivatkozva érkezett meg az első fizetési felszólítás. A szolgáltató nem tudta bemutatni a korábban kiadott nullás igazolás másolatát, ezért Katalin ellentmondással élt, amit a követelő és a közjegyző felé is jelzett – ezzel hivatalosan is vitatja a tartozást.

A lapnak nyilatkozó ügyvéd szerint sokan lehetnek hasonló helyzetben, és fontos, hogy ilyen esetben időben lépjenek. Az ellentmondás egy jogi formája annak, hogy a másik féllel közöljük, márpedig nincs tartozásunk. Ha a postai küldeményt valamilyen oknál fogva nem sikerült átvenni és az „nem kereste” jelzéssel lett visszaküldve, akkor már a végrehajtás alatt rendkívüli ellentmondás a hivatalos út neve. A jogász szerint sokan nem élnek a jogi lehetőséggel, pedig sok követelés már elévült az idők során.

Az ügyben érintett Intrum Zrt. szerint az esetek többségében elkerülhető a végrehajtás, ha időben felveszik velük a kapcsolatot.