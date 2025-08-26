2025. augusztus 26. kedd Izsó
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Pénzcentrum 39. heti hírösszefoglalója, albérlettámogatással, DRS rendszerrel, robotkasszákkal.
Otthon

Nagyot kaszálhat, aki ilyen lakást vesz az Otthon Start hitelből? Elképesztő, mennyiért lehet kiadni

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 15:30

A budapesti albérletárak tovább emelkednek, de nem mindegy, milyen ingatlanról van szó: az új építésű lakások továbbra is jóval drágábban adhatók ki, mint a régi bérházakban található otthonok – derül ki a Cordia elemzéséből.

Az idei második negyedévben a fővárosi bérleti díjak medián értéke 3 százalékkal volt magasabb, mint az előző negyedévben, éves szinten pedig 7 százalékos drágulás látható. A régi építésű lakásoknál a középérték már elérte a 295 ezer forintot, míg az új építésűeknél 330 ezer forintot. Ugyanakkor négyzetméterre vetítve továbbra is jelentős a különbség: az új lakások átlagosan 6800 Ft/m², a régiek pedig 5500 Ft/m² körüli áron adhatók ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miért drágulnak gyorsabban a régi lakások?

A Cordia szakértői szerint ennek fő oka, hogy ezek között több a nagyobb alapterületű otthon. Nem meglepő, hogy a több szobás lakások magasabb bérleti díjat hoznak, de a kisebb, modern stúdiók fajlagosan még így is többe kerülnek: egy 230 ezres új stúdió bérleti díja például 7200 Ft/m², ami 10 százalékkal magasabb, mint sok két-három szobás új lakás fajlagos értéke.

A bérleti díjat nemcsak az alapterület határozza meg, hanem a lokáció, az infrastruktúra, sőt, a lakás belső kialakítása is. Egy felújított, de rossz beosztású, régi lakás könnyen hátrányba kerül egy korszerű alaprajzú új építésűvel szemben. A Corvin-negyedben például akár 30–50 százalékkal magasabb áron is ki lehet adni egy modern lakást a kerület más részeihez képest.

A szakértők szerint mára alapkövetelmény a mosógép, mosogatógép, légkondicionáló, sőt, a prémium szegmensben a mennyezethűtés és -fűtés, valamint a minőségi teraszbútor is. A lakás kiadhatóságát nagyban rontja a régi, kopott bútorzat, ezért érdemes a bérleti díj 5–10 százalékát visszaforgatni a karbantartásba, tízévente pedig nagyobb felújítást elvégezni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hol fizetnek a legtöbbet?

A Sasad Resortban egy nagyobb lakás bérleti díja akár 2000 euró is lehet havonta. A Marina-parton a Dunára néző lakások 20–40 százalékkal magasabb árat érnek el az utcai nézetűekhez képest. Az újonnan épülő Marina City átadásától további áremelkedést várnak a szakértők, mivel a prémium, panorámás lakások szinte mindig keresettek.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakás #modern #lakások #régi

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:14
16:05
15:52
15:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
2
2 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
3
2 napja
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
4
3 hete
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
5
3 hete
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 16:32
Megszólalt Varga Mihály az alapkamatról: egyre gyűlnek a felhők, nagyon nincs meg az összhang
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 16:14
Nagyon fontos jelentés jön a befektetők számára: ez rengeteg pénzről dönt majd, téged is érinthet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 15:27
Ilyen dinnyével van tele rengeteg piac: durva, honnan érkezik