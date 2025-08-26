Nagyot kaszálhat, aki ilyen lakást vesz az Otthon Start hitelből? Elképesztő, mennyiért lehet kiadni

A budapesti albérletárak tovább emelkednek, de nem mindegy, milyen ingatlanról van szó: az új építésű lakások továbbra is jóval drágábban adhatók ki, mint a régi bérházakban található otthonok – derül ki a Cordia elemzéséből.

Az idei második negyedévben a fővárosi bérleti díjak medián értéke 3 százalékkal volt magasabb, mint az előző negyedévben, éves szinten pedig 7 százalékos drágulás látható. A régi építésű lakásoknál a középérték már elérte a 295 ezer forintot, míg az új építésűeknél 330 ezer forintot. Ugyanakkor négyzetméterre vetítve továbbra is jelentős a különbség: az új lakások átlagosan 6800 Ft/m², a régiek pedig 5500 Ft/m² körüli áron adhatók ki.

Miért drágulnak gyorsabban a régi lakások?

A Cordia szakértői szerint ennek fő oka, hogy ezek között több a nagyobb alapterületű otthon. Nem meglepő, hogy a több szobás lakások magasabb bérleti díjat hoznak, de a kisebb, modern stúdiók fajlagosan még így is többe kerülnek: egy 230 ezres új stúdió bérleti díja például 7200 Ft/m², ami 10 százalékkal magasabb, mint sok két-három szobás új lakás fajlagos értéke.

A bérleti díjat nemcsak az alapterület határozza meg, hanem a lokáció, az infrastruktúra, sőt, a lakás belső kialakítása is. Egy felújított, de rossz beosztású, régi lakás könnyen hátrányba kerül egy korszerű alaprajzú új építésűvel szemben. A Corvin-negyedben például akár 30–50 százalékkal magasabb áron is ki lehet adni egy modern lakást a kerület más részeihez képest.

A szakértők szerint mára alapkövetelmény a mosógép, mosogatógép, légkondicionáló, sőt, a prémium szegmensben a mennyezethűtés és -fűtés, valamint a minőségi teraszbútor is. A lakás kiadhatóságát nagyban rontja a régi, kopott bútorzat, ezért érdemes a bérleti díj 5–10 százalékát visszaforgatni a karbantartásba, tízévente pedig nagyobb felújítást elvégezni.

Hol fizetnek a legtöbbet?

A Sasad Resortban egy nagyobb lakás bérleti díja akár 2000 euró is lehet havonta. A Marina-parton a Dunára néző lakások 20–40 százalékkal magasabb árat érnek el az utcai nézetűekhez képest. Az újonnan épülő Marina City átadásától további áremelkedést várnak a szakértők, mivel a prémium, panorámás lakások szinte mindig keresettek.

