Mi történik az albérlet árakkal? Most kell lecsapni, megbánthatjuk, ha nem lépünk

Az albérletpiacon nem változtak az árak februárban, Budapesten pedig még enyhe bérletidíj-csökkenés is történt a KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint, miközben a kínálat országos szinten több mint 26 százalékkal bővült. Ez teljesen ellentétes trend ahhoz képest, mint ami a lakáspiac adásvételi oldalán látható. Országosan 0,2 százalékkal nőttek februárban a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, ami gyakorlatilag stagnálásnak felel meg. Budapesten pedig 0,4 százalékkal csökkentek januárhoz viszonyítva. Az inflációval korrigált reállakbérindex is csökkent havi szinten, ami a keresetek növekedése miatt azt is jelenti, hogy a fizetések kisebb részét kell albérletre költenie a bérlőknek.

