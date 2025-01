Alig ismert változás élesedik a társasházaknál 2025-ben: mindenhol érvényes, ahol van közös képviselő

Helló 2025! Ismét eltelt egy hét, a nagyobbik fele immáron az új évben. Mozgalmas napokon vagyunk túl, a héten volt szó a különféle változásokról, amelyek 2025-től élesedtek, de írtunk fontos levelekről is, amelyek a napokban érkeznek. Szó volt még a karácsonyfák sorsáról, a befektetésekről és arról is, hogy mi lesz az idei év slágernyaralóhelye. Az 1. hét legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon: ha olvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlókra!

Ezzel senki sem számolt: totális dráma lett az új visszaváltási rendszer, erre kell készülni

2024-ben is számos izgalmas interjú készült a magyar kiskereskedelmi szektor legfontosabb szereplőivel. Beszélgettünk többek között a SPAR, a Tesco, az Alza, az eMAG, a WOLT, a WhiskyNet és a Primark vezetőivel, akik megosztották velünk, hogyan látják a hazai és nemzetközi piac helyzetét, milyen kihívásokkal szembesültek az elmúlt évben, és hogyan készülnek a jövőre. Cikkünkben ezekből az interjúkból válogattunk, hogy bemutassuk, milyen változások és trendek formálják ma a magyar kereskedelmet – legyen szó az új DRS-rendszerről, az extraprofit adó hatásairól, a sajátmárkás termékek iránti kereslet növekedéséről vagy éppen egy új szereplő piaci belépéséről.

Elkészült Magyarország legfrissebb boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni

Hol élnek a legboldogabb emberek Magyarországon? A Pénzcentrum év végén futó kutatása szerint idén Somogy, Veszprém és Vas vármegye vezeti a boldogságrangsort, míg Nógrád maradt a lista végén. A közel 11 ezer válaszadó részvételével készült felmérés rávilágít arra, hogy az életkor, a családi állapot, a foglalkozás és a pénzügyi helyzet mind jelentős hatással vannak az elégedettségünkre. Kiderül az is, hogy a tavalyi évhez képest egy hajszálnyival ugyan csak, de jobban érezzük magunkat a bőrünkben, mint 2023-ban.

Itt heti 100-150 ezerből meg lehet úszni a tengerparti nyaralást: ez lesz 2025 slágerországa?

2025-ben a turizmusban várhatóan új sláger úti célok jelennek meg, miközben a jól bevált desztinációk továbbra is népszerűek maradnak. Törökország, Görögország és Egyiptom továbbra is vonzó úti célok a maygarok körében, de a kereslet növekedésére számíthatunk a görög szigetek, például Rodosz és Zakynthos esetében is. A hajós körutazások népszerűsége is tovább emelkedik, hiszen az utazók így kényelmesen és kompakt módon fedezhetik fel különböző országokat. Emellett egyre többen keresnek kevésbé ismert, mégis izgalmas helyszíneket, mint Alaszka, Kuba vagy Grönland, amelyek 2025-ben kiemelkedő úti célokká válhatnak.

Egymillió magyar kap irtó fontos levelet a napokban: nehogy kidobd, sok pénzről van szó - ez áll benne

Fontos tájékoztatót fog kapni a napokban több mint 1 millió magyar: a nyugdíjpénztáraknak tájékoztatnia kell ugyanis a tagokat a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetőségéről. Mutatjuk, pontosan mi fog állni a levélben, és mit is kell tudni a megtakarítások adómentes felhasználásáról.

Fontos változás élesedik a társasházaknál 2025-ben: mindenkit érint, ahol van közös képviselő

A társasházi törvény szerint a magyarországi társasházi közös képviselőknek és intézőbizottsági elnököknek 2025. május elsejéig kötelező nyilvántartásba venni magukat, ám ha ezt nem teszik meg, a társasházi közgyűlés azonnali hatállyal visszavonhatja megbízatásukat. A Pénzcentrum adatai szerint mindez másfélmillió társasházat érint, és a nyilvántartásra kötelezettek többsége nem fog kockáztatni, és bizonyos akadnak majd olyanok is, akik ennek nem tesznek eleget. Ám óriási kérdés, meglépik ezt a társasházak, ha például egyébként elégedettek a megválasztott tisztviselővel? A mérleg másik serpenyője: amennyiben a nyilvántartás hiánya miatt elvesztik ügyintézési jogukat, ki jogosult például a közös költség behajtására, a közvetlen veszély elhárítására tett intézkedésekre?

Szabályosan megrohanták a magyarok a jegypénztárakat: ezt a két filmet nézi mindenki a mozikban

Nagy izgalmakat hozott a mozikban a 2024-es év vége. Annak ellenére, hogy sem Star Wars, vagy Avatar vagy más meghatározó franchise sem rukkolt elő új, nagy várakozások övezte filmmel, mégis rekordbevétel született a kasszáknál. Az év utolsó hetén ráadásul két magyar film folytatott gigászi küzdelmet a magyar nézők figyelméért. Mutatjuk a legfrissebb toplistát, és hogy milyen filmekpremierekre lesz érdemes figyelni 2025-ben.

Elfelejtheti a tisztes béremelést a legtöbb magyar dolgozó 2025-ben? Egy apróságon múlhat minden

Az év elején a teljesítményértékelő beszélgetések meghatározó szerepet játszanak a munkahelyeken: ezek a találkozók dönthetnek a béremelésekről és a bónuszokról, miközben jelentősen befolyásolhatják a következő évi munkamorált. A tartósan magas infláció miatt sok dolgozó reménykedik fizetésemelésben, de a vállalatok gazdasági kihívásai miatt az idei átlagos béremelés 5-9% körül alakulhat. A Pénzcentrum HR-szakértőket kérdezett a sikeres bértárgyalás trükkjeiről és a teljesítményértékelések fontosságáról, amelyek egyre elterjedtebbek hazánkban, de a KKV-k körében még mindig nem általánosak.