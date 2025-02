Figyelem! Csalókra hívja fel a figyelmet az MVM Next: ha ilyen e-mail érkezik, azonnal tiltsa le!

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei az utóbbi időszakban ismét adathalász csalók által küldött értesítőket kaptak, ezúttal nem létező túlfizetés visszatérítésének lehetőségéről. Felelős energiaszolgáltatóként ügyfeleink védelmét szem előtt tartva továbbra is kérjük ügyfeleinket, hogy a kapott értesítőket mindenki figyelmesen olvassa el. A megtévesztő, adathalász levelek felismerhetők.

Egyre több úgynevezett adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással vagy a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, a csalók az érintett személy ijedtségét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait. A legújabb csalási kísérletek azonban éppen ellenkezőleg, pénzvisszatérítés ígéretével próbálják megszerezni az ügyfelek adatait. Ezeken a megtévesztő, hamis értesítőkön a „Visszatérítés” linkkel a csalók a saját oldalukra irányítják az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék a bankkártyájuk adatait.

Fontos, hogy az MVM Next visszatérítési gyakorlata természetesen nem egyezik a csalók által küldöttekkel. Ha az elszámolás eredményeként az ügyfél szerződéses folyószámláján túlfizetés mutatkozik, vagy a számlakifogása eredményeképpen visszatérítés illeti meg, akkor alapesetben az összeget az MVM Next vagy beszámítja a felhasználó lejárt tartozásába, vagy – eltérő rendelkezése hiányában – a következő számláiban elszámolja. Ha az ügyfél szeretné a túlfizetés összegét visszakapni, akkor arról külön kell rendelkeznie. Igényelni személyesen, írásban és telefonon keresztül is lehetséges.

Ha valaki arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, jutassa el az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt.

Az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán társaságunk sosem kéri a bankkártya adatok megadását, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően, gázszámlák esetén a CIB bank felületén szükséges beírni. Az MVM Next elhatárolódik minden, nem hivatalos úton történő megkereséstől és csalási kísérlettől, ezek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal. A legújabb adathalász kísérletről készült minta megtekinthető az alábbi képre kattintva Facebook oldalunkon: